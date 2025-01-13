Новым лидером ХАМАС в секторе Газа после убийства Яхьи Синвара стал его младший брат Мохаммед Синвар, который работает над восстановлением группировки, пишет The Wall Street Journal.

После убийства Яхьи Синвара в октябре 2024 года базирующиеся в Катаре лидеры ХАМАС, по данным WSJ, решили сформировать коллективный руководящий совет. Но по словам арабских источников газеты, боевики группировки, находящиеся в секторе Газа, не пошли на это и теперь действуют автономно под руководством Мохаммеда Синвара.

Собеседники WSJ из числа арабских чиновников рассказали, что ХАМАС, ресурсы которого были значительны подорваны силами израильских военных, вербует новых бойцов в том числе обещаниями продовольствия и медицинской помощи для их семей. Завербованные боевики совершают атаки небольшими группами из нескольких человек, и используют при этом огнестрельное и противотанковое оружие, которое не требует особой военной подготовки. Израильские военные заявляют, что ХАМАС за последние несколько месяцев завербовал сотни человек — преимущественно на севере сектора Газа.

Мохаммеду Синвару, как считается, около 50 лет. Он, как и его старший брат, присоединился к группировке в молодом возрасте, но, в отличие от Яхьи Синвара, не был в израильской тюрьме и «менее понятен израильским службам безопасности», пишет The Wall Street Journal. По словам арабских чиновников, Мохаммед Синвар действовал в основном закулисно и получил прозвище «Тень».

О том, что боевиками в секторе Газа управляет Мохаммед Синвар, WSJ также сказал отставной израильский бригадный генерал Амир Авиви. По словам высокопоставленного израильского чиновника, военные «прилагают все усилия», чтобы найти нового лидера ХАМАС.

Яхья Синвар провел в израильских тюрьмах более 20 лет. Его арестовали в 1988 году и приговорили к четырем пожизненным срокам за 12 убийств в ходе , но в октябре 2011 года отпустили в рамках сделки по освобождению похищенного за пять лет до этого израильского солдата Гилада Шалита. Израиль считает Мохаммеда Синвара одним из ответственных за похищение Шалита.

В августе 2024 года Яхья Синвар стал главой политбюро ХАМАС после убийства предыдущего лидера Исмаила Хании в Тегеране. До этого Синвар, как и Хания, долгое время был одной из главных целей израильских военных — в Израиле его называли главным организатором и идеологом нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. 16 октября 2024-го израильские военные во время патрулирования города Рафах на юге сектора Газа обнаружили Синвара в одном из разрушенных обстрелом зданий, где он и был убит.

После убийства Яхьи Синвара катарский телеканал «Аль-Джазира» называл его брата Мохаммеда одним из возможных кандидатов на замену. В числе других были возглавлявший политическое крыло группировки с 1996 по 2007 годы Халед Машаль и один из основателей ХАМАС Муса Абу Марзук.

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