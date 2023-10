Боевики ХАМАС в автомобиле, в котором предположительно везут гражданку Германии Шани Лук, пропавшую после фестиваля Universo Paralello, 7 октября 2023 года Ali Mahmud / AP / Scanpix / LETA

По меньшей мере 260 человек погибли из-за нападения боевиков группировки ХАМАС на музыкальный фестиваль Universo Paralello Israel Edition, сообщила вечером 8 октября добровольческая поисково-спасательная группа Zaka.

Фестиваль, организованный компанией Tribe Of Nova, проходил возле кибуца Реим, в пяти километрах от стены, отделяющей израильскую территорию от сектора Газа. Он стал одной из первых целей террористов, напавших на Израиль утром 7 октября. Боевики группировки захватили концертную площадку, открыли стрельбу по толпе и взяли многих участников в заложники.

Армия обороны Израиля заявила, что после нападения ХАМАС десятки человек пропали без вести. Боевики утверждают, что удерживает больше 100 человек в туннелях и других безопасных местах в Газе. Неясно, сколько людей взяли в заложники на фестивале.

Гостей фестиваля позвали к границе с сектором Газа за несколько часов до его начала. Люди оказались на открытой местности, где нет укрытий

Место проведения фестиваля держалось в секрете — участники узнали, где он будет проходить, за несколько часов до его начала вечером 6 октября. В сообщении организаторов, которое цитирует The Washington Post, людей, купивших билеты, приглашали в «мощное место на природе» в «часе с четвертью на юг от Тель-Авива», где находится Реим.

В правилах Universo Paralello говорилось, что участникам нельзя проносить на территорию оружие и острые предметы, а организаторы призывали большие группы людей ехать на одном автомобиле, чтобы «провести более зеленое мероприятие». На фестивале, по разным оценкам, собрались от одной тысячи до трех-четырех тысяч человек.

Когда боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю ранним утром 7 октября, участники фестиваля транс-музыки танцевали всю ночь. Когда ракеты полетели над территорией фестиваля, люди не обратили на это внимания — одни не заметили, другие привыкли к ракетным обстрелам из сектора Газа. Затем организаторы выключили музыку и сообщили, что объявлена воздушная тревога.

На видеозаписях, изученных The Washington Post, люди поспешно уходят, кто-то бежит, многие оглядываются назад, а сотрудник безопасности направляет толпу в сторону от сцен. На записях люди выглядят растерянными, но не паникуют. Когда террористы открыли огонь, люди побежали. Во время нападения участники фестиваля оказались на открытой местности, где почти нет укрытий. По словам посетителей фестиваля, боевики брали людей в заложники, устраивая засады на автомобили и обыскивая окрестности.

Нападение боевиков на фестиваль Daily Mail

По участникам фестиваля стреляли, когда они пытались скрыться. Люди прятались в кустах и притворялись мертвыми

«Мы не знали, куда бежать. Никто не знал, что делать. [Увидев вдалеке боевиков] я взяла ключи от машины моего друга, который был очень пьян, посадила в машину как можно больше людей и поехала как сумасшедшая. Многих из тех, кто остался, похитили или убили», — рассказала 27-летняя участница фестиваля Милет Бен-Хаим в интервью The Washington Post. По словам женщины, через некоторое время они оставили машину и побежали по полям.

«Во всех направлениях, куда мы бежали, по нам стреляли все новые и новые люди. Мы бежали два часа, пытаясь спастись. Мы ползли по кустам. В конце концов я поняла, что больше не могу бежать», — рассказала Бен-Хаим. Вместе с подругами и незнакомым мужчиной они спрятались в кустах. «Мы молчали и пытались дозвониться в полицию. В полиции сказали, что не могут нам помочь, потому что похищено слишком много людей», — говорит Бен-Хаим. Когда спустя семь часов на ее телефоне почти сел аккумулятор, женщину подобрал местный житель, который ездил по округе в поисках людей.

«Мы слышали выстрелы. Дорогу перегородили машины с трупами на крышах. Мы не могли выбраться», — говорит 31-летний Гал Раз в беседе с WP. По его словам, вместе с друзьями он пытался выбраться на машине, но быстро попал в засаду. «Террористов было семь-восемь человек, они начали стрелять по нам из машины», — рассказал он. Проехав несколько сотен метров, Гал Раз и его друзья бросили автомобиль и стали прятаться. В итоге их нашли израильские военные.

Посетительница фестиваля Эстер рассказала, что несколько боевиков обстреляли ее машину, когда она пыталась уехать с фестиваля, после чего ее вместе с подругой спас водитель внедорожника. Когда они пытались выехать с места проведения фестиваля, боевики убили водителя. Обе девушки притворялись мертвыми, пока на место не прибыли израильские военные.

Последствия нападения на музыкальный фестиваль Guardian News

Музыкальный промоутер Раз Гастер рассказал Billboard, что приехал на место проведения фестиваля в 5:30 утра, а спустя час услышал взрывы: «Мы вышли из-за кулис и увидели, что повсюду идет сильный обстрел. Со всех сторон летели сотни ракет и снарядов, вокруг нас все взрывалось». По словам Гастера, сперва служба безопасности фестиваля советовала всем лечь на пол и поднять руки над головой. Но через несколько минут полиция призвала всех садиться в машины и уезжать. «Как только полицейские сказали „уезжайте“, я побежал. Я не стал ждать, потому что мы знаем, что это ракетный обстрел — нужно действовать быстро», — сказал он.

Гастер и еще три человека, в том числе соучредитель Universo Paralello Хуарес Петрилло, сели в автомобиль Гастера, стоявший у сцены. «Я ехал очень быстро, не останавливаясь, даже когда падали ракеты. Инстинкт подсказывал мне, что не надо останавливаться в укрытии, надо просто ехать. Мы ехали так быстро, что не понимали, что происходит», — говорит он. В итоге они доехали до арендованного ранее дома, расположенного в 30 километрах от Реима. Там они связались с Армией обороны Израиля и спецслужбами, а также организовали поиски людей, оставшихся на фестивале. Участники Universo Paralello присылали свои локации, а также рассказывали о происходящем.

Гастер рассказал, что у многих израильтян есть военный опыт, и некоторые люди, по его словам, убили нескольких террористов. Гастер утверждает, что владелец продюсерской компании Nova Tribe, организовавшей фестиваль, убил двух нападавших, забрав у них оружие (другие источники это не подтверждали). По оценке промоутера, на фестивале пропали 600-700 человек.

Мы представители мирного музыкального сообщества. Мы делаем все это [фестиваль], чтобы повеселиться. Мы просто хотели потанцевать, повеселиться и насладиться музыкой вместе — а это превратилось в кошмар.

Среди пропавших без вести — гражданка Германии и выходец из Петербурга, работавший на фестивале охранником

Журналисты The Washington Post назвали имена нескольких людей, предположительно похищенных на фестивале. Судя по видеозаписям, опубликованным в палестинских соцсетях, в заложниках находится 25-летняя Ноа Аргамани. Боевики схватили ее, когда она пряталась в кустах вместе со своим другом Авинатаном Ором. На одной записи Аргамани кричит, когда ее увозят на мотоцикле, а ее друга со связанными руками толкают несколько человек. На другой записи показано место, где Аргамани держат в заложниках.

Тали Атиас сообщила WP, что ее 23-летняя дочь Дорин, предположительно, может находиться в заложниках. В последний раз Дорин вышла на связь с матерью вскоре после нападения ХАМАС: она сообщила, что из-за атаки ищет укрытие. Тали Атиас рассказала, что писала и звонила друзьям дочери, но никто не знает, что с ней случилось. «Мы не знаем, что происходит и что делать», — добавила она.

В сети опубликовали видео, как террористы везут в кузове пикапа 22-летнюю гражданку Германии Шани Лук. На записи девушка, которую родственники опознали по татуировкам и длинным дредам, лежит без признаков жизни. Один из боевиков держит девушку за волосы, а другой поднимает вверх пистолет и кричит «Аллаху акбар!».

Боевики ХАМАС захватили гражданку Германии Шани Лук Meduza

На фестивале пропал уроженец Сестрорецка 27-летний Андрей Козлов, который переехал в Израиль летом 2022 года. Он работал на фестивале охранником. Об исчезновении мужчины сообщила его тетя Анна Ямпольски. В разговоре с «Можем объяснить» она рассказала, что племянник утром 7 октября написал отцу, что слышит выстрелы, после чего перестал выходить на связь. В посольстве РФ в Израиле сообщили, что по состоянию на 10:30 утра 9 октября нет информации, что в Израиле погибли или пропали без вести граждане России.

Universo Paralello — фестиваль с более чем 20-летней историей, который впервые организовали в Израиле. Изначально его не хотели проводить у границы сектора Газа

Universo Paralello — серия музыкальных -фестивалей, проходящих по всему миру. Первый состоялся в 2000 году в Бразилии — его организовала, как пишут создатели фестиваля, «группа друзей», тронутая «влиянием электронной волны, пришедшей из восточных морей». Со временем Universo Paralello стал одним из крупнейших фестивалей альтернативной культуры в Южной Америке, после чего мероприятия стали проводить в других странах — Мексике, Португалии, Испании. Израильская версия фестиваля в 2023 году прошла впервые — ее приурочили к празднику .

В текстах, сопровождающих промо-кампанию, организаторы делают акцент на уникальности духовного опыта, который получат гости, на бережном отношении к окружающей среде, познании себя через музыку и связь с сообществом, которое они называют «племенем». Кроме психоделического транса на разных площадках играют другие виды электронной и танцевальной музыки, регги или рэп.

Billboard сообщает, что изначально Universo Paralello не планировали проводить в Реиме — организаторы перенесли фестиваль в это место всего за два дня до начала.

В момент атаки на главной сцене играл израильский диджей Artifex. Позже он написал у себя в инстаграме, что 6 октября — «черный день для Израиля и всей транс-сцены», и что среди пострадавших есть его друзья и знакомые. На разных площадках в эти дни должны были сыграть израильские диджеи (Noface, Astral Projection, Liba, Rocky Tilbor), а также приглашенные музыканты из Франции (Aladin, Radikal Moodz), Бразилии (Swarup), Японии (Spectra Sonics), Великобритании (Man With No Name), Германии (Protonica) и других стран. По словам музыкального промоутера Раза Гастерк, все артисты, кроме одного, покинули Израиль.

Организаторы фестиваля после нападения ХАМАС выпустили заявление, в котором заявили, что «потрясены и огорчены».

Мы делаем все возможное, чтобы помочь силам безопасности, находимся с ними в постоянном контакте и остаемся в зоне сканирования и досмотра с целью найти пропавших без вести. Мы передаем соответствующим органам любую поступающую к нам информацию о пропавших без вести.

Читайте также

Нас застали врасплох Израиль. Первые дни войны. Репортаж «Медузы»

Читайте также

Нас застали врасплох Израиль. Первые дни войны. Репортаж «Медузы»