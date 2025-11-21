Украина и Европа готовят альтернативу мирному плану Трампа

Власти Украины, Великобритании, Франции и Германии «готовят встречное предложение» в ответ на план США о мирном урегулировании полномасштабной российско-украинской войны, сообщило 21 ноября агентство Reuters, ссылаясь на источники.

В этот день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами союзных стран — Великобритании, Германии и Франции. По итогам переговоров, как сообщалось ранее, они заявили, что любое соглашение, касающееся Европы или НАТО, «требует одобрения европейских партнеров или консенсуса союзников».

Как отмечает Reuters, США не консультировались со странами Европы по поводу мирного плана, представленного Украине. Европейские страны выразили решительную поддержку Киеву.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудил с ним мирный план завершения войны. По итогам переговоров Зеленский заявил, что договорился с Вэнсом, что Украина, США и Европа «будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным». Ранее Зеленский говорил, что план должен обеспечить «реальный и достойный мир».

Зеленский заявил в обращении к нации, что Украина стоит перед очень трудным выбором: «Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера».

