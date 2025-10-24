CNN: cпецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прилетел в США для «обсуждения американо-российских отношений»

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прилетел в США для проведения «официальных» переговоров, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, ожидается, что Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа «для продолжения обсуждения американо-российских отношений».

По данным источника корреспондента издания Axios Барака Равида в Белом доме, Дмитриев в субботу, 25 октября, встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Сам Дмитриев в соцсетях свой визит в США не анонсировал.

16 октября Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, после чего объявил, что встретится с российским президентом лично в Будапеште в течение ближайших двух недель. Саммит должны были подготовить госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Сергей Лавров, однако CNN сообщил, что их встреча была отменена из-за «разных ожиданий» относительно завершения войны в Украине. Вскоре Трамп объявил об отмене встречи с Путиным. «Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны были бы. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он. Сам Путин заявил журналистам, что Трамп «скорее говорил о переносе», чем об отмене встречи.

Вместе с этим администрация Трампа ввела санкции против России — впервые с момента его избрания на президентский пост. Под санкции попали крупнейшие российские нефтяные компании — «Лукойл» и «Роснефть», а также их дочерние структуры. Путин назвал санкции давлением на Россию и заявил, что они «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны».

