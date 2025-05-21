Пока весь мир следит за войной в секторе Газа, Израиль пытается ускорить аннексию Западного берега реки Иордан Радикальные планы переустройства этой территории стали реальностью после нападения террористов 7 октября

Израильские солдаты задерживают жителя лагеря палестинских беженцев Нур-Шамс близ Тулькарма Raneen Sawafta / Reuters / Scanpix / LETA

С тех пор, как террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, главной ареной очередного обострения палестино-израильского конфликта остается, конечно, сектор Газа. И политики, и пресса, и общественность уделяют гораздо меньше внимания другой части Палестины — Западному берегу реки Иордан. Однако именно там идут процессы, которые могут иметь решающее значение и для конфликта, и, как следствие, для всего Ближнего Востока: Израиль пытается ускорить аннексию Западного берега.

Важное примечание. У территории, о которой идет речь в этом тексте, нет нейтрального названия. В Израиле ее принято называть Иудея и Самария — по двум библейским областям, которые приблизительно соответствуют региону в его нынешних границах. В остальном мире эту территорию знают как Западный берег реки Иордан. Это название из 1950-х, когда регион находился под властью Иордании, которая сама занимает Восточный берег Иордана. В этом тексте мы используем название Западный берег — исключительно потому, что оно более привычно русскоязычному читателю.

Израиль контролирует Западный берег с 1967 года, после Шестидневной войны. ООН считает, что Израиль его оккупирует. Сам Израиль этого не признает — в основном потому, что международное право значительно ограничивает свободу действий на оккупированной территории — и в частности запрещает ее колонизацию. Согласно официальной израильской позиции, Западный берег — это спорная территория.

С 1988 года на Западный берег претендует частично признанное Государство Палестина. Израиль его не признает. По Соглашениям Осло 1993 года между Израилем и Организацией освобождения Палестины, Западный берег поделен на три части: зона А — под полным военным и гражданским контролем Палестинской национальной администрации (ПНА); зона В — под военным контролем Израиля и гражданским контролем ПНА; зона С — под военным и гражданским контролем Израиля.

Зона С — это примерно 60% территории региона, в том числе бóльшая часть незастроенных и невозделываемых земель. Гражданскую власть там осуществляет специальный отдел министерства обороны Израиля. Именно в зоне С в основном сосредоточены израильские поселения — кибуцы, городские районы и целые города, построенные израильскими евреями вне международно признанной территории Израиля.

Совокупность разных партий, фондов и прочих организаций, представляющих интересы поселенцев, — одна из важнейших политических сил в Израиле. Конечная цель поселенческого движения — полная аннексия Западного берега. Причем обычно подразумевается: без арабского населения — или, по меньшей мере, без такого арабского населения, которое претендует на национальное самоопределение. Наиболее радикальные представители поселенческого движения требуют насильственного изгнания палестинских арабов. Более умеренные предлагают поощрять эмиграцию палестинских арабов в другие страны. Во многих отношениях поселенческое движение — это авангард израильских правых и ультраправых.

Сейчас это движение находится на подъеме — и пользуется таким содействием государства, какого не было давно.

13 мая 2025 года правительство Израиля одобрило новый порядок регистрации земельной собственности в зоне С. Израиль больше не признает права земельной собственности, зарегистрированные ПНА. Инициатор этого решения, министр финансов Бецалель Смотрич, заявил, что оно является частью «суверенной революции», которую Израиль осуществляет на Западном берегу.

Израильская армия разрушает жилой дом в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс близ Тулькарма Alaa Badarneh / EPA / Scanpix / LETA

Бецалель Смотрич — один из тех людей, из-за которых нынешнее израильское правительство называют самым правым в истории страны. Он лидер партии «Религиозный сионизм», министр финансов, а также министр в министерстве обороны (это , что министр обороны). В его руках сосредоточены существенные полномочия по управлению Западным берегом. Он сам поселенец: его дом — в Кдумиме близ Наблуса на Западном берегу. Смотрич — главный представитель поселенческого движения в израильской власти. Кроме того, в правительстве есть отдельное министерство по делам поселений — и возглавляет его еще одна представительница «Религиозного сионизма» Орит Струк.

Пока правительство разрабатывает новую процедуру регистрации земельных прав на Западном берегу, комитет кнессета по иностранным делам и обороне готовит к рассмотрению в первом чтении законопроект под названием «Отмена дискриминации при покупке земли в Иудее и Самарии». Разработала его партия Смотрича. Ни армия, ни министерство обороны, ни министерство юстиции, ни представители правящей коалиции в кнессете, ни оппозиция не высказали принципиальных возражений.

Суть законопроекта — отмена закона, который запрещает покупку земли на Западном берегу иностранцами. Этот закон появился еще в 1953 году, когда Западный берег находился под властью Иордании — и под «иностранцами» в нем подразумеваются главным образом евреи. Правовой режим на Западном берегу специфический — часть этой специфики состоит в том, что старый иорданский закон продолжает действовать.

Этот закон не помешал появлению на Западном берегу поселений. Наибольшая власть там (особенно в зоне С, но не только в ней) принадлежит израильскому министерству обороны. У него есть много способов предоставить землю под поселения в обход запрета, нередко оно задним числом легализует самозахваты земли поселенцами.

Тем не менее, поселенческое движение много лет добивается отмены иорданского закона. Это и практическая мера, которая значительно упростила бы расширение поселений, и символическая — еще один шаг к объявлению израильского суверенитета над Западным берегом.

Свой план ползучей аннексии Западного берега Смотрич публично объяснил уже давно (сам он называет его «установлением полного суверенитета»). Если коротко, стратегия состоит в том, чтобы наводнить регион израильскими поселенцами. Сейчас их там около полумиллиона, а Смотрич хочет добавить еще миллион. Арабское население Западного берега — около трех миллионов. Если не всех, то значительную их часть Смотрич надеется разными способами вытеснить в другие страны, чтобы в итоге большинство стало еврейским. По его мысли, таким образом «полный суверенитет» будет де-факто установлен, а как его оформить юридически — дело не самое важное.

Бецалель Смотрич Gil Cohen-Magen / AFP / Scanpix / LETA

До недавнего времени этот план считался нереалистичным — даже когда Смотрич в конце 2022 года вошел в правительство и приступил к его реализации, насколько ему это позволяли полномочия и политическое влияние.

Соратники Смотрича внесли законопроект о покупке евреями земли на Западном берегу летом 2023-го. Это выглядело политической рутиной: радикалы любыми способами добиваются аннексии, умеренные повторяют, что если нарушить статус-кво на Западном берегу, станет только хуже — и в итоге законопроект застревает в комиссиях и слушаниях и даже не доходит до общего голосования.

Но потом произошло нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Последующая война все изменила. Многое из того, что прежде считалось радикализмом, стало популярной точкой зрения.

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что происходило в израиле сразу после нападения 7 октября

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На протяжении войны вплоть до прекращения огня в январе 2025 года одним из главных опасений израильского военно-политического руководства было восстание на Западном берегу. И оно случилось — но в таком виде, что серьезной угрозы Израилю не представляло. Восстали «Бригады Дженина» — коалиция боевиков, связанных с ХАМАС, «Исламским джихадом» и другими террористическими группировками, в городе Дженин в северной части Западного берега. Бои с ними несколько месяцев вели силы Палестинской администрации. Им не удалось взять ситуацию под свой контроль, но они сумели локализовать конфликт. 21 января 2025-го, меньше чем через неделю после прекращения огня в Газе, в Дженин вошла Армия обороны Израиля — и восстание было подавлено.

По оценке The New York Times, основанной на сообщениях палестинских источников, меньше чем за месяц около 40 тысяч человек лишились домов в Дженине и соседнем Тулькарме. Эта кампания все еще продолжается. Израильская армия выселяет и разрушает целые кварталы, объясняя это необходимостью лучше контролировать территорию, на которой могут скрываться террористы. Израильские левые издания (они традиционно критикуют поселенческую политику), в диапазоне от умеренного «Хаарец» до крайнего «+972», считают, что в этих городах, которые видели много боевых действий, таких разрушений не было очень давно. Армия никак не комментирует данные о масштабе происходящего.

Тулькарм

У армии есть веские основания утверждать, что в северной части Западного берега скрываются террористы. Вечером 14 мая на дороге у поселения Пдуэль попал под обстрел автомобиль. Погибла 30-летняя Цеэла Гез, которая была на пути в роддом. Ее муж ранен. Цеэле успели сделать кесарево сечение, ребенок (ее четвертый) остается в реанимации.

Уже на следующий день израильская армия взяла штурмом дом в палестинском городе Тамун. Были убиты пятеро террористов «Исламского джихада», еще одного израильтяне задержали. Предположительно, армия считала их ответственными за обстрел машины семьи Гез. Помимо этого несколько палестинцев были задержаны, а один убит 17 мая — в этот раз армия официально заявила, что их подозревают в причастности к нападению на Гезов.

Нечто подобное происходит на Западном берегу постоянно. Израильская армия называет свои рейды ответом на теракты, палестинские группировки называют свои теракты ответом на израильские рейды.

Разрушать дома террористов — давняя официальная политика Израиля. Дом в Тамуне, по всей вероятности, будет разрушен. При этом в Дженине и Тулькарме опустошены целые районы. Местные жители говорят, что ситуация для них даже хуже, чем во время Второй интифады — палестинского восстания 2000–2005 годов, которое сопровождалось множеством терактов в Израиле и крайне жесткими действиями израильской армии на Западном берегу и в секторе Газа.

Помимо прочего в северной части Западного берега находятся несколько лагерей палестинских беженцев в общей сложности примерно на 40 тысяч жителей. Фактически это не лагеря, а полноценные городские районы, но для многих их жителей — важный компонент идентичности. Так что эти разрушения имеют, опять же, не только практическое, но и символическое значение. Один из собеседников The New York Times в Тулькарме прямо заявил, что цель израильтян — «выдавить беженцев из северной части Западного берега в центральные районы, полностью стереть лагеря беженцев».

На этом фоне 29 января и пришел в движение законопроект о покупке евреями земли на Западном берегу. И еще целый ряд законопроектов: о подключении поселений к израильской системе газоснабжения, о передаче контроля над археологическими памятниками на Западном берегу Израильскому управлению древностей и прочее.

13 мая вблизи Наблуса начались археологические раскопки на месте древней Самарии (Шомрона, греческое название — Севастия), столицы Израильского царства — одного из двух еврейских государств X—VII веков до нашей эры. Министр наследия Амихай Элияху (ультраправая партия «Еврейская мощь») и глава регионального совета Самарии Йоси Даган (один из лидеров поселенческого движения) говорят почти прямым текстом, что раскопки призваны дополнительно подчеркнуть принадлежность этой земли евреям.

Лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс близ Тулькарма Alaa Badarneh / EPA / Scanpix / LETA

Поселенческое движение в целом заметно активизировалось во время войны. На своих конференциях оно планирует «создание демографических фактов на земле» (то есть значительное увеличение доли еврейского населения Западного берега) и административное переустройство региона. В этих поселенческих конференциях участвуют Бецалель Смотрич и другие действующие министры.

Такие конференции проходили и раньше, но тогда и их участники, и сторонние наблюдатели понимали, что они посвящены по большей части несбыточным планам. Теперь же многие из этих планов реализуются силами государственных ведомств и армии (что особенно важно в случае с Западным берегом).

Насколько им удастся продвинуться, предсказать невозможно. Нынешнее израильское правительство просуществует максимум еще год и пять месяцев — до очередных выборов в кнессет в октябре 2026-го. Вполне вероятно, что меньше: есть много внутриполитических причин для распада правящей коалиции и досрочных выборов. Партия Смотрича «Религиозный сионизм» может остаться вообще без мест в кнессете — а даже если и пройдет в парламент, маловероятно, что ее пригласят в новую правящую коалицию.

При этом сейчас наиболее вероятный кандидат на роль лидера новой коалиции и главы будущего правительства — консерватор и националист Нафтали Бенет. Он тоже сторонник присоединения Западного берега к Израилю.

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