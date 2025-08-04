Израильские СМИ опубликовали видео, на котором сняты двое заложников, захваченных при нападении террористов на Израиль 7 октября 2023 года — их по-прежнему удерживают в секторе Газа. Это Эвиатар Давид (его удерживает ХАМАС) и Ром Браславски (его удерживает союзник ХАМАС «Палестинский исламский джихад»).

На одном видео запечатлен изможденный Эвиатар Давид: он копает яму в узком тоннеле и говорит, что это его собственная могила. Давид показывает банку чечевицы и сообщает, что это вся его еда на два дня. Заложник называет дату съемки — 27 июля.

Эвиатар Давид ynetnews

В другом ролике Ром Браславски лежит на матрасе и говорит слабым голосом, что не может подняться. Он тоже рассказывает о своем дневном рационе: «три крошки фалафеля» (это точная цитата) и меньше литра воды.

Ром Браславски ynetnews

Оба видео сняли террористы, они же их срежиссировали. Записи, очевидно, должны убедить израильское общество, что заложники голодают, потому что в секторе Газа голод. Ром Браславски просит — явно по требованию террористов — прислать в Газу еду.

Что рассказывают о голоде в Газе журналисты и международные организации Журналисты, правозащитники и ООН заявляют, что сектор Газа на грани «полномасштабного голода» Биньямин Нетаниягу это отрицает. Но ему «не особенно» верит даже Дональд Трамп

Общественная организация «Форум семей похищенных» предоставила эти видео журналистам с согласия семей Давида и Браславски. Для них это последний способ привлечь внимание правительства Израиля к судьбе заложников: по их словам, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его чиновники не говорят им ничего вразумительного о том, как собираются освобождать их близких.

Родственники Давида и Браславски выступили на субботнем митинге в Тель-Авиве на площади Похищенных, который проходит регулярно, но в этот раз, после публикации видео, был особенно многочисленным и шумным. Они призвали сделать все возможное, чтобы освободить заложников, остающихся в плену в Газе — это около 20 человек. Кроме того, там остаются тела примерно 30 погибших.

Против публикации видео выступил глава юридического комитета кнессета Симха Ротман, представляющий ультраправую партию «Религиозный сионизм». «Смотреть видео с заложниками и публиковать их — большая ошибка, — заявил он. — Даже не посмотрев их, я знаю, что это пропаганда ХАМАС. Цель этих видео — деморализовать нас и навредить нам. Поэтому у меня вызывают недоумение все, кто их смотрит и распространяет».

«Форум семей похищенных» ответил Ротману:

Своими словами вы только подтверждаете свою черствость — и черствость правительства, частью которого вы являетесь. Любой здравомыслящий и разумный человек, увидев состояние заложников, понял бы, что их необходимо вернуть домой немедленно. В отличие от вас — тех, кто предпочитает закрывать глаза и игнорировать происходящее, — народ Израиля посмотрел Эвиатару и Рому в глаза, и подавляющее большинство требует вернуть всех заложников и положить конец боевым действиям.

Нетаниягу также отреагировал на публикацию видео — в коротком обращении. По его словам, ХАМАС отказывается заключать сделку с Израилем, которая могла бы привести к освобождению заложников. Очередной раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта сорвался 24 июля; все посредники считают, что это произошло по вине ХАМАС.

По неофициальным сообщениям, Нетаниягу полагает, что у Израиля остался единственный способ освободить заложников, и это «решительная военная победа». Это подразумевает наступление израильской армии в густонаселенных районах сектора Газа — там, где, предположительно, в подземных тоннелях содержатся заложники.

Захваченные террористами люди рассредоточены по разным местам, их охраняют разные, не всегда связанные между собой террористические ячейки. Ранее ХАМАС не раз заявлял, что у каждой из этих ячеек есть инструкции убить заложников при приближении израильских военных. Представители Красного Креста потребовали от ХАМАС предоставить им доступ к заложникам. ХАМАС на это согласился, но пока лишь на словах.

Франция — страна, возглавляющая международную кампанию за признание палестинского государства, — после публикации видео выступила с осуждением ХАМАС и требованием немедленно и без предварительных условий освободить заложников. Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявили, что ХАМАС должен быть разоружен, а в будущем управлении Палестиной не может играть никакой роли. При этом Макрон подчеркнул, что остается привержен идее создания полноценного палестинского государства, видя в нем единственный способ долгосрочного политического разрешения конфликта.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, комментируя видео с заложниками в Газе, ограничился категорическим осуждением ХАМАС, требованием его разоружения и исключения из политической жизни Палестины. Британский премьер Кир Стармер ранее говорил, что признает палестинское государство, если к сентябрю в секторе Газа не прекратится огонь. Осудила ХАМАС и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Судьба израильских заложников в Газе станет темой специального заседания Совета безопасности ООН, в котором будет участвовать министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Заседание состоится 5 августа.

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