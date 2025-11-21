Майдан Незалежности (Площадь Независимости) в Киеве 20 ноября 2025 года. Власти Киева вынуждены вводить графики отключений электричества после российских ударов по энергетическим объектам Украины Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Барак Равид — корреспондент издания Axios, которое одним из первых рассказало о новом мирном плане США, опубликовал в личном аккаунте соцсети икс полный текст проекта предложений Вашингтона по гарантиям безопасности для Украины. Это часть мирных предложений администрации Дональда Трампа о завершении российско-украинской войны. Однако ранее полный текст именно проекта по гарантиям не публиковался — о них было известно только в пересказах западных изданий. Такие гарантии Украина получит, если согласится на уступки, которые содержит план американских властей. Документ о гарантиях, по задумке администрации Трампа, должны подписать Украина, Россия, США, Евросоюз и НАТО. «Медуза» публикует перевод публикации Равида целиком.

Полный текст проекта предложения США о гарантиях безопасности Украины

Настоящее рамочное соглашение устанавливает условия перемирия между Украиной и Российской Федерацией и предоставляет гарантии безопасности, основанные на принципах Североатлантического договора, адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров.

Соединенные Штаты подтверждают, что значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение Российской Федерации через согласованную линию соприкосновения на территорию Украины будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества.

В таком случае президент Соединенных Штатов, осуществляя конституционные полномочия и после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определяет меры, необходимые для восстановления безопасности. Эти меры могут включать применение вооруженных сил, разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут считаться целесообразными . Совместный механизм оценки с НАТО и Украиной будет оценивать любые заявленные нарушения.

Члены НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины — неотъемлемая часть европейской стабильности, и обязуются действовать совместно с Соединенными Штатами в ответ на любое соответствующее нарушение, обеспечивая единую и надежную позицию сдерживания.

Настоящее рамочное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 10 лет с возможностью продления по взаимному согласию. Контроль за его соблюдением будет осуществлять совместная комиссия по мониторингу под руководством европейских партнеров и с участием США.