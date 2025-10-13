ХАМАС освободил израильских заложников

Обновление: Оставшиеся 13 израильских заложников переданы Красному кресту в Газе. Сотрудники Красного креста в ближайшее время передадут их израильским военным.

Террористы ХАМАС передали Красному кресту семерых израильтян, которых удерживали в плену. По данным израильских СМИ, освобождены Алон Охель, Гай Гильбоа-Далаль, Матан Ангрест, Гали и Зив Берман, Эйтан Мор и Омри Миран.

Подробнее о заложниках

Два года назад террористы ХАМАС напали на Израиль. В заложниках до сих пор остаются не менее 20 человек Еще есть надежда спасти их. Вот их имена

Подробнее о заложниках

Два года назад террористы ХАМАС напали на Израиль. В заложниках до сих пор остаются не менее 20 человек Еще есть надежда спасти их. Вот их имена

Сотрудники Красного креста, в свою очередь, передали бывших заложников израильским военным, которые вывезут их из Газы.

Вторую группу заложников ХАМАС собирается освободить позднее 13 октября.

Освобождение заложников — часть плана по прекращению войны между ХАМАС и Израилем, который предложили США. Всего террористы должны вернуть 20 заложников. Израиль в рамках первой части мирного плана прекратил огонь в Газе и отвел войска на новые позиции. Также Израиль должен передать в обмен на заложников около 2000 палестинцев.

Еще о мирном плане

ХАМАС согласился освободить израильских заложников. Армия Израиля остановила наступление на Газу Означает ли это конец войны, все еще неясно

Еще о мирном плане

ХАМАС согласился освободить израильских заложников. Армия Израиля остановила наступление на Газу Означает ли это конец войны, все еще неясно