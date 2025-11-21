«Украина перед очень трудным выбором. Это один из главных моментов нашей истории» Зеленский обратился к нации. Краткий пересказ

Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории. Украина перед очень трудным выбором: либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо очень тяжелая зима. От нас требуют, чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды, и будут ждать ответа. Мы будем спокойно, но при этом быстро работать с США и партнерами — и не дадим врагу поводов сказать, что Украина не хочет мира. Я буду бороться, чтобы в мирном плане были учтены два пункта — достоинство и свобода украинцев. Сделаем все, чтобы война закончилась, но не закончилась Украина, Европа и глобальный мир.

Мы почти четыре года сдерживаем одну из крупнейших армий мира. Наши люди хотят, чтобы война закончилась. Мы стальные, но любой даже самый крепкий металл может не выдержать. В первый день войны враг не увидел наши спины. Это и есть достоинство. Это и есть свобода. Самое страшное для России — единство украинцев. Сейчас оно нужно нам как никогда для достойного мира. Люди, граждане, политики — нам надо собраться, прекратить срач и политические игрища. Мне будет легче добиваться достойного мира, зная, что за мной народ Украины.

Следующая неделя будет непростой. Будет много давления, чтобы рассорить нас. Враг будет делать все, чтобы у нас ничего не получалось. Мы не имеем права дать ему это сделать. Мы должны быть едиными внутри Украины ради нашего мира, достоинства, свободы. Я верю и знаю, что я не один.

Это обращения президента Украины Владимира Зеленского к нации по случаю Дня достоинства и свободы. Полная текстовая версия (на украинском) — здесь.