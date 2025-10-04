Перейти к материалам
Израильский бронетранспортер на границе сектора Газа. 30 сентября 2025 года
ХАМАС согласился освободить израильских заложников. Армия Израиля остановила наступление на Газу Означает ли это конец войны, все еще неясно

Jack Guez / AFP / Scanpix / LETA

Террористическое движение ХАМАС в пятницу, 3 октября, опубликовало свой ответ на план завершения войны в секторе Газа, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Оно заявило, что согласно освободить всех израильских заложников, остающихся в Газе после нападения 7 октября 2023 года, — как живых (около 20 человек), так и погибших (около 30 тел).

ХАМАС согласен на формулу обмена, предложенную Трампом: Израиль освобождает 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение (то есть осужденных за терроризм и убийства), и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября, а также передает тела 15 погибших палестинцев в обмен на каждого заложника. В этом пункте заявления ХАМАС содержится оговорка: «при условии выполнения полевых условий для осуществления обмена». Что это значит, не поясняется — по-видимому, подразумевается, что Армия обороны Израиля должна прекратить наступление на Газу.

ХАМАС согласился передать управление сектором Газа независимому технократическому органу, предложенному Трампом, «на основе палестинского национального консенсуса и при поддержке арабских и исламских стран».

Что касается прочих предложений Трампа, касающихся будущего сектора Газа (передача власти местным силам, экономическое развитие и так далее), ХАМАС настаивает, что они должны обсуждаться «в рамках всеобъемлющего палестинского национального форума, в котором ХАМАС будет участвовать и внесет свой ответственный вклад». Иными словами, ХАМАС прямо отверг один из пунктов плана Трампа, согласно которому ХАМАС должен отказаться от какой-либо роли в управлении сектором Газа.

В заявлении ХАМАС ничего не говорится о разоружении группировки и изгнании из Газы тех ее членов, которые не согласятся на мирное сосуществование с Израилем.

Таким образом, ХАМАС согласился с «тактической» частью плана Трампа: прекращение огня и освобождение заложников, — но не со «стратегической», касающейся последующей судьбы сектора Газа и ХАМАС.

Тем не менее Трамп провозгласил: «Судя по заявлению ХАМАС, похоже, они готовы к устойчивому миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы можно было безопасно и быстро вызволить заложников. <…> Мы уже вступили в переговоры, чтобы проработать детали. Речь не только о Газе, речь о долгожданном мире на Ближнем Востоке».

Вскоре после ответа ХАМАС Трамп поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаниягу, и после этого Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на Газу и перейти к оборонительным действиям.

Как относятся к плану Трампа в Израиле

Сам Нетаниягу ранее заявил, что поддерживает план Трампа. Более того, неофициально известно, что этот план составлен при непосредственном участии Рона Дермера — израильского министра по стратегическим вопросам и правой руки Нетаниягу во внешней политике. План обеспечивает реализацию стратегической цели Нетаниягу в отношении Палестины — недопущения создания в обозримой перспективе палестинского государства, объединяющего сектор Газа и Западный берег Иордана.

Однако часть партнеров Нетаниягу по правящей коалиции выступает против плана — в первую очередь ультраправые министр финансов Бецалель Смотрич (партия «Религиозный сионизм») и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (партия «Еврейская мощь»). Они настаивают, что Израиль должен оккупировать Газу и возродить там еврейские поселения, оставленные 20 лет назад.

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид (партия «Еш атид») не раз заявлял, что готов обеспечить политическую поддержку плана: если противники выйдут из коалиции и она лишится большинства в кнессете (парламенте), оппозиция предоставит Нетаниягу необходимые голоса, чтобы сохранить правительство.

Что в плане не нравится ХАМАС

Внутри ХАМАС также есть разногласия относительно плана Трампа. Политическое руководство движения, находящееся в Катаре, его скорее поддерживает, тогда как полевое военное руководство в Газе в лице Аззаддина аль-Хаддада (преемника Мухаммада Дейфа и Мухаммада Синвара во главе боевого крыла ХАМАС) против.

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил «Аль-Джазире», что движение в принципе принимает основные положения плана Трампа, однако, по его словам, «реализация этого плана требует переговоров».

В частности, он заявил, что срок, определенный в плане для освобождения заложников — 72 часа, — «нереалистичен в нынешних условиях». Ранее представители движения сообщали представителям Катара, которые посредничают на переговорах с Израилем, что некоторые тела погибших заложников не найдены и их возврат может занять больше времени.

Абу Марзук также отметил, что идея Международных стабилизационных сил, которые должны заменить израильскую армию в секторе Газа, «требует уточнения». По всей вероятности, ХАМАС хочет удостовериться, что эти силы — собственно говоря, миротворческий контингент — будут состоять из солдат арабских и исламских стран.

Абу Марзук вновь подчеркнул, что ХАМАС не намерен разоружаться до тех пор, пока не закончится израильская оккупация, и что вопросы будущего Газы должны обсуждаться в рамках всеобъемлющего палестинского национального консенсуса, в котором ХАМАС примет участие. «Мы передадим свое оружие будущему палестинскому государству, и тот, кто будет управлять Газой, будет владеть нашим оружием», — подчеркнул Абу Марзук.

Согласие ХАМАС последовало за переговорами его представителей с дипломатами Катара и Турции — двух главных международных покровителей организации. Оба эти государства ранее выразили принципиальную поддержку плана Трампа. По неофициальным данным, за закрытыми дверьми они поставили ХАМАС ультиматум: принять предложение Трампа — или лишиться поддержки. Для политбюро ХАМАС это означало бы уход в подполье: в Катаре оно живет под официальной защитой эмира Тамима бин Хамада — и ни одно государство, кроме Катара и Турции, не готово предоставлять ему такую защиту.

Великобритания, Франция, Канада и другие западные страны признали государственность Палестины. Это поможет остановить войну в Газе?  Скорее всего, нет. А зачем тогда вообще нужен этот шаг?

