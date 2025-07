Журналисты, правозащитники и ООН заявляют, что сектор Газа на грани «полномасштабного голода» Биньямин Нетаниягу это отрицает. Но ему «не особенно» верит даже Дональд Трамп

Девочка в очереди за едой, город Газа, 22 июля 2025 Dawoud Abu Alkas / Reuters / Scanpix / LETA

В марте 2025 года Израиль возобновил войну в секторе Газа. Чтобы надавить на ХАМАС, израильские власти перекрыли доставку международной гуманитарной помощи в сектор, а также отключили от электричества единственную действовавшую там установку по опреснению воды. Это резко осложнило гуманитарный кризис в секторе.

Спустя два месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обвинил террористов ХАМАС в разграблении международных гуманитарных конвоев (позднее правительство США по итогам проверки не нашло этому доказательств) и заявил, что система распределения помощи в секторе Газа изменится. Вместо — агентства ООН, которому израильские власти не доверяют, — этим занялся Гуманитарный фонд Газы (GHF). Это американская некоммерческая организация, которой руководит бывший советник Дональда Трампа Джонни Мур, христианин-евангелик с произраильской позицией.

GHF начал работать в Газе в конце мая. ООН отказалась с ним сотрудничать, заявив, что фонд политизирован и не имеет ни опыта, ни условий для нормальной работы. Если у БАПОР было 400 пунктов раздачи продовольствия в Газе, то у GHF открылось только четыре. Возле каждого из них собирались тысячи человек, в очередях регулярно происходила давка. Солдаты ЦАХАЛ регулярно открывали огонь, опасаясь толпы. Раздача еды превратилась в хаос. В середине июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что в Газе при попытке получить еду погибли 875 человек — 674 из них были убиты вблизи пунктов раздачи GHF.

Американский фонд также критиковали за «пустые калории» в продовольственных пакетах. В начале июля больше 200 некоммерческих организаций из разных стран призвали Израиль отказаться от сотрудничества с GHF и вновь открыть Газу для конвоев ООН — но безрезультатно. Одновременно стало появляться все больше сообщений о том, что в секторе начался голод.

Министерство здравоохранения сектора Газа (оно контролируется ХАМАС, его данные ненадежны, но на них опираются международные организации и журналисты, поскольку более точных нет) заявило, что с 7 октября 2023 года, когда началась война, и до 19 июля 2025-го в анклаве зарегистрировано 68 случаев смерти от голода. Однако в гораздо более короткий период с 19 по 23 июля таких случаев зафиксировано 43. Крупные гуманитарные организации и СМИ, которые взаимодействуют с палестинцами из Газы, заявили, что их контактеры в секторе «тают на глазах».

Журналисты публикуют рассказы жителей Газы о голоде и снимки истощенных палестинских детей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 июля сообщила, что с начала 2025 года в анклаве произошло 74 случая смерти от недоедания — из них 63 в июле (погибли 38 взрослых, один ребенок старше пяти лет и 24 ребенка младше пяти лет). «Кризис по-прежнему можно предотвратить», — заявили в ВОЗ, призвав Израиль открыть сектор Газа для грузовиков с международной помощью.

The New York Times 24 июля опубликовала на первой полосе статью о голоде в Газе, которая сопровождалась фотографией полуторагодовалого Мухаммада Захарии аль-Мутавака. Он выглядел истощенным — и в подписи говорилось, что он страдает от недоедания. Впоследствии выяснилось, что у ребенка врожденное заболевание. The New York Times выпустила дополнение к статье в специальном аккаунте для связей с общественностью (в соцсети Х) — через неделю после того, как снимок успел стать символом гуманитарного кризиса в Газе.

Израиль отреагировал на международное давление. 26 июля израильская армия — впервые с начала войны — напрямую доставила гуманитарную помощь в сектор Газа, сбросив ее с воздуха. К этим воздушным поставкам присоединились другие страны. 27 июля Израиль начал пропускать в сектор грузовики с продовольствием от ООН, а также пообещал обеспечить 10-часовые «гуманитарные паузы» в боевых действия в густонаселенных районах, чтобы продовольствие можно было раздать. Кроме того, Израиль возобновил подачу электричества на единственную опреснительную установку в Газе.

Правозащитники и политики на Западе приветствуют действия Израиля по предотвращению голода, но считают, что этого недостаточно. Доставка грузов с воздуха не способна обеспечить едой два миллиона жителей Газы. Гораздо больше помощи можно доставить на грузовиках, заявляют в ООН. По оценкам организации, для удовлетворения потребностей жителей Газы нужно пропускать 500-600 грузовиков в день. Однако 27 и 28 июля в анклав приехали около 150 грузовиков, и их сразу разграбили голодающие. Кроме того, Израиль не сообщил, как долго будут продолжаться «гуманитарные паузы». По информации ООН, лишь одну неделю.

Биньямин Нетаниягу отвергает и заявления десятков международных наблюдателей о голоде в Газе, и обвинения в том, что Израиль использует голод в качестве оружия войны: «В Газе не проводится политика голода и там нет голода. Мы обеспечиваем поступление гуманитарной помощи в Газу на протяжении всей войны — иначе там бы уже не было жителей. Поставкам гуманитарной помощи препятствует только одна сила — ХАМАС».

Израильский исследователь Янай Спицер проследил рост цен на муку в Газе. До войны мешок муки стоил меньше 50 долларов, а в мае 2025 года — уже около 1750 долларов. Причем резкий (больше чем в десять раз) скачок цен произошел весной — сразу после того как американский Гуманитарный фонд Газы был объявлен единственным поставщиком гуманитарной помощи. Причем самым существенным фактором стало даже не сокращение количества помощи — хотя и оно, несомненно, сыграло свою роль, — а неуверенность в том, как будет работать фонд. Местные жители принялись запасать еду, опасаясь, что поставки уменьшатся или вовсе прекратятся.

Израиль, со своей стороны, настаивает, что ХАМАС присваивает значительную часть еды, поступающей в сектор — раньше через своих агентов, работающих в гуманитарных структурах, а теперь руками своих боевиков, которые расталкивают людей в очередях к пунктам Гуманитарного фонда Газы. Эту еду ХАМАС в дальнейшем использует, чтобы контролировать население сектора.

На фоне усугубления кризиса в Газе впервые две израильские правозащитные организации — «Бецелем» и «Врачи за права человека» — присоединились к заявлениям о том, что политика Израиля в Газе — это геноцид (на этот счет идет острая дискуссия на международном уровне; Израиль категорически это отвергает). Президент США Дональд Трамп, поддерживающий Нетаниягу во многих вопросах, сказал, что «не особенно» верит его словам о том, что в Газе нет голода. Аналитики Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности ( ) заявили, что в большей части сектора Газа уже пройдены , позволяющих классифицировать регион как находящийся в фазе голода.

«Газа находится на грани полномасштабного голода. Люди голодают не потому, что нет продовольствия, а потому, что доступ к нему заблокирован, местные агропродовольственные системы разрушены, и у семей нет элементарных средств к существованию, — заявил глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй. — Нам срочно необходим безопасный и постоянный гуманитарный доступ, а также поддержка для восстановления местного производства продовольствия».