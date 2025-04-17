Зеленский: спецпосланник Трампа Уиткофф принял стратегию российской стороны

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в мирное соглашение между Россией и Украиной распространяет российские нарративы. Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Зеленский повторил, что Киев никогда не признает российскими украинские территории, аннексированные РФ. «Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он — сознательно или бессознательно, я не знаю — распространяет российские нарративы», — заявил Зеленский.

По его словам, Уиткофф не имеет мандата «обсуждать украинские территории», которые принадлежат украинскому народу. Об этом президент Украины также уже говорил, комментируя заявления представителя США.

«Поэтому вообще не понимаю, о чем он [Уиткофф] говорит. Мы все это слышали как бред господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь», — добавил Зеленский.

Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса «так называемых пяти территорий». При этом он не уточнил, о чем идет речь. Вероятно, спецпосланник президента США говорил о пяти регионах Украины, претензии на которые заявила Россия, начиная с 2014 года.

По данным Reuters, Уиткофф убеждал Дональда Трампа, что самый быстрый способ добиться перемирия в Украине — это предоставить России контроль над четырьмя украинскими регионами, об аннексии которых РФ объявила в 2022 году.

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