Пострадавшие при стрельбе на КПП «Зиким» в секторе Газа, 20 июля 2025 года Jehad Alshrafi / AP / Scanpix / LETA

В воскресенье, 20 июля, израильские военные открыли огонь по палестинцам, собравшимся у контрольно-пропускного пункта «Зиким» на севере сектора Газа. По утверждению министерства здравоохранения Газы (подконтрольного ХАМАС), погибли не менее 60 человек, больше 100 ранены. Независимого подтверждения этой информации нет.

Люди пришли к границе, где в сектор через КПП «Зиким» въезжал конвой из 25 грузовиков с гуманитарной помощью, отправленной Всемирной продовольственной программой ООН.

По данным The New York Times, толпа собралась у КПП еще в ночь на воскресенье, поскольку распространился слух, что через него в Газу въедут машины с мукой. Когда конвой появился, люди тут же устремились к нему. Израильские военные открыли огонь — как впоследствии заявила пресс-служба армии, чтобы «устранить непосредственную угрозу». Армия выразила сомнение в достоверности данных минздрава Газы о количестве убитых и раненых — и пообещала провести собственную проверку.

Днем ранее, в субботу, 19 июля, по утверждению того же минздрава, израильские военные убили не менее 32 человек возле центра распределения гуманитарной помощи Гуманитарного фонда Газы (GHF). Подобные инциденты на объектах GHF происходят почти каждый день вот уже два месяца — столько, сколько фонд работает в Газе. Израильская армия раз за разом ставит под сомнение сообщения о десятках убитых — но признает, что солдаты открывают огонь.

GHF — американская некоммерческая организация, которой Израиль разрешил распределять гуманитарную помощь в Газе. Она была создана специально для этого в феврале 2025 года. В мае заработал первый центр GHF в секторе — сейчас их четыре. Когда распределением помощи занималось Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев и организации работ (БАПОР), пунктов раздачи были сотни.

Израиль запретил БАПОР работать на палестинских территориях, обвинив организацию в покрывательстве террористической деятельности ХАМАС. Несколько ее сотрудников были участниками нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

GHF призван был заменить БАПОР в качестве оператора распределения гуманитарной помощи. Он работает под тщательным надзором Израиля, который постоянно подчеркивает: террористы ХАМАС часто захватывают гуманитарные грузы и потом либо продают их жителям Газы, либо выдают гуманитарную помощь только тем, кто выражает лояльность террористическому движению.

GHF был зарегистрирован в американском штате Делавэр в феврале 2024 года. Руководит им Джонни Мур — пастор, бизнесмен и бывший советник Дональда Трампа. Охрану обеспечивает частная компания Safe Reach Solutions. Как финансируется проект, до конца не ясно. Многие страны и гуманитарные организации отказываются с ним работать. США в июне одобрили финансирование в размере 30 миллионов долларов через Госдепартамент, но деньги еще не поступили.

Толпа у центра GHF в Нусейрате в центральной части сектора Газа, 25 июня 2025 года Eyad Baba / AFP / Scanpix / LETA

Корреспондент The Wall Street Journal по согласованию с Армией обороны Израиля посетил один из центров GHF и стал свидетелем распределения гуманитарной помощи. По его описанию, толпа из нескольких тысяч человек ждала у ворот. Как только ворота начали открываться, толпа устремилась вперед. Охрана попыталась ее сдержать, но тщетно. Люди бежали, некоторые ехали на мотоциклах, они хватали коробки. Кто-то стрелял — но кто и в кого, непонятно. Спустя 15 минут центр опустел.

В продуктовых наборах GHF — мука, сахар, макароны, рис, бобы, масло, тунец, печенье. Животного белка почти нет. Корреспондент WSJ отмечает, что еды на всех не хватает, и всякий раз происходит давка.

Израильские солдаты в интервью WSJ признались, что открывают огонь по тем, кто отклоняется от «разрешенных маршрутов». Один солдат рассказал, что видел, как стреляли по людям с белыми флагами, потому что они подошли слишком близко. По его словам, приказы предписывают сначала стрелять в воздух или по ногам, но «ошибки случаются».

GHF настаивает, что не раз просил израильскую сторону ясно обозначить маршруты подхода к центрам, чтобы люди заранее знали, куда нельзя подходить. Израиль обещал, что установит ограждения и знаки, но журналисты WSJ не увидели этих изменений.

Толпа у центра GHF, 8 июня 2025 года Eyad Baba / AFP / Scanpix / LETA

Чтобы хоть как-то организовать процесс распределения помощи, GHF ввел «сигнальные флаги»: красный — пункт закрыт, зеленый — открыт. В момент раздачи, которую наблюдал WSJ, над центром был вывешен красный флаг — но толпа все равно штурмовала ворота. Солдаты наблюдали за происходящим при помощи дрона. Никто даже не пытался организовать очередь.

GHF утверждает, что беспорядки в очередях к его центрам часто устраивает ХАМАС. Фонд сообщил, что в июне боевики напали на автобус с его палестинскими сотрудниками, убив как минимум восемь человек. В июле при взрыве гранаты были ранены двое американских охранников.

ХАМАС требует свернуть программу и вернуть полномочия по распределению помощи ООН. Фонд GHF он считает подставной организацией, за которой стоит Израиль.

Что было раньше

В секторе Газа открыли огонь по толпе, ждавшей гуманитарной помощи. Уже несколько дней идет спор, кто стрелял и сколько людей погибло Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга. Независимой информации оттуда нет

Что было раньше

В секторе Газа открыли огонь по толпе, ждавшей гуманитарной помощи. Уже несколько дней идет спор, кто стрелял и сколько людей погибло Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга. Независимой информации оттуда нет

«Медуза»