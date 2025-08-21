Джабалия — северный пригород Газы, 20 августа 2025 года Bashar Taleb / AFP / Scanpix / LETA

Армия обороны Израиля начала 20 августа наступление на город Газа. Официальный представитель армии Эфи Дефрин заявил, что войска уже действуют на окраинах города и в северном пригороде Джабалия. Ожидается, что в ближайшие дни армия полностью окружит город, установит блокпосты, после чего объявит эвакуацию. В общей сложности около миллиона палестинцев должны будут переместиться на юг сектора Газа, главным образом в «гуманитарную зону» Аль-Маваси — огромный палаточный лагерь на пляже.

Сотни жителей города, не дожидаясь эвакуации, уже стали покидать свои дома. Но многие из них отказываются перебираться в Аль-Маваси, поскольку там уже слишком много людей и очень плохие условия для проживания.

Военно-политический кабинет Израиля принял принципиальное решение об оккупации Газы 8 августа, вопреки недовольству политической оппозиции, уличным протестам, международной критике и даже недовольству собственного военного командования.

Заявленные цели операции — освобождение остающихся в Газе израильских заложников (всего 50 человек, из них живы, предположительно, 20); окончательный разгром ХАМАС, все еще сохраняющего оплоты в городе Газа и окрестностях; демилитаризация сектора Газа и формирование там новой гражданской администрации, не подконтрольной ни Израилю, ни ХАМАС, ни Палестинской национальной администрации.

Критики этого плана ожидают, что операция приведет к массовой гибели гражданского населения, усугубит гуманитарную ситуацию в секторе Газа, поставит под еще бóльшую угрозу жизни заложников и окончательно подорвет международную репутацию Израиля.

Читайте также

Израиль собирается оккупировать город Газа. Внутри страны — масштабные протесты, вне ее — беспрецедентно жесткая реакция

Читайте также

Израиль собирается оккупировать город Газа. Внутри страны — масштабные протесты, вне ее — беспрецедентно жесткая реакция

Для новой операции израильская армия к началу сентября мобилизует 60 тысяч резервистов.

Подготовка к операции в Израиле шла бурно и довольно публично: политическое и военное руководство регулярно объявляло, что приступило к разработке оперативного плана, завершило разработку оперативного плана, утвердило оперативный план и так далее. По-видимому, это был элемент психологического давления на ХАМАС. Если так, то давление сработало, по крайней мере отчасти: 18 августа террористическое движение объявило, что принимает условия соглашения о прекращении огня, которые отвергало месяцем ранее.

Вот эти условия:

устанавливается прекращение огня на 60 дней;

ХАМАС в течение этого срока поэтапно освобождает десятерых живых заложников и возвращает тела 18 погибших;

Израиль освобождает 200 палестинских заключенных, отбывающих сроки от 15 лет до пожизненного (то есть осужденных за насильственные, прежде всего террористические преступления), и возвращает по десять тел погибших боевиков в обмен на каждое тело погибшего израильтянина;

Израиль разрешает ввоз и распределение гуманитарной помощи в секторе Газа структурами ООН и Красного Креста;

израильские войска отходят в буферную зону шириной не больше километра от границы сектора Газа с Израилем;

немедленно начинаются переговоры о постоянном прекращении огня.

Израиль до сих пор официально не отреагировал на это предложение — очевидно, демонстративно. Премьер Биньямин Нетаниягу, его сторонники и даже многие критики считают, что время подобных «частичных сделок» прошло, и непременным условием любого прекращения огня должно стать освобождение всех заложников разом. ХАМАС на это не согласен: заложники — фактически последний его козырь, и если они будут освобождены, уже ничто не будет ограничивать свободу действий израильских войск в Газе.

Представители общественной организации «Форум семей похищенных и пропавших» призвали Нетаниягу принять сделку и не начинать наступление на Газу, чтобы вызволить десять заложников и сохранить шанс на спасение остальных. С призывами не начинать операцию и избежать гибели тысяч людей выступили также Красный Крест и генсек ООН Антониу Гутерриш.

ХАМАС заявил, что начало израильской операции в городе Газа — это проявление «вопиющего неуважения» к посредникам на переговорах (то есть Египту, Катару и США).

Израильские бронетранспортеры на границе с сектором Газа, 20 августа 2025 года Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA

Палестинцы в лагере беженцев в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа, 21 августа 2025 года Eyad Baba / AFP / Scanpix / LETA

Пока не началась эвакуация города, операция все еще может быть остановлена. Вполне вероятно, Нетаниягу будет тянуть с переходом в решающее наступление, надеясь, что одной угрозы будет достаточно, чтобы наконец добиться от ХАМАС требуемых уступок. Такой сценарий не устроит ультраправые элементы его правительства, в первую очередь министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которые требуют полной оккупации и даже аннексии сектора Газа — и в любой сделке увидят компромисс и упущенную возможность раз и навсегда «решить проблему».

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид заверил Нетаниягу, что если тот пойдет на сделку ради освобождения заложников, оппозиция его поддержит, так что даже если ультраправые решат выйти из правящей коалиции, правительство Нетаниягу устоит.

В тот же день, когда ЦАХАЛ объявил о «первых шагах» операции по захвату Газы, группа боевиков ХАМАС совершила вылазку на территорию, контролируемую израильскими военными, близ Хан-Юниса на юге сектора, и попыталась захватить нескольких израильских солдат в заложники. Нападение было отбито (из двух десятков нападавших убиты десять, трое израильских солдат ранены) — но оно показало, что боевой потенциал ХАМАС еще далеко не исчерпан.

Новости о начале новой операции в Газе почти затмили для международной аудитории новость с Западного берега Иордана, которая может иметь столь же значительные политические последствия. Гражданская администрация (орган израильского управления на Западном берегу, подчиненный министерству обороны) одобрила план застройки зоны Е1. Это участок земли на Западном берегу (вне международно признанных границ Израиля, но под его фактическим контролем) между Восточным Иерусалимом и 40-тысячным поселением Маале-Адумим.

Читайте также

Пока весь мир следит за войной в секторе Газа, Израиль пытается ускорить аннексию Западного берега реки Иордан Радикальные планы переустройства этой территории стали реальностью после нападения террористов 7 октября

Читайте также

Пока весь мир следит за войной в секторе Газа, Израиль пытается ускорить аннексию Западного берега реки Иордан Радикальные планы переустройства этой территории стали реальностью после нападения террористов 7 октября

Поселенческое движение больше 20 лет добивалось этой застройки. Это не просто очередное расширение израильских поселений на Западном берегу, которые считаются незаконными по международному праву и раз за разом оказываются непреодолимым препятствием для палестино-израильского урегулирования. Застройка Е1 израильскими поселениями фактически отрежет Восточный Иерусалим от остального Западного берега. При этом палестинцы настаивают, что именно Восточный Иерусалим (местонахождение Храмовой горы с мусульманскими святынями Куполом скалы и мечетью Аль-Акса) должен быть столицей будущего палестинского государства. Кроме того, новые поселения практически перережут сообщение между северной и южной частями Западного берега и значительно усилят фрагментацию палестинских территорий.

Бецалель Смотрич, главный представитель поселенческого движения в правительстве Израиля, прямо заявил, что застройка Е1 — это окончательное поражение идеи палестинского государства. Того самого государства, которое намерены официально признать Франция, Великобритания и еще несколько стран на предстоящей сентябрьской Генассамблее ООН.

Читайте также

Франция и Великобритания собираются признать Палестину Это во многом символический жест. Но страны Европы продолжают политическое и экономическое давление на Израиль

Читайте также

Франция и Великобритания собираются признать Палестину Это во многом символический жест. Но страны Европы продолжают политическое и экономическое давление на Израиль

«Медуза»