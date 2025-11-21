«Любое соглашение, касающееся Европы, требует одобрения Европы». Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили по телефону мирный план США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с европейскими лидерами — канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

В ходе разговора европейские лидеры заверили Украину «в своей неизменной и полной поддержке на пути к прочному и справедливому миру», говорится в сообщении. Все участники переговоров также приветствовали усилия США по прекращению российско-украинской войны, в том числе признание суверенитета Украины и готовность предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.

Лидеры стран Европы и Украины договорились работать друг с другом, другими европейскими партнерами и с Вашингтоном. «Они согласились продолжать преследовать цель долгосрочной защиты жизненно важных интересов Европы и Украины. Среди прочего, это включает в себя то, что линия соприкосновения является отправной точкой для достижения взаимопонимания и что украинские вооруженные силы должны оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины», — сообщила пресс-служба.

Кроме того, лидеры согласились с тем, что любое соглашение, касающееся европейских государств, Евросоюза или НАТО, «требует одобрения европейских партнеров или консенсуса союзников».

Зеленский после разговора поблагодарил европейских лидеров за поддержку, отметив, что Украина и Европа работают над планом США. «Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе», — добавил президент Украины.

Мирный план, подготовленный в администрации президента США Дональда Трампа в числе прочего предлагает Украине фактически сдать Донбасс и сократить численность ВСУ.

Как сообщали западные издания, план был подготовлен при участии российских представителей. Европу и Украину к разработке плана не привлекали. Администрация Трампа оказывает сильное давление на власти Украины, рассчитывая, что Киев согласится одобрить мирный план в ближайшие несколько дней, сообщала Financial Times со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский получил копию плана и сообщил, что готов работать с США над ним. В его офисе отмечали, что Киев и Вашингтон договорились «работать над пунктами плана так, чтобы это привело к достойному окончанию войны».

Кремль готов вести переговоры о завершении войны с Украиной, но пока никакой мирный план не обсуждает, в свою очередь сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.