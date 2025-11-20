За новым планом остановить войну России с Украиной стоят Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев Напоминаем, кто они такие (спойлер: успешные дельцы, которые еще год назад были далеки от дипломатии)

Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images; Jeenah Moon / Reuters / Scanpix / LETA

19 ноября стало известно, что Россия и США тайно работают над новым планом по прекращению войны в Украине. В тот же день были раскрыты детали плана — и оказалось, что он во многом повторяет требования, который Владимир Путин предъявляет Украине с самого начала войны. За разработкой новых параметров мирной сделки стоят спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и представитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Напоминаем, что это за люди и какое отношение они имеют к переговорам по российско-украинскому конфликту.

Стив Уиткофф

68-летний нью-йоркский застройщик и верный друг Дональда Трампа. Уиткофф начинал как юрист в сфере недвижимости, а затем основал девелоперскую компанию Witkoff Group с проектами в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде. Уиткофф и Трамп познакомились еще в 1980-х по работе, а несколько лет спустя случайно столкнулись в магазине на Манхэттене. У Трампа не оказалось с собой денег, и Уиткофф купил ему сэндвич — c этого началась их дружба.

В первой администрации Трампа Уиткофф занимал гораздо менее заметное место, чем во второй. Однако после того, как Трамп проиграл президентские выборы в ноябре 2020 года, Уиткофф не отвернулся от него. «Когда многие фальшивые друзья разбежались после выборов 2020 года, Стив остался верен моему отцу и всей нашей семье, и мы этого никогда не забудем», — говорил CNN Дональд Трамп-младший, сын президента США.

Когда Трамп вернулся в Белый дом, он планировал отвести Уиткоффу роль переговорщика по Ближнему Востоку. Но, писал CNN, Трампу так понравилось, как Уиткофф «протолкнул» соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, подготовленное уходящей администрацией Байдена в январе 2025-го, что он поручил ему вести диалог еще и с Россией (а позднее и с Ираном). С марта Уиткофф не меньше четырех раз летал на встречи с Владимиром Путиным.

Украинские власти обвиняли Уиткоффа в солидаризации с Россией, а западные дипломаты — в непрофессионализме. Сообщалось, что в его команде не хватало экспертов по России, а на переговорах с Путиным он пренебрегал услугами стенографистки и полагался на кремлевских переводчиков. После встречи Трампа и Путина на Аляске, которая не привела к прорыву в переговорах, Уиткоффа обвиняли в том, что он неправильно донес до Трампа позицию Путина (причем обвиняли как с американской, так и с российской стороны).

Тем не менее, Трамп не проявлял признаков разочарования в своем спецпосланнике, который, кстати, работает на него . В октябре он публично хвалил Уиткоффа за участие в сделке между Израилем и ХАМАС, благодаря которой домой вернулись все остававшиеся в плену заложники. «Все любят Стива, он отличный парень», — говорил Трамп.

Кирилл Дмитриев

50-летний уроженец Киева, который позднее уточнял, что родился «не в Украине, а в СССР». В 17 лет узнал от знакомых, как подать документы на бесплатное обучение за границей, и оказался в США. Дмитриев получил отличное образование — он учился в Стэнфорде и Гарварде — и начинал карьеру в международной консалтинговой компании McKinsey. В 2000-х работал в России и Украине (в Киеве управлял инвестфондом украинского олигарха Виктора Пинчука, зятя второго президента страны Леонида Кучмы), а в 2011 году возглавил .

После начала пандемии РФПИ стал известен как инвестор «Спутника V» — первой в России и одной из первых в мире вакцин от коронавируса, которую Дмитриев изо всех сил продвигал на международный рынок. «Он дико амбициозный, всегда искал что-то, на чем сможет прославиться», — говорил «Медузе» один из знакомых Дмитриева. Другие источники тогда рассказывали про требовательность главы РФПИ, его авторитарный стиль работы и умение завязывать «дружбу с нужными людьми» (жену Дмитриева считают подругой младшей дочери Путина, а сам Дмитриев был приятелем его зятя).

После того, как Трамп переизбрался на пост президента США, Путин назначил Дмитриева своим представителем по экономическому сотрудничеству и включил его в состав российской делегации на переговорах с американцами в — первых после вторжения России в Украину. Именно Дмитриева называли автором идеи вести переговоры с Трампом на основе бизнес-интересов. Он действительно сразу заговорил о том, какую выгоду сулит восстановление российско-американского сотрудничества. Но самым заметным проявлением этого подхода стало предложение Дмитриева проложить под Беринговым проливом тоннель между Россией и США.

В октябре, когда отношения двух стран ухудшились — переговоры по миру в Украине буксовали, Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште из-за «разных ожиданий» и ввел санкции против российской нефтяной отрасли — Дмитриев отправился в США налаживать мосты. Аналитик Александр Баунов считал, что главе РФПИ отвели роль «доброго следователя» после того, глава МИД Сергей Лавров провел жесткий разговор с американским коллегой Марко Рубио и, по слухам, сорвал этим встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Дмитриев встретился с Уиткоффом и объявил, что «Россия, США и Украина довольно близки к дипломатическому решению» конфликта. Тогда его слова показались странными: Путин и Трамп как раз перешли от любезностей к спору о том, чье оружие мощнее. Сейчас кажется, что Дмитриев намекал на мирный план, который разработали они с Уиткоффом. Предполагается, что детали этого плана журналистам слил именно Дмитриев. Повод так думать дал Уиткофф, который написал об этом в соцсети икс (похоже, случайно).