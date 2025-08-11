Биньямин Нетаниягу во время брифинга 10 августа объясняет журналистам цели новой израильской операции в секторе Газа Feng Guorui / Xinhua / Scanpix / LETA

В воскресенье, 10 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел два брифинга: для международной прессы и для израильской. С начала «войны 7 октября» в 2023 году глава правительства крайне редко — раз в несколько месяцев — проводит пресс-конференции, иногда дает интервью «дружественным» СМИ (например, американскому консервативному телеканалу Fox News), а с израильскими журналистами почти не общается (не считая, конечно, «сливов» отдельным приближенным репортерам). Официальное объяснение состоит в том, что он слишком занят. Но критики Нетаниягу уверены: он просто не готов отвечать на неприятные вопросы, которых за эти год и десять месяцев накопилось очень много.

На сей раз премьер счел необходимым публично объясниться насчет плана продолжения войны в секторе Газа, утвержденного военно-политическим кабинетом Израиля в ночь на 8 августа. Этот план предполагает оккупацию города Газа и эвакуацию его жителей — около миллиона человек — в «гуманитарную зону» Аль-Маваси на юге сектора.

Нетаниягу заявил, что захват Газы — это самый быстрый способ закончить войну. Его позиция сводится к известному принципу «Если враг не сдается — его уничтожают». ХАМАС, несмотря на нанесенный ему в ходе войны урон и несмотря на тяжелое положение жителей Газы, не желает освобождать израильских заложников (из них все еще живы, предположительно, около 20 человек), отказываться от власти в секторе и разоружаться. На меньшее Израиль после нападения 7 октября не согласен. Поэтому, настаивает Нетаниягу, остается только физически «зачистить» Газу.

Премьер подчеркнул: Израиль не собирается оккупировать Газу надолго и тем более аннексировать ее. Итогами операции должны стать освобождение заложников, разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора, создание буферной зоны вдоль его границы с Израилем, установление израильского контроля в сфере безопасности и создание гражданской администрации Газы, которая не будет подконтрольна ни Израилю, ни ХАМАС, ни Палестинской национальной администрации.

План вызвал небывалую волну критики как внутри Израиля, так и за его пределами. Еще до утверждения плана правительством против него выступил начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Он предупредил, что захват крупнейших населенных пунктов сектора Газа поставит под угрозу жизни израильских заложников, которые там остаются, а войска увязнут в затяжной войне в городских условиях. Кроме того, Израилю придется взять на себя заботу о местном населении: снабжение продуктами, здравоохранение и так далее.

Эта критика особенно значима именно из уст Замира. Он занял пост начальника генштаба в марте во многом благодаря своей репутации жесткого и решительного командира, в противоположность предшественнику Херци Халеви, которого считают более осторожным. То, что даже Замиру не нравится план захвата Газы, о многом говорит.

Против плана единодушно выступила израильская оппозиция: левые, центристы и даже правые, не входящие в правящую коалицию. Кнессет находится на каникулах, но лидер оппозиционной партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман призвал депутатов собраться на экстренное заседание, чтобы обсудить план.

Неожиданно против плана Нетаниягу оказался член коалиции, министр финансов Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм». Если оппозиция требует скорейшего ухода израильских войск из Газы, то Смотрич, наоборот, недоволен тем, что план Нетаниягу предусматривает лишь временную оккупацию сектора, а не аннексию. Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид не замедлил призвать Смотрича покинуть правительство — и тем самым развалить его и добиться досрочных выборов в кнессет. Смотрич отказался: если нынешнее правительство падет, в новом, каким бы оно ни было, его почти наверняка не будет (его партия балансирует у самого электорального барьера).

В субботу, 9 августа, на традиционном вечернем митинге на площади Похищенных в Тель-Авиве представители общественной организации «Форум семей похищенных и пропавших» призвали объявить в Израиле всеобщую забастовку в знак протеста против плана Нетаниягу. Крупнейшая федерация профсоюзов страны «Хистадрут» отказалась поддержать эту идею. Зато поддержала организация «Штаб хай-тек» — ассоциация IT-компаний, представляющая важнейший для израильской экономики сектор. Забастовка намечена на 17 августа (это воскресенье, в Израиле — рабочий день).

Протестующие требуют закончить войну сделкой. При этом не проговаривается, но подразумевается: они готовы согласиться на уступки террористам ХАМАС и на то, чтобы эта террористическая организация осталась у власти в Газе, потому что сохранение жизней заложников и их освобождение для них важнее, чем политические последствия войны и возможной сделки.

Армия обороны Израиля, несмотря на недовольство командования планом Нетаниягу, уже приступила к разработке плана операции по захвату Газы. Ожидается, что на действительную службу до ноября будут вызваны больше 400 тысяч резервистов. Для многих это будет уже третий-четвертый призыв с начала войны, а для некоторых — и вовсе седьмой-восьмой. Все эти люди окажутся на несколько месяцев оторваны от своих семей и выключены из экономики — не говоря об опасности погибнуть или получить ранение.

Внутриполитическая ситуация в Израиле осложняется еще и тем, что та же самая правящая коалиция, которая настаивает на продолжении войны в Газе, продвигает законопроект о призыве в армию, фактически освобождающий от службы харедим — ультраортодоксальных иудеев, которые посвящают все свое время изучению Торы. Не только оппозиция, но и многие представители коалиции считают, что Нетаниягу готов законодательно закрепить привилегии харедим, чтобы их партии помогли ему сохранить власть. Получается, что 10–15% населения страны не несут тягот действительной и резервистской службы — и это дополнительно раскалывает израильское общество.

Что касается международной арены, то Израиль, вообще-то привычный к осуждению мирового сообщества, давно уже не сталкивался со столь единодушной и решительной критикой, как после объявления о намерении оккупировать Газу.

Протесты Лиги арабских государств и отдельных ее членов (включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар), а также ООН были ожидаемы. Можно было ожидать и того, что европейские страны не поддержат решение израильского военно-политического кабинета. Но резкость их заявлений стала неожиданной.

Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер обошелся без формулировок вроде «глубокой обеспокоенности» или даже «решительного осуждения». Он прямо назвал израильское решение неправильным и столь же прямо призвал его пересмотреть. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что израильская операция «неминуемо вызовет беспрецедентно тяжелое бедствие».

Германия — традиционно самая произраильская из стран Евросоюза — пошла еще дальше и приостановила экспорт вооружений в Израиль: боеприпасов, взрывчатки, компонентов для танков и бронетранспортеров и прочего.

В поддержку плана Нетаниягу выступили только США — да и те только в лице своего посла в Израиле Майка Хаккаби, который начал насмехаться в твиттере над заявлением Кира Стармера: «Так что, Израилю надо сдаться ХАМАС и кормить их, пока израильских заложников морят голодом? Великобритания сдалась нацистам и сбрасывала им еду? Слыхали про Дрезден, премьер-министр Стармер? Вы там не еду сбрасывали. Если бы вы тогда были премьером, Великобритания говорила бы по-немецки!»

Это, конечно, передергивание: ни Стармер, ни кто-либо другой из западных лидеров не призывает Израиль сдаться ХАМАС. Их солидарная позиция состоит в том, что ХАМАС должен быть лишен власти, разоружен и исключен из дальнейшей политической жизни Палестины. Правда, как именно они намерены этого добиться, неясно: ХАМАС много раз недвусмысленно давал понять, что добровольно разоружаться и просто уходить не собирается.

Главная надежда Стармера, Макрона и других западных лидеров — создание полноценного палестинского государства в секторе Газа и на Западном берегу Иордана. По данным источников катарского издания «Аль-араби аль-джадид» (базируется в Лондоне), глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас намерен на генассамблее ООН в сентябре в одностороннем порядке провозгласить свою администрацию тем самым палестинским государством — чтобы Великобритания, Франция и все остальные признавали не какой-то абстрактный принцип, а конкретную политическую институцию. Ожидается, что под руководством Аббаса будет подготовлена конституционная декларация и назначены выборы в парламент (предыдущие были в 2006 году — и закончились победой ХАМАС и гражданской войной).

Правительство Нетаниягу, со своей стороны, рассчитывает сохранить раскол между сектором Газа и Западным берегом. Оно категорически отказывается передавать Газу под контроль Палестинской администрации, предполагая вместо этого создать некую новую гражданскую администрацию — то ли из местных жителей, не связанных с ХАМАС и его союзниками, то ли из представителей окрестных арабских государств (у Израиля есть официальные отношения с Египтом, Иорданией, ОАЭ и Бахрейном).

