Здание школы в городе Газа, где располагались беженцы, разрушенное после израильского удара, 18 марта 2025 года Omar Al-Qattaa / AFP / Scanpix / LETA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла десятки авиаударов по сектору Газа в ночь на 18 марта, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на заявление израильских военных. По данным ЦАХАЛ, удары были нацелены на командиров ХАМАС среднего уровня, членов политбюро террористической группировки и ее инфраструктуру.

В Армии обороны Израиля заявили, что начали масштабные удары после того, как заметили, что террористы ХАМАС готовят атаки на Израиль и пытаются перегруппироваться. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что удары нанесли после того, как ХАМАС отказался освободить заложников. В ЦАХАЛ отметили, что будут продолжать наносить удары «до тех пор, пока это необходимо».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что приказал нанести удары по ХАМАС из-за отсутствия прогресса в переговорах о продлении перемирия и освобождении заложников. «Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС, наращивая военную мощь», — говорится в заявлении Нетаниягу. Власти Израиля сообщили, что операция носит бессрочный характер и, как ожидается, будет расширяться.

Как пишет Reuters, Израиль нанес удары по всему сектору Газа, в том числе по городам Газа, Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах. Удары израильской армии пришлись по школе Аль-Табиин в городе Газа, где укрывались переселенцы из центрального района Аль-Дарадж, отмечает Reuters. Очевидцы сообщили агентству, что израильские танки обстреляли районы Рафаха на юге сектора Газа, из-за чего местные жители покинули свои дома и направились на север в Хан-Юнис. Один из авиаударов пришелся на лагерь беженцев в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, сообщает «Аль-Джазира».

Израиль перед ударами по сектору Газа проконсультировался с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп «дал Израилю зеленый свет на возобновление атак на ХАМАС» после того, как террористическая группировка не вернула заложников, сообщил The Wall Street Journal израильский чиновник. По его словам, Израиль предупредил США о начале операции.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз подтвердил, что Израиль проконсультировался с администрацией США перед тем как нанести удары. «ХАМАС мог бы освободить заложников, чтобы продлить перемирие, но вместо этого выбрал отказ и войну», — заявил Хьюз.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в свою очередь, заявила в интервью Fox News, что Трамп будет поддерживать «нашего друга и союзника Израиль». «Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, поплатятся за это. Ад разверзнется», — сказала Ливитт (цитата по CNN).

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что Израиль отменил соглашение о прекращении огня, действовавшее почти два месяца, а 59 заложников, которые все еще остаются в секторе Газа, ждет «неопределенная судьба», пишет Reuters.

Один из лидеров ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил CNN, что авиаудары Израиля — это «смертный приговор» для оставшихся заложников. «Решение Нетаньяху вернуться к войне — это решение принести в жертву пленников оккупации и смертный приговор им», — заявил он. Эззат аль-Ришк добавил, что Израиль не добьется войной и разрушениями того, чего он не смог добиться путем переговоров».

В результате авиаударов Израиля погибли более 300 человек, свыше одной тысячи получили ранения, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа, контролируемое ХАМАС. Среди погибших, как заявили в министерстве, много детей.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 19 января. В рамках соглашения о временном прекращении огня ХАМАС освободил 33 израильских заложников, а Израиль отпустил из тюрем почти две тысячи палестинских заключенных. Первый этап соглашения, продлившийся 42 дня, завершился 1 марта. Переговоры по второму этапу так и не начались. Режим прекращения огня оставался в силе примерно две с половиной недели после того, как завершился первый этап перемирия. В это время посредники работали над новыми условиями, позволяющими продлить перемирие.

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