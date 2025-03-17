Трамп заявил, что Иран ответит «за каждый выстрел хуситов»

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «последствиями» в случае, если йеменские хуситы будут продолжать свои атаки.

«С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, произведенный из иранского оружия и под руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и ощущать последствия, которые будут ужасными», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп также обвинил Иран в том, что тот изображает из себя «невинную жертву» террористов-изгоев, над которыми потерял контроль. На самом деле, подчеркнул Трамп, это не так.

США 15 марта начали масштабную военную операцию против хуситов, подвергнув их позиции бомбардировкам с воздуха. В результате, по утверждению самих хуситов, в первый же день операции погибли более 50 человек, среди которых были женщины и дети.

С осени 2023 года йеменские хуситы регулярно нападают на гражданские суда и военные корабли в Красном море. Группировка приостанавливала атаки на время перемирия в секторе Газа, однако затем начала их вновь.

Трамп ранее обращался к руководству Ирана с предложением возобновить ядерную сделку — из которой он сам вышел во время своего первого срока. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что не будет вести с Трампом переговоров.