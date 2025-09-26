Перейти к материалам
новости
Нетаниягу освистали на Генеральной Ассамблее ООН. Перед его выступлением демонстративно ушли десятки делегатов
Обвинения в геноциде в Газе премьер Израиля отверг в почти пустом зале. Вот как это было
1 минута
15:24, 26 сентября 2025
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу освистали на заседании Недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пока Нетаниягу шел к трибуне, аплодисменты сменились криками и даже свистом. В то время как некоторые хлопали израильскому премьеру стоя, значительная часть присутствующих демонстративно покинула помещение. В результате Нетаниягу выступил перед почти пустым залом. Вот как это было.
