Трамп представил план завершения войны в секторе Газа. Он фактически исключает создание палестинского государства США остаются союзником Израиля в его политике «мир через силу»

Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп в Белом доме, 29 сентября 2025 года Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу представил план завершения войны в секторе Газа, длящейся уже почти два года.

Согласно этому плану, после прекращения огня и остановки продвижения израильских войск вглубь сектора Газа террористическая организация ХАМАС и ее союзники в течение трех суток должны освободить всех израильских заложников (около 20 человек) и передать тела погибших (около 50). Вслед за этим Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в его тюрьмах, и 1700 жителей Газы, задержанных после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, за каждого освобожденного заложника Израиль вернет в Газу тела 15 погибших палестинцев.

Следующий шаг — амнистия всех членов ХАМАС, которые согласятся разоружиться и перейти к мирному сосуществованию с Израилем. Остальным членам террористической организации будет предоставлена возможность покинуть Газу.

Кроме того, структурам ООН вновь будет разрешено ввозить и распределять гуманитарную помощь в секторе Газа, наряду с американо-израильским Гуманитарным фондом Газы, который обладает эксклюзивными полномочиями на это с весны 2025 года.

Для управления Газой будет создан «временный переходный технократический, аполитичный палестинский комитет». В его состав войдут «квалифицированные палестинские и международные эксперты». Он будет подотчетен Совету мира — особому международному органу во главе с Трампом и с участием представителей других государств. Совет и комитет будут управлять Газой до тех пор, пока Палестинская национальная администрация не проведет необходимые реформы, чтобы быть готовой взять на себя управление сектором.

Какими были первоначальные планы Израиля в отношении Газы

Израиль собирается оккупировать город Газа. Внутри страны — масштабные протесты, вне ее — беспрецедентно жесткая реакция

Какими были первоначальные планы Израиля в отношении Газы

Израиль собирается оккупировать город Газа. Внутри страны — масштабные протесты, вне ее — беспрецедентно жесткая реакция

Трамп также пообещал представить программу экономического развития сектора Газы: он должен превратиться в особую экономическую зону, привлекательную для международных инвесторов.

В плане особо оговаривается, что принудительно выселять из Газы никого не будут.

План предусматривает демилитаризацию и дерадикализацию Газы. То есть не только разоружение и демонтаж военной и террористической инфраструктуры (например, «метро Газы» — сети подземных туннелей и бункеров ХАМАС), но и некую программу «идеологической перепрошивки» общества — в первую очередь, очевидно, запрета призывов к уничтожению Израиля.

Обеспечивать реализацию всех этих мер должны будут Международные стабилизационные силы (МСС). В плане говорится, что в них войдут «арабские и международные партнеры», особо упоминаются «консультации» с Иорданией и Египтом — ближайшими соседями Израиля, имеющими с ним полноценные дипломатические отношения. Эти же страны будут содействовать в формировании новой полиции Газы. Армия обороны Израиля будет уходить из Газы постепенно, передавая контроль над территорией МСС. Конкретные сроки не оговариваются.

Последний пункт плана гласит, что США «наладят диалог между Израилем и палестинцами, чтобы достигнуть соглашения о политическом горизонте мирного сосуществования и процветания».

Создания в обозримой перспективе полноценного палестинского государства план не предполагает.

В поддержку плана Трампа уже выступили Саудовская Аравия, Иордания, Египет, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан и Индонезия — собственно говоря, все те государства, без которых этот план не может быть реализован. Политическое руководство ХАМАС, находящееся в Катаре, должно в ближайшее время встретиться там с представителями Катара и Турции — двух своих важнейших покровителей. Вероятно, им поставят ультиматум: если они не согласятся, покровительства больше не будет.

Трамп заявил, что у ХАМАС есть «три-четыре дня», чтобы принять предложение. Если террористическая организация откажется — Израиль «сделает то, что должен» при полной поддержке США. Палестинская национальная администрация тоже поддержала инициативу Трампа.

План Трампа — или, по крайней мере, его политическая часть — это на самом деле план Тони Блэра. Бывший британский премьер, а ныне глава Международного института глобальных перемен начал работать над своим проектом урегулирования конфликта в Газе еще в первые месяцы войны. Потом этот проект несколько раз расширялся и дорабатывался. Блэр и его представители обсуждали его со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и с Джаредом Кушнером, зятем Трампа и его бывшим советником по Ближнему Востоку. Итоговую версию Блэр представил 27 августа в Белом доме Трампу и госсекретарю США Марко Рубио.

В опубликованном плане Трампа Тони Блэр — единственный человек, помимо самого американского президента, названный по имени: сказано, что он будет заседать в Совете мира — верховном переходном органе управления Газой.

Экономическая составляющая плана в основном разработана группой израильских IT-предпринимателей при поддержке специалистов из американской компании BCG (кстати, бывшего работодателя Биньямина Нетаниягу). Предположительно, это те же люди, которые в феврале 2025 года создали Гуманитарный фонд Газы — формально американскую НКО, которая была призвана заменить структуры ООН в деле ввоза и распределения гуманитарной помощи.

Очевидно, значительную закулисную роль в подготовке и продвижении плана сыграл Джаред Кушнер. Именно он организовал встречу Трампа с Блэром. У Кушнера обширные связи с израильской IT-индустрией: он инвестирует в нее деньги саудовского, катарского и эмиратских суверенных фондов через свою компанию Affinity Partners.

Читайте также

Генассамблея ООН снова попытается решить судьбу Палестины — вероятно, без самих палестинцев Европейцы выступают за палестинское государство, Израиль подумывает аннексировать Западный берег, а Трамп не оставил идею превратить Газу в «Ривьеру»

Читайте также

Генассамблея ООН снова попытается решить судьбу Палестины — вероятно, без самих палестинцев Европейцы выступают за палестинское государство, Израиль подумывает аннексировать Западный берег, а Трамп не оставил идею превратить Газу в «Ривьеру»

Встреча Трампа с Нетаниягу и обнародование плана последовали за Генассамблеей ООН, на которой Франция, Великобритания, Канада, Австралия и многие другие страны признали палестинское государство. Когда на сессии выступал Нетаниягу, многие делегаты демонстративно покинули зал.

В сочетании с ордером Международного уголовного суда на арест Нетаниягу, бойкотом израильских музыкантов, спортсменов, кинематографистов и ученых, многочисленными антиизраильскими уличными акциями в Европе и США может сложиться впечатление, что Израиль находится в международной изоляции. Германия — традиционно самый верный союзник Израиля в Европе — в 2025 году приостанавливала поставки ему вооружений.

Встреча Трампа с Нетаниягу и обнародование плана прекращения войны в секторе Газа продемонстрировали, что США остаются преданным союзником Израиля. Помимо всего прочего план Трампа позволяет, не отказываясь прямо от идеи палестинского государства, неопределенно долго откладывать его создание.

В отличие от заявлений о признании Палестины европейскими странами, этот план и та поддержка в регионе, которой Трамп заручился, — это не символический жест, а практическая помощь Биньямину Нетаниягу в реализации его политической программы: «мир через силу», никакого палестинского государства, наращивание деловых связей и постепенная нормализация отношений с арабскими соседями.

Читайте также

Как чувствует себя израильтянин, открыто выступающий против войны в Газе? Отвечает театральный режиссер Гай Бен-Аарон «В мире, где столько горя, упрощение — это стратегия выживания»

Читайте также

Как чувствует себя израильтянин, открыто выступающий против войны в Газе? Отвечает театральный режиссер Гай Бен-Аарон «В мире, где столько горя, упрощение — это стратегия выживания»

«Медуза»