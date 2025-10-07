Два года назад террористы ХАМАС напали на Израиль. В заложниках до сих пор остаются не менее 20 человек Еще есть надежда спасти их. Вот их имена

Митинг «Форума семей похищенных и пропавших» в Иерусалиме 5 октября 2025 года Ronen Zvulun / Reuters / Scanpix / LETA

Два года назад, 7 октября 2023 года, во время нападения на Израиль террористическая организация ХАМАС и ее союзники похитили и увезли в сектор Газа 251 человека. Еще четверых израильтян удерживали в секторе раньше. «Похищенными» (חטופים [хатуфим]) в Израиле считаются как живые заложники, так и погибшие, чьи тела остались без погребения.

Из 255 похищенных 105 вернулись живыми в результате первого прекращения огня и обменной сделки в ноябре 2023 года; еще 30 — в результате второго прекращения огня в январе—марте 2025-го; еще восьмерых освободили израильские военные в результате силовых операций; пятерых террористы отпустили без сделки. Также военные вернули в Израиль для погребения тела 50 похищенных, включая троих, которых сами убили по ошибке. Еще восемь тел террористы передали в рамках сделок, включая братьев Бибас: четырехлетнего Ариэля и девятимесячного Кфира. Израиль официально признал гибель 75 заложников.

В статусе похищенных остаются 48 человек. По данным источников журналистов в израильских силовых структурах, из них остаются в живых около 20 человек. Это молодые мужчины — женщин, детей и пожилых людей, оставшихся в живых, в рамках сделок освобождали в первую очередь.

Публичных официальных списков похищенных не существует. Известны имена примерно 30 человек, которых уже точно нет в живых и чьи тела остаются в Газе. И около 20 человек, которых еще есть надежда спасти. Вот их имена.

Гали и Зив Берманы. Братья-близнецы из кибуца Кфар-Аза. 10 сентября им исполнилось 28 лет.

Матан Зангаукер. Был похищен из кибуца Нир-Оз вместе со своей партнершей Иланой Грицевски. Илану освободили в рамках первой сделки в ноябре 2023-го. Матана держали вместе с другим похищенным, Иданом Александром. ХАМАС освободил Идана (солдата Армии обороны Израиля, имеющего также американское гражданство) в мае 2025 года в качестве «жеста доброй воли» в преддверии визита на Ближний Восток президента США Дональда Трампа. Идан рассказал, что Матан сильно похудел и болеет. В августе семья обнародовала видео с ним, снятое террористами.

Давид и Ариэль Кунио. Братья из кибуца Нир-Оз. Их похитили вместе с несколькими родственниками, которых впоследствии освободили в рамках обменных сделок.

Сегев Кальфон. Пекарь из Димоны на юге Израиля, частый посетитель музыкальных фестивалей. Похищен с фестиваля «Нова».

Матан Ангрест. Он из Кирьят-Бялика близ Хайфы, солдат-срочник Армии обороны Израиля. Похищен в кибуце Нахаль-Оз.

Ром Браславски. Он из Иерусалима. Работал охранником на фестивале «Нова». Очевидцы рассказывали, что во время нападения террористов он спас несколько человек, но потом был ранен и захвачен в заложники. В августе показали видео из плена, на котором видно, что Ром сильно похудел и едва может говорить.

Элькана Бохбот. Он из Тель-Авива. Был похищен с фестиваля «Нова». Собирался открыть магазин мороженого. Дома его ждут жена и трехлетний сын.

Йосеф-Хаим Охана. Бармен, похищен с фестиваля «Нова». В марте 2025 года ХАМАС опубликовал видео с ним.

Авинатан Ор. Он из Тель-Авива. Был похищен с фестиваля «Нова» вместе со своей девушкой Ноа Аргамани. Видео их похищения стало одним из символов 7 октября. В июне 2024-го израильский спецназ освободил из плена Ноа и еще троих заложников. Ноа стала одним из лидеров движения за освобождение заложников и выступала в ООН. Судьба Авинатана остается неизвестной.

Алон Охель. Пианист, был похищен с фестиваля «Нова». В сентябре 2025 года ХАМАС опубликовал видео с ним. Судя по всему, в плену Алон ослеп на один глаз.

Эйтан Мор. Житель Иерусалима, похищен с фестиваля «Нова», где работал охранником. Его родители принадлежат к «Форуму надежды» — одной из двух основных организаций семей заложников (вторая — «Форум семей похищенных и пропавших»), которая считается более правой: ее члены не настаивают на «сделке любой ценой» и требуют уничтожить ХАМАС, а не договариваться с ним об освобождении заложников.

Нимрод Коэн. Солдат-срочник Армии обороны Израиля. Террористы подожгли танк, в котором он служил стрелком. Трое других членов экипажа танка погибли.

Максим Херкин. Уроженец Украины, житель Тират-ха-Кармеля близ Хайфы, гражданин Израиля и России. Похищен с фестиваля «Нова». Представители ХАМАС еще в феврале 2025 года обещали российскому МИДу, что в рамках обменных сделок будут освобождать в первую очередь людей с российскими паспортами — в знак признательности за поддержку, которую Россия оказывает террористической организации.

Бар Куперштейн. Работал охранником на фестивале «Нова». Прежде чем его захватили, он спас нескольких человек: указывал относительно безопасные места, перевязывал раны. В июле 2025 года было обнародовано видео Бара вместе с Максимом Херкиным.

Эйтан Хорн. Он из Кфар-Сабы. 7 октября был в гостях у своего брата Яира в кибуце Нир-Оз. Яира освободили в феврале 2025 года.

Эвиатар Давид. Похищен с фестиваля «Нова». В августе 2025 года ХАМАС опубликовал видео, как Эвиатар копает себе могилу.

Гай Гильбоа-Далаль. Он был на фестивале «Нова» вместе с братом Галем. Когда на фестиваль напали террористы, братья оказались разделены. Галь бежал и прятался несколько часов, пока его не нашли израильские военные. Гая захватили террористы — и увезли в Газу. Гай самоучкой выучил японский язык, он большой поклонник Японии и мечтает однажды там побывать. Израильские аниматоры посвятили ему небольшой мультфильм в стиле аниме.

Тамир Нимроди. Солдат Армии обороны Израиля, похищен из кибуца Нахаль-Оз вместе с двумя сослуживцами. Оба его товарища были найдены в Газе мертвыми. Есть опасения, что Тамира тоже нет в живых.

Омри Миран. Он из кибуца Нахаль-Оз. Вместе с женой и двумя дочерьми заперся в безопасной комнате, но террористы привели их соседа и угрожали, что будут его пытать, если они не откроют дверь. В конце концов террористы захватили Омри, а его семью оставили дома.