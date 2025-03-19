В секторе Газа снова война. Теперь Израиль, вероятно, оккупирует его целиком

Житель Газы, пострадавший от израильских ударов, 18 марта Jehad Alshrafi / AP / Scanpix / LETA

В ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после двух месяцев прекращения огня. В результате воздушных и артиллерийских ударов погибли, по данным министерства здравоохранения Газы (оно контролируется террористами ХАМАС), более 400 человек. Среди них — член политбюро ХАМАС и глава правительства Газы Иссам Даалис и еще несколько политических и военных руководителей террористической организации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила предупреждения для жителей нескольких городов сектора Газа, в том числе Бейт-Хануна на севере и Хан-Юниса на юге, о необходимости эвакуироваться ввиду готовящихся ударов. Представители ЦАХАЛ не исключают, что за бомбардировками последует новая наземная операция.

Обновление. Вечером 19 марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские войска вновь вошли в коридор Нецарим, который покинули в феврале в рамках соглашения с ХАМАС. Коридор Нецарим — это полоса земли, которая рассекает сектор Газа примерно посередине. Во время операции «Железные мечи» (октябрь 2023 — январь 2024 года) он служил кордоном между северной и южной частями сектора Газа, пересекать его палестинцам было запрещено.

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Вечером 18 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с телеобращением к нации. Ответственность за возобновление войны он возложил на ХАМАС, который, по его словам, отклонил все предложения о продлении перемирия, с которыми выступали международные посредники — США, Египет и Катар. ХАМАС отказался освободить 59 израильских заложников, которые остаются в Газе (предположительно, 24 из них еще живы).

Израиль, со своей стороны, отказался полностью вывести свои войска из сектора и настаивал на низложении власти ХАМАС в Газе и разоружении группировки.

Нетаниягу подчеркнул, что в дальнейшем любые переговоры с ХАМАС если и будут вестись, то только «под огнем» — то есть Израиль отказывается от прекращения огня как условия начала новых переговоров.

У больницы «Аль-Ахли» в Газе, 18 марта Abdel Kareem Hana) / AP / Scanpix / LETA

Переговоры с ХАМАС провалились не только у Израиля. США в лице спецпредставителя президента Адама Боулера пытались вести прямые переговоры с представителями организации, добиваясь освобождения если не всех оставшихся заложников, то хотя бы одного из них — Идана Александера, у которого, помимо израильского, есть американское гражданство. Эта попытка не привела ни к чему, кроме скандала между администрацией США и израильским правительством, которое было крайне недовольно тем, что американцы вступили в прямые переговоры с ХАМАС без его ведома.

Представители ХАМАС 18 марта заявили, что «возобновление израильской агрессии» делает судьбу заложников «неясной» — это прозрачный намек, что террористы готовы их убить. По неофициальным данным, политическое руководство Израиля обсуждает новую меру, призванную сохранить жизнь заложников: всякий раз, когда кому-то из них будет причинен вред, Израиль будет аннексировать часть сектора Газа. Эта идея основана на представлении, что для палестинского движения в целом и для ХАМАС в частности наиболее чувствительные потери — это не люди, а территория.

За два месяца прекращения огня в ЦАХАЛ сменился начальник генштаба. Новый командир, Эяль Замир, разработал новый план войны. По неофициальным данным, он предполагает ввод в Газу гораздо большего количества войск, чем в ходе операции «Железные мечи» (октябрь 2023 — январь 2025 года), и полную оккупацию сектора. Среди прочего ЦАХАЛ намерен взять на себя распределение гуманитарной помощи — сейчас это фактически контролирует ХАМАС, и это позволяет ему сохранять власть над гражданским населением Газы.

Израиль может себе позволить более массированную наземную операцию в Газе. В 2023–2024 годах ему пришлось воевать на два фронта: с ХАМАС на юге и с ливанской «Хизбаллой» на севере. Операция против «Хизбаллы» оказалась весьма успешной: террористическая организация понесла не только большие людские и материальные потери, но и лишилась своего руководства и политического влияния. Израиль и Ливан даже начали переговоры о демаркации границы и нормализации отношений.

Израильский танк на границе с сектором Газа, 18 марта Menahem Kahana / AFP / Scanpix / LETA

За то время, пока действовал режим прекращения огня в Газе, Израиль успел провести военную операцию на Западном берегу реки Иордан — и подавить там активность крупных палестинских военизированных группировок.

Израиль также значительно расширил буферную зону с Сирией, заручился поддержкой местных друзов, воздушными ударами уничтожил значительную часть военного потенциала нового сирийского режима — и более или менее обезопасил этот участок своей границы.

Все это означает, что на сей раз ЦАХАЛ сможет сосредоточить в Газе гораздо больше сил.

Новый израильский план, судя по всему, получил полное одобрение американской администрации. За пару дней до возобновления войны США начали бомбардировки йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) — едва ли не последнего активного союзника ХАМАС, сохранившего боеспособность.

Возобновление боевых действий повлекло протесты в Израиле. В них участвуют некоторые бывшие заложники, освобожденные во время перемирия. Среди них — Ярден Бибас, у которого вся семья (жена Шири, сыновья Ариэль и Кфир) была убита в плену в Газе.

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Но в обозримой перспективе эти протесты едва ли заставят израильское правительство вернуться к переговорам с ХАМАС. После возобновления войны правящая коалиция во главе с премьером Биньямином Нетаниягу только укрепилась: в нее вернулась ультраправая партия «Еврейская мощь», а ее лидер Итамар Бен-Гвир снова стал министром национальной безопасности. «Еврейская мощь» покинула коалицию сразу после заключения соглашения с ХАМАС в январе, поскольку ее позиция состоит в том, что с этой террористической организацией необходимо воевать на уничтожение.

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