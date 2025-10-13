Освобождены израильтяне, которые провели два года в заложниках у террористов в секторе Газа Трамп прилетел в Израиль принимать благодарности

Освобожденный Омри Миран с женой Israel Defense Forces / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 13 октября террористическая организация ХАМАС начала освобождать израильских заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года и проведших два года в плену. Домой должны вернуться 20 человек. Прекращение огня и освобождение заложников — результат соглашения, заключенного при посредничестве США. Президент Дональд Трамп прибыл в Израиль. Его встречают как героя.

Площадь Похищенных в Тель-Авиве утром в понедельник, 13 октября. В течение двух лет эта площадь оставалась центром движения за освобождение заложников. Там организовали трансляцию на больших экранах процесса их освобождения Oded Balilty / AP / Scanpix / LETA

Собравшиеся на площади Похищенных радуются освобождению заложников Alexi J. Rosenfeld / Getty Images Mostafa Alkharouf / Anadolu / Getty Images

Заложник Нимрод Коэн перед освобождением разговаривает со своей семьей по видеосвязи Times of Israel Ром Браславски разговаривает с семьей перед освобождением israelsecurity / Telegram Братья Давид и Ариэль Кунио перед освобождением разговаривают со своей семьей по видеосвязи Times of Israel

Машины Красного Креста забирают израильских заложников из Газы Dawoud Abu Alkas / Reuters / Scanpix / LETA Израильтяне встречают конвой с заложниками по пути из Газы на военную базу Реим у границы сектора Leo Correa / AP / Scanpix / LETA

Надписи «Спасибо!» и «Домой!» с профилем Дональда Трампа на пляже в Тель-Авиве. Эту надпись было видно с борта самолета Трампа при заходе на посадку в аэропорт Бен-Гурион Ilan Rosenberg / Reuters / Scanpix / LETA

Баннер «Ты наш победитель! Спасибо, господин президент» на здании в Тель-Авиве Mahmoud Illean / AP / Scanpix / LETA Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречает Дональда Трампа в аэропорту Бен-Гурион Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Площадь Похищенных в Тель-Авиве утром 13 октября. По данным организаторов, на ней собралось более 60 тысяч человек, и люди продолжают приходить. Matanya Tausig / Reuters / Scanpix / LETA

Освобожденный Зив Берман прибывает на обследование в больницу «Шиба» в Тель-ха-Шомере Ilia Yefimovich / dpa / Scanpix / LETA

Братья Гали и Зив Берманы прибывают на обследование в больницу «Шиба» в Тель-ха-Шомере Hannah McKay / Reuters / Scanpix / LETA Освобожденный Эйтан Мор прибывает на обследование в больницу «Бейлинсон» в Петах-Тикве Ariel Schalit / AP / Scanpix / LETA

Освобожденный Алон Охель прибывает на обследование в больницу «Бейлинсон» в Петах-Тикве Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA Освобожденный Гай Гильбоа-Далаль прибывает на обследование в больницу «Бейлинсон» в Петах-Тикве Ariel Schalit / AP / Scanpix / LETA

Освобожденный Омри Миран с отцом и женой на базе Реим Israel Defense Forces / Reuters / Scanpix / LETA