Госдеп США сообщил о телефонном разговоре Рубио и Лаврова

Глава Госдепартамента США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Рубио проинформировал Лаврова о начале американской операции в Йемене против повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Рубио и Лавров также обсудили «дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией».

Российская сторона на момент публикации новости телефонный разговор Рубио и Лаврова не прокомментировала.

Госсекретарь США и глава МИД России лично встречались в феврале на переговорах в Саудовской Аравии. Встреча на таком уровне стала первой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В марта Рубио возглавлял американскую делегацию на переговорах с представителями Украины, которые также прошли в Саудовской Аравии.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ «приступить к решительным и мощным действиям» в ответ на обстрелы йеменскими хуситами американских военных кораблей и гражданских судов в Красном море. В ночь на 16 марта США начали наносить удары с воздуха по связанным с хуситами целям.