новости
Израильские заложники вернулись из плена ХАМАС. Их встречала вся страна
Видео
1 минута
10:50, 13 октября 2025
Террористы ХАМАС
передали
Израилю 20 заложников, которые были захвачены 7 октября 2023-го и два года провели в плену. В ХАМАС
заявили
, что вернули всех оставшихся живых заложников, а тела погибших будут возвращены позже. Израиль в ответ освободил около 2000 палестинцев, находившихся под стражей. Также Израиль прекратил огонь в Газе и отвел войска на новые позиции. Все это — часть плана США по прекращению войны между ХАМАС и Израилем. Президент США Дональд Трамп 13 октября
прилетел
в Израиль и заявил об окончании войны.
