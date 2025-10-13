Перейти к материалам
Израильские заложники вернулись из плена ХАМАС. Их встречала вся страна Видео

Террористы ХАМАС передали Израилю 20 заложников, которые были захвачены 7 октября 2023-го и два года провели в плену. В ХАМАС заявили, что вернули всех оставшихся живых заложников, а тела погибших будут возвращены позже. Израиль в ответ освободил около 2000 палестинцев, находившихся под стражей. Также Израиль прекратил огонь в Газе и отвел войска на новые позиции. Все это — часть плана США по прекращению войны между ХАМАС и Израилем. Президент США Дональд Трамп 13 октября прилетел в Израиль и заявил об окончании войны.
