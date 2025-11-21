Владимир Путин и глава российского Генштаба Валерий Герасимов, 20 ноября 2025 года РИА Новости / Спутник / Profimedia

Главная тема последних суток — новый план достижения мира между Россией и Украиной. Сначала стало известно, что его тайно готовят посланники Дональда Трампа и Владимира Путина — без участия украинской стороны. Потом журналисты пересказали ключевые детали плана. А теперь опубликовали и его полный текст. Вчера «Медуза» собрала первые реакции на новую мирную инициативу Трампа (которую, как сообщается, он всерьез намерен реализовать — и быстро). Сегодня, когда содержание этой инициативы стало гораздо яснее, мы решили сделать вторую подборку комментариев политиков, экспертов и блогеров.

Владимир Зеленский, президент Украины

Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. Скоординировали следующие шаги [с лидерами США и ЕС] и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе.

Кристина Гайовишин, заместитель постпреда Украины при ООН

Мы никогда не признаем… временно оккупированную Россией территорию Украины как российскую. Наша земля не продается. Украина не согласится ни на какие ограничения своего права на самооборону или численности и возможностей наших вооруженных сил. Мы также не будем терпеть никаких посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать союзы, к которым хотим присоединиться. Мы не будем вознаграждать стремление к геноциду, лежащее в основе российской агрессии, подрывая нашу идентичность, в частности, наш язык.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Есть определенные соображения американской стороны, мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали, и предметного обсуждения этих пунктов не было.<…> Мы открыты к мирным переговорам и мы хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом, и ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме.

Дональд Туск, премьер-министр Польши

, будут принимать поляки. Ничего о нас без нас. Все переговоры о мире должны вестись с участием Украины.

Марк Галеотти, эксперт по России, почетный профессор Университетского колледжа Лондона

Хотя текст американского плана по Украине плохо прописан и неполон, это не просто призыв к украинской капитуляции. <…> Он ограничивается фактическим признанием контроля России над оккупированными территориями, поэтому отпадает необходимость . Это не исключает какой-то мирной будущей реинтеграции по образцу Германии.

Ограничение численности украинской армии 600 тысяч человек — не настолько драконовское, как, я полагаю, хотела Россия. <…> Вывод войск из остальной части Донецкой области по-прежнему остается тяжелым моментом; превращение ее в демилитаризованную зону может сделать это чуть более приемлемым, поскольку снимает проблему использования региона как плацдарма для будущих атак.

Смягчение санкций предусмотрено поэтапное, вероятно, не полное, и Москва должна будет позволить направить 100 миллиардов долларов своих замороженных активов на восстановление Украины. Это лучше, чем я ожидал, хотя сама модель восстановления выглядит несколько эксплуататорской/колониальной (в пользу США).

Я, конечно, не говорю, что это хороший план. В нем есть странные аномалии и целые легионы дьяволов в деталях. Но, возможно, это наиболее близкая к реальной основа для переговоров из тех, на которые можно было рассчитывать.

Тимофей Милованов, экономист, бывший министр экономики Украины

Я знаю, что большинство из вас не верят в «мирный план» Трампа и считают, что война будет продолжаться. Я тоже так думал, пока сегодня не поговорил с несколькими осведомленными людьми в США.

Во-первых, похоже, что Трамп действительно хочет протолкнуть этот план. Ему нужны какие-то хорошие новости для своей аудитории. Во-вторых, говорят, что потенциально США готовы пригрозить прекращением передачи разведданных, запретом на использование любого американского оружия, даже купленного на европейские деньги. В-третьих, [в США] считают, что Украина не получит лучших условий, потому что Украине дальше не особо хотят давать деньги. Из хорошего: США, как мне говорят, реально переживают, что Путин снова начнет войну, если не будет каких-то серьезных «гарантий». Каких именно — пока непонятно.

Леонид Волков, руководитель политических проектов ФБК

Не произошло буквально ничего. Трамп сильно надавил на Путина [санкциями против нефтяного сектора]. Теперь сильно надавил на Зеленского. Это же буквально то, как Трамп всегда и действует. <…> Он верит, что попеременным и, по возможности, шоковым давлением на стороны конфликта он усадит их за стол переговоров и заставит сблизить позиции. И делает это.

[Но] фундаментально ничего не изменилось. Путин, как и прежде, считает, что рано или поздно получит все и без каких-либо уступок, поэтому продолжит избегать переговоров, одновременно делая вид, что их избегает Зеленский. Для Украины, как и прежде, политически неприемлемыми остаются решения, связанные с выводом войск с территорий, которые Путин не захватил военным путем. <…>

Поэтому сейчас мы увидим очередной раунд ритуальных движений, имеющих целью: не обидеть Трампа; показать, что сделку сорвала другая сторона; ничего не подписывать.

Юлия Мендель, журналистка, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского

Как только появляется новый мирный план, возмущение мгновенно и оглушительно — и это совершенно понятно, когда эмоции обострены. Но настоящие лидеры не могут принимать решения, опираясь только на чувства. Они должны хладнокровно взвесить, что именно дает Украине эта сделка, что она отнимает навсегда и оставляет ли хоть какой-то реалистичный путь когда-нибудь вернуть уже утраченное. Только такой предельно честный «бухгалтерский баланс» может показать, идет ли речь о капитуляции, горьком, но необходимом компромиссе или о [предложении, которое] стоит отвергнуть.

Татьяна Становая, политолог, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии

Хотя [опубликованный план] отражает большинство требований Путина, в нем есть — с российской точки зрения — две крупные проблемы. Во-первых, формулировки показывают неточное понимание того, как Москва сама излагает свои позиции. План учитывает российские требования, но Россия не стала бы формулировать их таким образом… Во-вторых, хотя уступки России выглядят существенными, план также требует от Москвы отказа от части ее прежних условий — например, более радикального сокращения ВСУ… <…> Я не утверждаю, что Путин непременно отклонит этот план, но он почти наверняка будет настаивать на скрупулезной работе над формулировками и на том, чтобы каждое обязательство было подробно зафиксировано на бумаге. Это создает парадокс: получив в общих чертах многое из того, чего она добивалась, Москва теперь должна серьезно относиться к документу, который она, вероятнее всего, будет рассматривать как по сути необоснованный и ненадежный.

Йорг Лау, международный корреспондент Die Zeit

Будущие историки, возможно, захотят восстановить момент, когда НАТО перестало существовать в своем трансатлантическом виде. Вот подсказка: посмотрите на «мирного плана» по Украине. США будут выступать «посредником» между НАТО и Россией — как будто они больше не являются ведущей державой [альянса].

Рут Дейермонд, сопредседатель исследовательской группы по вопросам безопасности России и Евразии в Королевском колледже Лондона

Администрация Трампа превратила США в настолько ненадежного партнера в области безопасности, Россия теперь относится к ней как к нейтральному арбитру между Россией и НАТО. Поэтому гарантии США времен Трампа, смоделированные по статье пять [устава НАТО], совершенно бессмысленны. <…> Если бы Россия и США действительно были готовы к тому, чтобы государства НАТО предоставили Украине «гарантию безопасности в стиле пятой статьи», они могли бы просто предложить Украине вступить в НАТО. На деле они делают противоположное — и это говорит нам все, что нужно знать.

Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности

У «мирного плана» много проблем, но вот одна из самых серьезных: в нем ноль сколько-нибудь надежных механизмов принуждения, если Россия его нарушит. Гарантии безопасности? США при Трампе не являются надежным гарантом безопасности. Повторное введение санкций [в случае нового вторжения России в Украину]? Это было бы слабее, чем то, что у нас есть сейчас.

Карло Календа, итальянский сенатор, бывший министр экономического развития Италии и постпред страны в ЕС

То, что было раскрыто, не является «планом США». Это план Путина, осуществляемый через его актив — Трампа. Выживание Украины и ЕС будет зависеть от того, скажем ли мы нет этому плану. Есть ли в Европе лидер, способный заблокировать совместные планы Трампа и Путина? Вот в чем суть.

Роман Алехин, Z-блогер

Уверен, что Зеленский начнет менять условия [мирного плана] и дополнять его требованиями, которые исключат возможность его подписания со стороны России. <…> Что касается самого плана, то, по сути, в нем есть основания сказать, что он дает достижение целей, как минимум на бумаге: русский язык не будет наказуем, ВСУ урежут, Украина закрепит внеблоковый статус. Хотя, интересно не то, что на бумаге сейчас, а будущее. Этот план может быть позитивным, но может просто заморозить конфликт для нас в будущем.

«Военный осведомитель», Z-канал

The Wall Street Journal пишет, что Евросоюз готовит свой план завершения войны, который должен быть более выгоден Украине. <…> Таким образом, вновь подтверждается теория о том, что переписанный новыми словами «договорнячок с Аляски» сталкивается с тактикой «ненасильственного сопротивления» от Украины и некоторых стран ЕС. Инициатива Трампа целиком не отвергается, но на нее пишется встречное предложение, которое делает невозможным подписание соглашения уже со стороны России. После чего вся ситуация возвращается на круги своя.