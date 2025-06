В секторе Газа открыли огонь по толпе, ждавшей гуманитарной помощи. Уже несколько дней идет спор, кто стрелял и сколько людей погибло Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга. Независимой информации оттуда нет

Жители сектора Газа разбирают остатки гуманитарной помощи с пункта распределения Гуманитарного фонда Газы в Рафахе. 5 июня 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

В воскресенье, 1 июня, по палестинским СМИ, начиная с информагентств «Шехаб» (подконтрольно ХАМАС) и «Вафа» (подконтрольно Палестинской национальной администрации), стали быстро распространяться сообщения о стрельбе неподалеку от пункта раздачи гуманитарной помощи в районе Маваси на юге сектора Газа (вот самые первые публикации: раз, два). Как часто бывает в первые часы после масштабного происшествия, появлялась разная информация о количестве жертв: сначала 15 человек, потом 26, потом 30, потом 31.

Оба источника сразу же стали утверждать, что израильские военные открыли огонь по толпе, которая собралась в ожидании открытия пункта раздачи гуманитарной помощи. В течение нескольких часов эти утверждения были поддержаны, во-первых, заявлением министерства здравоохранения Газы (подконтрольно ХАМАС), а во-вторых, рассказами очевидцев, переданными из Газы The Associated Press и «Би-Би-Си» стрингерами, то есть местными журналистами. У мировых СМИ нет собственных корреспондентов в секторе Газа.

Появлялись даже сообщения, что по толпе стреляли из танка — но вскоре они были исправлены. Осталось только стрелковое оружие.

Видео, опубликованное Гуманитарным фондом Газы. Стрельба трассерами поверх голов. Перед рассветом 1 июня 2025 года — предположительно, начало инцидента в Маваси. Gaza Humanitarian Foundation

Министерство здравоохранения Газы сообщило о 31 погибшем. Международный комитет Красного Креста сообщил, что в его полевой госпиталь в Рафахе поступили 179 пострадавших, а еще 21 человека доставили уже мертвыми.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отреагировала на вал публикаций кратким заявлением: она не отрицала, что солдаты открывали огонь, но о том, что кто-то погиб или ранен, ей «в настоящее время неизвестно». Подразумевалось, что выстрелы были только предупредительные.

В СМИ и соцсетях было опубликовано множество видео инцидента — как правило, продолжительностью всего несколько секунд. На кадрах — бегущая толпа и отдаленные звуки выстрелов (пример). Пресс-служба ЦАХАЛ стала распространять свое видео с дрона слежения, на котором видны люди в масках, которые ходят в толпе, бросают камни и стреляют из автоматов. Судя по их поведению и по тому, как на них реагируют окружающие, можно уверенно утверждать, что это не израильские солдаты. При этом пресс-служба ЦАХАЛ прямо не утверждала, что это видео того же инцидента в Маваси.

Видео, распространенное ЦАХАЛ, с неизвестными в масках, стреляющими по людям, ожидающим раздачи гуманитарной помощи Армия обороны Израиля

Пункт раздачи гуманитарной помощи, около которого произошел инцидент, контролирует Гуманитарный фонд Газы. Он начал работу 26 мая — меньше чем за неделю до инцидента. В фонде заявили, что ХАМАС полностью сфабриковал сообщения о гибели людей.

На следующий день, 2 июня, в том же духе выступил посол США в Израиле Майк Хаккаби. Он обвинил The New York Times, CNN и The Associated Press в том, что они, опираясь исключительно на непроверенные сообщения «ХАМАС и его коллаборационистов», распространяют ложные сведения, которые усугубляют «атмосферу антисемитизма».

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясен сообщениями о гибели людей, и призвал провести независимое расследование инцидента в Маваси. Он не обвинил израильских солдат в стрельбе по гражданским, но подчеркнул, что международное гуманитарное право обязывает Израиль обеспечивать жителям Газы доступ к гуманитарной помощи. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн назвал заявление Гутерриша позорным, потому что генсек ООН даже не упомянул ХАМАС.

Во вторник, 3 июня, появились сообщения о еще одном похожем инциденте. Министерство здравоохранения Газы и Красный Крест заявили о 27 погибших и 160 пострадавших. По версии пресс-службы ЦАХАЛ, солдаты заметили нескольких «подозреваемых», которые направлялись в их сторону, и сделали несколько предупредительных выстрелов — сначала в воздух, а потом «рядом с подозреваемыми». Сообщения о погибших проверяются, добавила армейская пресс-служба.

Раненые в больнице Насера в Хан-Юнисе, 3 июня 2025 года AFP / Scanpix / LETA

Глава пресс-службы ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин назвал утверждения, что израильские солдаты стреляли по гражданским лицам, ложными. По его словам, это «эхо пропаганды ХАМАС».

4 июня ситуацию прокомментировала пресс-секретарю американского Белого дома Кэролайн Ливитт — ей задали вопрос на регулярном брифинге. Ливитт ответила, что администрация Трампа проверяет достоверность сообщений о гибели людей, потому что, «в отличие от некоторых журналистов, мы не принимаем на веру слова ХАМАС».

Пресс-секретарь Белого дома явно ждала этого вопроса. В качестве примера плохого освещения происходящего она назвала «Би-Би-Си» — и у нее оказались наготове распечатки материалов этого издания с меняющимися заголовками одной и той же заметки: «Израильский танк убил 26 человек», «Израильский танк убил 21 человека», «Израильские солдаты застрелили 31 человека». В конце концов, утверждала Ливитт, «Би-Би-Си» просто удалила заметку, потому что не смогла подтвердить содержащуюся в ней информацию.

«Би-Би-Си» отвергла утверждения Ливитт. Заметку она не удаляла, а что касается меняющегося заголовка и «скачущих» цифр — это, заявили в издании, стандартная практика работы новостников при освещении быстро развивающихся событий.

5 июня CNN опубликовал подробную реконструкцию воскресного инцидента в Маваси, основанную на рассказах очевидцев (собранных опять же стрингерами) и анализе многочисленных видео, опубликованных палестинцами. Ни на одном из них не видно, кто стреляет по толпе. Но эксперты, опрошенные CNN, утверждают, что звук стрельбы, слышный на видео, а также пули, извлеченные из тел раненых и погибших, указывают на пулемет FN MAG, стоящий на вооружении ЦАХАЛ. Вывод CNN: стрельба по гражданским действительно имела место, в результате погибли десятки людей, а стреляли израильские военные. Стоит отметить, что пулемет FN MAG также стоит на вооружении большинства стран Ближнего Востока, а найденные пули соответствуют натовскому стандарту 7.62, который используется для многих десятков разновидностей стрелкового оружия.

Фотография пули, переданная CNN врачами больницы Насера в Хан-Юнисе. Утверждается, что ее извлекли из тела одного из раненых 1 июня CNN

Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, опубликовала запись рассказов жителей Газы, собранных израильскими военными. В них говорится, что ХАМАС всячески препятствует распределению гуманитарной помощи. В частности, устраивает различные провокации в пункте раздачи. Например, террористы стреляют из толпы по израильским солдатам, которые охраняют пункт. Или, наоборот, стреляют по толпе, чтобы потом обвинить в этом израильтян.

Контроль над распределением гуманитарной помощи в Газе — один из самых острых вопросов в ходе нынешнего конфликта. В марте, возобновив военную операцию против ХАМАС после полуторамесячного прекращения огня, Израиль закрыл ввоз гуманитарной помощи. Его официальная позиция состоит в том, что ХАМАС ее захватывает и пользуется ею как инструментом сохранения власти над жителями Газы.

Чтобы решить этот вопрос, в феврале 2025 года был создан Гуманитарный фонд Газы. Это американская неправительственная организация, действующая под покровительством США и Израиля. Ее грузы и пункты распределения в Газе охраняет Армия обороны Израиля.

Очередь за гуманитарной помощью в Газе. 1 июня 2025 года Omar Ashtawy / APAIMAGES / SIPA / Scanpix / LETA

Первый пункт раздачи должен был открыться в Маваси 26 мая. Накануне ушел в отставку глава фонда Джейк Вуд, который ранее руководил масштабными гуманитарными проектами в зонах стихийных бедствий и вооруженных конфликтов на Гаити, в Пакистане, Судане и многих других странах. Вуд заявил, что в тех условиях, в которые поставлен фонд, выполнить свою миссию он не сможет. В подробности Вуд вдаваться не стал, но два его главных призыва в прощальном заявлении были: первый к Израилю — значительно увеличить поступление помощи в Газу, второй к ХАМАС — освободить израильских заложников.

Фонд все же начал операции в Газе. С первого же дня на пунктах раздачи стали происходить инциденты со стрельбой. Те два, что имели место 1 и 3 июня, — лишь самые крупные из них, ставшие большими международными новостями. Через неделю после открытия фонду даже пришлось на два дня приостановить работу. Но потом он ее возобновил.

4 июня у Гуманитарного фонда Газы появился новый руководитель — Джонни Мур, убежденный христианин-евангелик и давний сторонник Дональда Трампа. Белые христиане-евангелики — в среднем самая произраильская группа американцев, поскольку многие из них разделяют убеждение, что когда все евреи соберутся в Земле обетованной, наступит Второе пришествие. И его связи с администрацией Трампа тоже, бесспорно, очень важны в его новой должности.

Контроль над поступлением и распределением гуманитарной помощи в Газе — это после полутора лет войны даже более важный инструмент власти, чем когда-либо прежде. Борьба за него — это тот контекст, в котором приходится рассматривать сообщения о стрельбе по толпе, ждущей гуманитарной помощи.

«Медуза»