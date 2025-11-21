Путин: «План США может лечь в основу мирного урегулирования. С нами его не обсуждали»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план США, представленный администрацией Дональда Трампа, может стать основой для мирного урегулирования российско-украинской войны. Об этом он сказал 21 ноября, выступая на Совете безопасности РФ.

Путин отметил, что Россия получила текст мирного плана США, но «предметно» его с российской стороной не обсуждали. По его мнению, США не обсуждали план с РФ, поскольку Украина пока не дала своего согласия на эти предложения.

Вот что сказал Путин:

Мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов.

У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно, предметно, с нами этот текст не обсуждали. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против.

Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции (сейчас не буду обсуждать эту сторону дела), но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

