Освобождены израильтяне, которые провели два года в заложниках у террористов в секторе Газа Трамп прилетел в Израиль принимать благодарности
Источник: Meduza
Утром 13 октября террористическая организация ХАМАС начала освобождать израильских заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года и проведших два года в плену. Домой должны вернуться 20 человек. Прекращение огня и освобождение заложников — результат соглашения, заключенного при посредничестве США. Президент Дональд Трамп прибыл в Израиль. Его встречают как героя.