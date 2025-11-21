Зеленский обсудил мирный план Трампа с вице-президентом США. Подробности этой беседы пока неизвестны

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился 21 ноября с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудил с ним мирный план завершения войны, предложенный Белым домом. Об этом со ссылкой на источники сообщают «РБК-Украина», «Суспільне» и Axios. Детали переговоров пока неизвестны.

Ранее днем Зеленский провел телефонные переговоры с европейскими лидерами — канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как ожидается, президенты США и Украины обсудят мирный план на следующей неделе. По сведениям СМИ, администрация Дональда Трампа оказывает сильное давление на власти Украины и хочет, чтобы Киев подписал рамочное соглашение с Россией уже в ближайшие дни — к 27 ноября. Как утверждают источники Reuters, США угрожают, что прекратят делиться разведданными и остановят поставки оружия Украине, если Киев не подпишет предложенное соглашение.

