Война Тысяча триста шестьдесят седьмой день. Украина «будет работать» над мирным планом Трампа. Россия не комментирует «такую сложную субстанцию»

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Вчера поздно вечером депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выложил в соцсетях полный текст мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Вскоре этот документ со ссылкой на свои источники опубликовал Axios. Издание отметило, что это лишь черновик.

План состоит из 28 пунктов. Его ключевые положения в целом совпадают с теми, которые упоминались в ранних утечках западных СМИ, за некоторыми исключениями. Так, сократить украинскую армию предполагается не в два или два с половиной раза, а до 600 тысяч человек с нынешних 800-850 тысяч. От Украины также не требуется объявлять русский язык государственным — а лишь внести в законодательство нормы, аналогичные правилам ЕС по защите языковых меньшинств.

План также содержит запрет на вступление Украины в НАТО. Такой пункт должен быть внесен как в конституцию страны, так и в устав альянса. Среди других наиболее важных деталей, не упоминавшихся ранее — что будет с российскими активами, заблокированными на Западе. Предполагается, что 100 миллиардов долларов пойдут на восстановление Украины, а остальная сумма пойдет в совместные российско-американские проекты, «чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту».

Вчера вечером делегация американских военных в Киеве официально представила план президенту Украины Владимиру Зеленскому. Из его заявления по итогам встречи следует, что в Киеве готовы начать работу над мирным соглашением на базе плана. «Я обозначил то, что для нас является принципиальным. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями — чтобы воплотить их в жизнь. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, США и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — сказал Зеленский.

Власти РФ пока не дают почти никаких комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня на брифинге заявил, что «мы официально ничего не получали и предметного обсуждения этих пунктов не было».

В ответ на вопрос, насколько приемлемы для РФ положения плана, попавшие в СМИ, Песков дал понять, что Москва и дальше не собирается комментировать это публично. «Вы хотите, чтобы мы вели переговоры по такой сложной субстанции в мегафонном режиме? Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса, и мы хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом, и ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал представитель Кремля.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Владимир. Какие в общем-то есть расклады у Украины? После коррупционного скандала у людей, особенно у военных, низкое настроение. В начале войны ее нарратив был «добро против зла» или «демократия против диктатуры», а теперь нарратив — «маленький коррумпированный совок против большого коррумпированого совка». Кто и зачем захочет защищать родину с таким нарративом? Чтобы Миндич и Умеров пилили бабки на дешевых бронежилетах, которые я буду носить, защищая коррумпированное правительство? Спасибо, но нет.

Продолжение войны будет означать больше смертей и больше разрушений. То, что предлагают США, — это не капитуляция, а шанс сохранить то, что осталось. Те, кто хочет войны, — идите на фронт. Европа не согласна с мирным планом США? Пусть отправит своих солдат на защиту. Иначе мы так и будем продолжать умирать, а Зеленский и Европа будут делать вид, что так и надо, и всего-то надо еще чуть-чуть потерпеть и «победа будет нашей». Россия пускай подавится этим своим Донбассом. Кушайте, […] не обляпайтесь.

Поделитесь вашим мнением о мирном плане США

