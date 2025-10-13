Перейти к материалам
Освобожденный Омри Миран с женой
Освобождены израильтяне, которые провели два года в заложниках у террористов в секторе Газа Трамп прилетел в Израиль принимать благодарности

Источник: Meduza
Israel Defense Forces / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 13 октября террористическая организация ХАМАС начала освобождать израильских заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года и проведших два года в плену. Домой должны вернуться 20 человек. Прекращение огня и освобождение заложников — результат соглашения, заключенного при посредничестве США. Президент Дональд Трамп прибыл в Израиль. Его встречают как героя.

Площадь Похищенных в Тель-Авиве утром в понедельник, 13 октября. В течение двух лет эта площадь оставалась центром движения за освобождение заложников. Там организовали трансляцию на больших экранах процесса их освобождения
Oded Balilty / AP / Scanpix / LETA
Собравшиеся на площади Похищенных радуются освобождению заложников
Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Mostafa Alkharouf / Anadolu / Getty Images
Заложник Нимрод Коэн перед освобождением разговаривает со своей семьей по видеосвязи
Times of Israel
Ром Браславски разговаривает с семьей перед освобождением
israelsecurity / Telegram
Братья Давид и Ариэль Кунио перед освобождением разговаривают со своей семьей по видеосвязи
Times of Israel
Машины Красного Креста забирают израильских заложников из Газы
Dawoud Abu Alkas / Reuters / Scanpix / LETA
Израильтяне встречают конвой с заложниками по пути из Газы на военную базу Реим у границы сектора
Leo Correa / AP / Scanpix / LETA
Надписи «Спасибо!» и «Домой!» с профилем Дональда Трампа на пляже в Тель-Авиве. Эту надпись было видно с борта самолета Трампа при заходе на посадку в аэропорт Бен-Гурион
Ilan Rosenberg / Reuters / Scanpix / LETA
Баннер «Ты наш победитель! Спасибо, господин президент» на здании в Тель-Авиве
Mahmoud Illean / AP / Scanpix / LETA
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречает Дональда Трампа в аэропорту Бен-Гурион
Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA
Площадь Похищенных в Тель-Авиве утром 13 октября. По данным организаторов, на ней собралось более 60 тысяч человек, и люди продолжают приходить.
Matanya Tausig / Reuters / Scanpix / LETA
Освобожденный Зив Берман прибывает на обследование в больницу «Шиба» в Тель-ха-Шомере
Ilia Yefimovich / dpa / Scanpix / LETA
Братья Гали и Зив Берманы прибывают на обследование в больницу «Шиба» в Тель-ха-Шомере
Hannah McKay / Reuters / Scanpix / LETA
Освобожденный Эйтан Мор прибывает на обследование в больницу «Бейлинсон» в Петах-Тикве
Ariel Schalit / AP / Scanpix / LETA
Освобожденный Алон Охель прибывает на обследование в больницу «Бейлинсон» в Петах-Тикве
Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA
Освобожденный Гай Гильбоа-Далаль прибывает на обследование в больницу «Бейлинсон» в Петах-Тикве
Ariel Schalit / AP / Scanpix / LETA
Освобожденный Омри Миран с отцом и женой на базе Реим
Israel Defense Forces / Reuters / Scanpix / LETA

