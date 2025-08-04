Франция и Великобритания собираются признать Палестину Это во многом символический жест. Но страны Европы продолжают политическое и экономическое давление на Израиль

Moiz Salhi / Anadolu / Getty Images

Три государства «Большой семерки» — Франция, Великобритания и Канада — объявили о намерении Государство Палестина. Ожидается, что это произойдет в сентябре, когда соберется Генеральная ассамблея ООН.

Новую кампанию за признание Палестины возглавляет французский президент Эммануэль Макрон. Франция совместно с Саудовской Аравией организовала 28–30 июля в ООН конференцию, призванную возобновить мирный процесс между Израилем и Палестиной и возродить принцип «Два государства для двух народов», то есть идею раздела территории исторической Палестины между еврейским и арабским государствами.

«Два государства для двух народов» Впервые этот принцип (известный также под английским названием «two-state solution», буквально «двухгосударственное решение») сформулирован еще в 1937 году. Историческая Палестина (территория нынешних Израиля и Палестинской автономии) тогда находилась под управлением Великобритании по мандату Лиги наций. Предполагалось, что в конце концов там должно возникнуть независимое государство. Однако на протяжении 1920-х — 1930-х годов в Подмандатной Палестине все больше разрастался конфликт между еврейским и арабским населением: обе группы намеревались доминировать в будущем государстве. В 1936–1937 годах британская королевская комиссия во главе с бывшим министром по делам Индии Уильямом Пилем исследовала причины конфликта — и пришла к выводу, что создать единое государство не получится, а потому Подмандатную Палестину следует поделить между еврейским и арабским государствами. Этот же принцип лег в основу плана раздела Палестины, утвержденного ООН в 1947 году. Еврейское агентство (политический орган палестинских евреев) этот план приняло, а Верховный арабский комитет (орган палестинских арабов) при поддержке Лиги арабских государств — отверг. 14 мая 1948 года палестинские евреи провозгласили собственное государство — Израиль. Арабские соседи немедленно объявили ему войну, намереваясь тут же его уничтожить. Однако Израиль в этой войне победил — и в итоге палестинские евреи обрели собственное государство, а палестинские арабы нет. Принцип «Два государства для двух народов» был возрожден в конце 1980-х, когда Организация освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом фактически признала Израиль, провозгласила Государство Палестина и отказалась от террористических методов борьбы. Он фактически лег в основу так называемых Соглашений Осло 1993 года, по которым на основе ООП возникла Палестинская национальная администрация. Израиль обязался постепенно передать ей управление Западным берегом Иордана и сектором Газа — в результате там должно было возникнуть полноценное государство палестинских арабов. Однако реализация соглашений сорвалась. Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаниягу категорически против создания палестинского государства. «Принцип „Два государства для двух народов“ мертв» — один из важнейших идеологических постулатов израильских правых.

По итогам этой конференции была принята Нью-Йоркская декларация. Она среди прочего прямо осуждает нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и требует от ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа, освободить всех израильских заложников и сложить оружие. Это первый документ с такими положениями, подписанный всеми 22 странами-членами Лиги арабских государств, в том числе Катаром — главным спонсором ХАМАС (там базируется политическое крыло организации). Также Нью-Йоркскую декларацию подписали все 27 стран Евросоюза и еще 17 государств. Две ключевые для конфликта страны — Израиль и США — в конференции не участвовали.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что признает палестинское государство лишь в том случае, если до сентября в секторе Газа не наступит прекращение огня. Фактически он потребовал от Израиля в одностороннем порядке остановить боевые действия — даже если ХАМАС продолжит удерживать израильских заложников. Не только представители израильской власти, но и бывшая заложница Эмили Дамари (гражданка Израиля и Великобритании, потерявшая в плену ХАМАС два пальца на руке) обвинили Стармера в том, что он «вознаграждает террор».

Израиль устами премьера Биньямина Нетаниягу, посла в ООН Дани Данона и других должностных лиц упрекают Францию, Великобританию и Канаду в том, что они подыгрывают ХАМАС. Террористам не нужно освобождать заложников, разоружаться, признавать Израиль — им нужно только продержаться до сентября, и они получат дополнительную легитимацию. Их прямой интерес состоит в том, чтобы срывать переговоры о прекращении огня, — что они и сделали 24 июля, прямо перед публичным заявлением Макрона о предстоящем признании Палестины.

Контраргумент Макрона, Стармера, канадского премьера Марка Карни и других сторонников признания Палестины состоит в том, что в секторе Газа — гуманитарная катастрофа, и чтобы ее преодолеть, требуются драматичные шаги. В секторе голод: Израиль изгнал оттуда гуманитарные миссии ООН, а американский Гуманитарный фонд Газы, который призван был их заменить, явно не справляется с распределением помощи.

Читайте также

Журналисты, правозащитники и ООН заявляют, что сектор Газа на грани «полномасштабного голода» Биньямин Нетаниягу это отрицает. Но ему «не особенно» верит даже Дональд Трамп

Читайте также

Журналисты, правозащитники и ООН заявляют, что сектор Газа на грани «полномасштабного голода» Биньямин Нетаниягу это отрицает. Но ему «не особенно» верит даже Дональд Трамп

Решения Макрона, Стармера и Карни — в значительной степени внутриполитические: и во Франции, и в Великобритании, и в Канаде общественное мнение все больше склоняется к осуждению действий Израиля и поддержке палестинского движения. Так, в Великобритании, по данным опроса YouGov, проведенного в конце июля, палестинской стороне больше сочувствуют 37%, а израильской — 15% (при этом среди опрошенных 18–24 лет 15% заявили, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября было оправдано).

Этот тренд есть и в США. По данным июльского опроса Gallup, лишь 32% американцев одобряют действия Израиля в Газе — это минимум с начала войны. Согласно июньскому исследованию Pew Research Center, благожелательно на Израиль смотрят 45% американцев, а неблагожелательно — 53%. В Нидерландах, Италии, Испании, Швеции, Японии, Австралии, не говоря уж о преимущественно мусульманских странах, от двух третей до трех четвертей населения и даже больше неблагожелательны к Израилю.

Тем не менее, США при президенте Дональде Трампе продолжают почти безоговорочно поддерживать Израиль. Гуманитарный фонд Газы — формально американская НКО, фактически контролируемая совместно американским и израильским правительствами. После того как Франция и Великобритания признают Палестину, США останутся последним постоянным членом Совета безопасности ООН, который этого до сих пор не сделал, и последним препятствием для получения Палестиной статуса полноправного члена ООН (сейчас она имеет статус наблюдателя).

Признание будет по большей части символическим жестом. У Палестины по-прежнему не будет ни четких границ, ни полного контроля над территорией, ни собственной валюты. И это не говоря о близкой к нулю легитимности Палестинской национальной администрации (ПНА) — структуры, из которой должно возникнуть Государство Палестина. Выборы в Палестине в последний раз проходили в 2006 году — на них победил ХАМАС. Тогда глава ПНА Махмуд Аббас, вопреки палестинской конституции, отказался передать власть правительству ХАМАС — последовала гражданская война и раскол между Западным берегом (под властью ПНА) и сектором Газа (под властью ХАМАС). 89-летний Аббас занимает должность президента Государства Палестина с 2005 года (согласно распространенной шутке, «идет 21-й год первого четырехлетнего срока»), у него фактически диктаторские полномочия, парламент не функционирует — и при этом Аббас крайне непопулярен.

Нью-Йоркская декларация предполагает возобновление гуманитарных миссий ООН в секторе Газа, создание временной международной стабилизационной миссии под эгидой ООН, постепенную передачу власти над Газой Палестинской национальной администрации и выборы в Палестине в 2026 году без участия ХАМАС.

ХАМАС, со своей стороны, не выразил готовности ни к разоружению, ни к передаче власти. Организация приветствовала «любые международные инициативы в поддержку законных прав палестинского народа» — но продолжает настаивать, что не должно быть никаких предварительных условий для признания палестинской государственности и проведения выборов в Палестине: это «внутреннее дело нашего народа». Проще говоря, ХАМАС рассчитывает не только создать полноценное палестинское государство, но и стать в нем правящей силой.

Но европейская кампания за создание Палестины не ограничивается символическими жестами. На Израиль пытаются давить экономически. Евросоюз, например, обсуждает отлучение израильских IT-стартапов — главного экономического двигателя страны — от многомиллиардной исследовательской программы Horizon. Это решение пока тормозит Германия — главный европейский союзник Израиля.

Некоторые европейские страны уже наложили персональные санкции на представителей израильских ультраправых, включая министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, которые выступают за аннексию Западного берега и оккупацию Газы.

Короче говоря, постепенно усиливается дипломатическая, экономическая и культурная изоляция Израиля. Она еще далеко не полная — и едва ли в обозримом будущем станет полной. Но перспективы нормализации отношений Израиля с региональными соседями, прежде всего с Саудовской Аравией, делаются все более призрачными — а это означает, что Израиль должен будет продолжать жить как осажденная крепость и еще сильнее зависеть от поддержки США.

В Израиле две трети населения поддерживают прекращение войны в Газе через сделку с ХАМАС при условии возвращения всех заложников. Тем не менее, для израильской публики сдвиг в мировом общественном мнении — это травма. Для многих это означает, что мир забыл нападение террористов 7 октября — а для израильтян это по-прежнему остро актуальное событие. Теперь же получается, что страна пережила самый черный день за всю свою историю — и ей же теперь выкручивают руки.

Как говорит израильский журналист Ари Шавит, Израиль угодил в ловушку, расставленную бывшим лидером ХАМАС и архитектором нападения 7 октября Яхьей Синваром, — причем спустя десять с лишним месяцев после того, как Синвар погиб. ХАМАС, будучи фундаменталистской террористической организацией, с самого начала был готов не считаться с потерями среди гражданского населения Газы. Более того, ХАМАС вполне сознательно использовал картину разрушений, массовой гибели людей и голода в Газе как инструмент давления на международное сообщество. И Израиль, не продумав свои действия, не сформулировав четкого политического плана на «день после», пойдя на поводу у собственных радикалов, стремящихся отомстить за 7 октября и искоренить палестинское движение как таковое, — Израиль сам позволил такой картине сформироваться. Наступили политические последствия — ровно те, на которые рассчитывал Синвар.