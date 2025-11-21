Axios: план США по прекращению войны включает гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи устава НАТО
Мирный план Трампа включает гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, которая подразумевает, что нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на всех, сообщает Axios со ссылкой на проект документа.
В нем говорится, что США и европейские союзники обязаны рассматривать нападение на Украину как атаку на все «трансатлантическое сообщество».
Согласно документу, любое «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», а США и их союзники будут реагировать соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы.
Гарантии безопасности будет действовать в течение 10 лет и могут быть продлены по взаимному согласию. В качестве подписантов документа указаны Украина, Россия, Евросоюз, НАТО и США.
По словам американского чиновника, администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как «большую победу» для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины. Он отметил, что предложение еще предстоит обсудить с европейскими партнерами и оно может претерпеть изменения.