Кремль: в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков по поручению Владимира Путина отправятся в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, встреча пройдет 18 февраля и будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

Песков отказался комментировать визит в Саудовскую Аравию главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Bloomberg сообщал, что он войдет в российскую переговорную группу. По данным «Интерфакса», Дмитриев 18 февраля встретится в Саудовской Аравии с представителями делегации США «для обсуждения вопросов укрепления экономического сотрудничества».

Саудовская Аравия, по словам пресс-секретаря президента РФ, была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

Ранее источники российских и американских СМИ сообщали, что переговоры о прекращении российско-украинской войны с участием делегаций России и США пройдут в Эр-Рияде 18 февраля.

Со стороны США в переговорах, как ожидается, будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Рубио, как сообщается, уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Переговоры о завершении российско-украинской войны в Саудовской Аравии анонсировал президент США Дональд Трамп. По его словам, в них будут участвовать представители России, США и Украины. Трамп также говорил, что планирует встретиться в этой стране с Владимиром Путиным. Ожидается, что встреча может пройти в конце февраля.

Для Киева, по данным Politico, сообщения о мирных переговорах в Саудовской Аравии стали неожиданностью. 16 февраля в Саудовскую Аравию приехала делегация правительства Украины, которая подготовит визит в страну украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, как он сам говорил, во время его поездки встреч с представителем РФ и США не запланировано.

По данным NBC News, США сперва собираются провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами.

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Что еще известно о подготовке переговоров

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