Город Газа, 31 августа 2025 года Khames Alrefi / Anadolu / Getty Images

В Нью-Йорке 9 сентября открывается 80-я Генеральная ассамблея ООН. Ее центральной темой, скорее всего, станет Палестина. Несколько стран, включая Францию и Великобританию, объявили о намерении признать палестинское государство. США, таким образом, могут остаться единственным постоянным членом Совета безопасности ООН, не признающим государственности Палестины.

Однако несмотря на то, что палестинское государство признают 147 из 193 стран — членов ООН (включая Россию и Китай), оно остается абстракцией: у него нет ни суверенной территории, ни собственной валюты, а из институтов политического управления функционирует только Палестинская национальная администрация (ПНА), созданная как временный орган на основании Соглашений Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 году.

Глава ПНА Махмуд Аббас в течение месяца перед открытием генассамблеи предпринял несколько шагов, чтобы сделать Палестину более похожей на государство. Он объявил о намерении провести выборы в Законодательный совет (парламент) Палестины до конца 2025 года и создал комитет по разработке временной конституции. Кроме того, Аббас собирался сам отправиться на генассамблею и провозгласить, что отныне ПНА и есть палестинское государство.

Однако Госдепартамент США объявил 30 августа, что не даст палестинской делегации, включая Аббаса, въездные визы — и тем самым не позволит им лично поучаствовать в генассамблее. Американские власти, которые продолжают поддерживать Израиль даже на фоне его растущей международной изоляции, обосновали это решение тем, что ПНА так и не отвергла экстремизм, а потому ее представителям будет отказано во въезде в США по соображениям национальной безопасности. Возмущение Аббаса, ООН и европейских дипломатов Госдепартамент оставил без внимания.

Тем временем Израиль и США тоже по-своему готовятся к генассамблее и баталиям вокруг палестинского государства. В воскресенье, 31 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу собрал военно-политический кабинет, чтобы обсудить развитие военной операции в секторе Газа. Вопрос о прекращении огня на нем даже не обсуждался. Зато обсуждалась возможность аннексии Западного берега реки Иордан — этого шага требуют от Нетаниягу ультраправые партнеры по правящей коалиции.

Читайте также

Израиль начал операцию по захвату города Газа — и одновременно утвердил план изоляции арабского Восточного Иерусалима

Читайте также

Израиль начал операцию по захвату города Газа — и одновременно утвердил план изоляции арабского Восточного Иерусалима

У администрации Дональда Трампа есть свои планы на Палестину, в особенности на сектор Газа. Еще в феврале, когда Трамп только вступил в должность президента, он говорил, что США намерены взять Газу под свой контроль, выселить оттуда всех или большинство местных жителей (около двух миллионов человек) и превратить регион, давно уже ставший символом войны и террора, в «ближневосточную Ривьеру». Тогда многие наблюдатели считали, что это просто переговорная тактика Трампа: заявить завышенные требования, чтобы потом было что уступать, имея дело с ХАМАС, ПНА и арабскими партнерами. Однако теперь выясняется, что Трамп тогда был серьезен — и продолжает быть серьезным.

Еще в июле Financial Times сообщила о проекте послевоенного переустройства Газы, разработанном при участии Boston Consulting Group и Института Тони Блэра. Он получил название Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (Фонд восстановления, экономического ускорения и преобразования Газы) — сокращенно GREAT (великий, великолепный), одно из любимых словечек Трампа.

В этом проекте нашлось место и для «Ривьеры» (фешенебельного курорта), и для «зоны умного производства имени Илона Маска» на границе с Израилем, и для магистралей MBS Ring (кольцевая имени Мухаммада бин Салмана, наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии) и MBZ Central (шоссе имени Мухаммада бин Заида, эмира Абу-Даби и президента ОАЭ). А также новые порты и аэропорт, завод по опреснению воды и солнечные электростанции.

27 августа лично Тони Блэр, бывший британский премьер, обсуждал этот план в Белом доме с Трампом, госсекретарем Марко Рубио и американским спецпосланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. На встрече присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер, который в первое президентство тестя курировал отношения США с Ближним Востоком и имеет обширные деловые связи в регионе.

Никакого официального статуса план не имеет. Никто из представителей Белого дома его публично даже не обсуждал. Но после встречи Блэра с Трампом The Washington Post раздобыла и опубликовала презентационный буклет — видимо, такой же, какой вручили Трампу.

План предполагает, что Газа перейдет под управление того самого фонда GREAT. Каков будет ее международно-правовой статус, понять сложно (больше всего похоже на коммерческую колониальную компанию). Но это явно противоречит идее палестинского государства.

Ключевой пункт плана — массовое переселение жителей Газы. Часть из них должна будет покинуть территорию в обмен на денежные выплаты и субсидии: пять тысяч долларов наличными, год продовольственного обеспечения и аренда жилья за рубежом на четыре года. Те, кто владеет землей, получат от фонда цифровые «токены» — их можно будет использовать для обустройства в другой стране или обменять позднее на квартиры в одном из шести—восьми «умных городов», которые планируется построить в Газе.

Проект рассчитан на десять лет. Он предполагает финансирование только за счет частных инвесторов. Причем тем, кто на старте вложит 100 миллиардов долларов, обещают через десять лет четырехкратную отдачу. За этот срок, по замыслу авторов, должно возникнуть некое «реформированное и дерадикализированное палестинское политическое образование» — ему-то, видимо, обновленная Газа и должна в конечном итоге достаться.

По данным FT, за проектом стоит группа израильских предпринимателей, среди них технологические инвесторы Михаэль Айзенберг и Лиран Танкман (в прошлом офицер Подразделения 8200 — израильской радиоэлектронной разведки). Ранее они участвовали в запуске Гуманитарного фонда Газы, который при поддержке США и Израиля поставляет в сектор гуманитарную помощь. Также к плану приложил руку Фил Райли, бывший офицер ЦРУ, а ныне директор по безопасности Гуманитарного фонда Газы.

Представители Института Тони Блэра и Boston Consulting Group подчеркивают, что официально не участвовали в разработке плана. BCG даже уволила нескольких сотрудников, чьи имена «засветились» в этом проекте.

Читайте также

Франция и Великобритания собираются признать Палестину Это во многом символический жест. Но страны Европы продолжают политическое и экономическое давление на Израиль

Читайте также

Франция и Великобритания собираются признать Палестину Это во многом символический жест. Но страны Европы продолжают политическое и экономическое давление на Израиль