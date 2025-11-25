CBS News: представители США и России провели переговоры в Абу-Даби

Министр армии США Дэниел Дрисколл находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где встретился с представителями России для обсуждения мирного соглашения. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и два дипломатических источника.

По словам одного из собеседников телеканала, Дрисколл встречался с российской делегацией вечером 24 ноября, еще один раунд переговоров запланирован на 25 ноября.

«У него [Дрисколла] запланирована новая встреча с ними [представителями России] в течения дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед», — рассказал американский чиновник.

Состав российской делегации неизвестен. Кто еще входит в американскую делегацию, не уточняется.

Информацию CBS подтверждают источники Financial Times. При этом по данным FT, в Абу-Даби Дрисколл также должен встретиться с руководителем главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Проходила ли трехсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби, неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября говорил, что на этой неделе переговоры между представителями России и США не запланированы, но Москва остается открытой для них.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры США, Украины и европейских стран, посвященные обсуждению мирного плана Дональда Трампа. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прошедшая встреча стала «самой продуктивной за все время» попыток Трампа прекратить войну. Возглавлявший украинскую делегацию глава офиса президента Андрей Ермак также назвал диалог «очень продуктивным». По информации FT, после переговоров в Женеве мирный план Трампа, в котором изначально было 28 пунктов, сократился до 19.

