Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Эр-Рияде первые встречи с командой Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что уже встретился с некоторыми представителями команды президента США Дональда Трампа перед российско-американскими переговорами по Украине, которые пройдут в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Об этом Дмитриев сказал в интервью телеканалу CNN в ночь на 18 февраля.

«Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — сказал Дмитриев.

По его словам, представители США пока не давали прямых обещаний своим российским коллегам. «Я думаю, что обещание такое: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», — сказал он.

Дмитриев отрицает, что Россия в ходе встречи будет добиваться ослабления санкций. Он отметил, что совместная работа может принести пользу и российской, и американской экономикам.

«Я считаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения между США и Россией очень важны для мира», — сказал Дмитриев.

Встреча делегаций России и США, посвященная подготовке мирных переговоров по Украине, пройдет 18 февраля в Эр-Рияде. Источники CNN утверждают, что Кирилла Дмитриева привлекли, чтобы восстановить экономические связи России и США. По данным Кремля, от России в переговорах с США также будут участвовать глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 февраля, что Киев ничего не знает о переговорах в Саудовской Аравии, представители Украины не будут в них участвовать и не собираются признавать какие-либо их результаты.

По данным источников NBC News, власти США собираются провести отдельные переговоры с представителями России и Украины прежде, чем состоятся совместные переговоры.

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