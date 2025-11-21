Перейти к материалам
Майдан Незалежности (Площадь Независимости) в Киеве 20 ноября 2025 года. Власти Киева вынуждены вводить графики отключений электричества после российских ударов по энергетическим объектам Украины
новости

США предложили Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО Новое нападение — это угроза «трансатлантическому сообществу». Публикуем полный текст этого документа

Источник: Барак Равид
Майдан Незалежности (Площадь Независимости) в Киеве 20 ноября 2025 года. Власти Киева вынуждены вводить графики отключений электричества после российских ударов по энергетическим объектам Украины
Майдан Незалежности (Площадь Независимости) в Киеве 20 ноября 2025 года. Власти Киева вынуждены вводить графики отключений электричества после российских ударов по энергетическим объектам Украины
Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

Барак Равид — корреспондент издания Axios, которое одним из первых рассказало о новом мирном плане США, опубликовал в личном аккаунте соцсети икс полный текст проекта предложений Вашингтона по гарантиям безопасности для Украины. Это часть мирных предложений администрации Дональда Трампа о завершении российско-украинской войны. Однако ранее полный текст именно проекта по гарантиям не публиковался — о них было известно только в пересказах западных изданий. Такие гарантии Украина получит, если согласится на уступки, которые содержит план американских властей. Документ о гарантиях, по задумке администрации Трампа, должны подписать Украина, Россия, США, Евросоюз и НАТО. «Медуза» публикует перевод публикации Равида целиком.

Полный текст проекта предложения США о гарантиях безопасности Украины

Настоящее рамочное соглашение устанавливает условия перемирия между Украиной и Российской Федерацией и предоставляет гарантии безопасности, основанные на принципах пятой статьи Североатлантического договора, адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров.

Соединенные Штаты подтверждают, что значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение Российской Федерации через согласованную линию соприкосновения на территорию Украины будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества.

В таком случае президент Соединенных Штатов, осуществляя конституционные полномочия и после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определяет меры, необходимые для восстановления безопасности. Эти меры могут включать применение вооруженных сил, разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут считаться целесообразными. Совместный механизм оценки с НАТО и Украиной будет оценивать любые заявленные нарушения.

Члены НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины — неотъемлемая часть европейской стабильности, и обязуются действовать совместно с Соединенными Штатами в ответ на любое соответствующее нарушение, обеспечивая единую и надежную позицию сдерживания.

Настоящее рамочное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 10 лет с возможностью продления по взаимному согласию. Контроль за его соблюдением будет осуществлять совместная комиссия по мониторингу под руководством европейских партнеров и с участием США.

новый мирный план сша