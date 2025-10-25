Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Украина «близки к дипломатическому решению» конфликта

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заявил телеканалу CNN, что «Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению» конфликта.

В чем именно заключается «дипломатическое решение», пишет Reuters, Дмитриев уточнять не стал.

Спецпредставитель Путина также назвал «большим шагом» заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить огонь по существующей линии фронта.

«Знаете, его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти — так что на самом деле, я думаю, что мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое можно выработать», — сказал Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прилетел в США 24 октября. По данным Axios, Дмитриев в субботу, 25 октября, встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

16 октября Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, после чего объявил, что встретится с российским президентом лично в Будапеште в течение ближайших двух недель.

Однако вскоре сначала источники, а затем и официальные лица заявили, что саммит в указанные сроки не состоится. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча отменена. «Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны были бы. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал Трамп журналистам. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Трамп «скорее говорил о переносе», чем об отмене встречи.

Одновременно с объявлением о том, что саммита в ближашее время не будет, США ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти». Это первые санкции в отношении России после того, как Трамп вернулся на пост президента США.

Еще о новых санкциях

