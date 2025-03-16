США нанесли авиаудары по Йемену. Хуситы сообщили о десятках погибших и раненых

Американские военные в ночь на 16 марта нанесли авиаудары по целям на территории Йемена. Приказ об операции отдал президент США Дональд Трамп, распорядившийся «приступить к решительным и мощным действиям» в ответ на нападения йеменских хуситов на американские суда и военные корабли в Красном море.

Глава подконтрольного хуситам Минздрава Аниис аль-Асбахи заявил, что в результате американских ударов по столице Йемена Сане и провинции Саада на севере страны погибли более 30 человек, более 100 получили ранения.

Местное телевидение заявило, что среди погибших дети и женщины, а руководство хуситского движения «Ансар Аллах» назвало авиаудары «военным преступлением».

Трамп, объявляя об операции против хуситов, в своей соцсети Truth Social призвал Иран немедленно прекратить поддержку йеменских повстанцев, пригрозив, что в противном случае США примут меры в отношении Тегерана.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи, пишет CNN, ответил Трампу в соцсети X, заявив, что Соединенные Штаты не могут диктовать Ирану, какую внешнюю политику ему вести. «Прекратите поддержку израильского геноцида и терроризм. Прекратите убивать йеменцев», — написал Аргачи.

Хуситская группировка «Ансар Аллах» за последние несколько лет взяла под свой контроль значительную часть Йемена. Хуситы поддерживают палестинских террористов. После того, как Израиль начал операцию в секторе Газа в ответ на нападение террористов из ХАМАС в октябре 2023 года, хуситы заявили, что будут атаковать торговые суда и военные корабли Израиля и его союзников в знак солидарности с палестинцами.

Решение США о проведении операции против хуситов было одной из тем телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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