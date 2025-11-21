Кремль готов вести переговоры о завершении войны с Украиной, но пока никакой мирный план не обсуждает.

«Есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали, и предметного обсуждения этих пунктов не было».

На брифинге представителя Кремля спросили, насколько приемлемы для России положения мирного плана Дональда Трампа, обнародованные в СМИ.

«Вы хотите, чтобы мы вели переговоры по такой сложной субстанции в мегафонном режиме? Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса, и мы хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом, и ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — ответил Песков.

Также его спросили, разделяют ли в Кремле оптимистичные сообщения в СМИ о возможном подписании Владимиром Зеленским мирного плана Трампа до 27 ноября. «Мы не знаем на чем основываются СМИ, когда они дают такое сообщение. Поэтому здесь разделять нечего», — сказал пресс-секретарь Путина.

