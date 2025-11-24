По итогам переговоров в Женеве мирный план Дональда Трампа сократился с первоначальных 28 пунктов до 19, пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Собеседники издания не уточнили, какие именно пункты были исключены.

О том, что мирный план сильно изменился, также сообщил советник офиса президента Украины Александр Бевз, участвовавший в переговорах в Женеве.

«Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции. Финальные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты», — написал он в соцсетях.

Обновлено. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в новой версии мирного плана не упоминается пункт о выделении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов на программы по восстановлению Украины и получении США 50% прибыли от этой операции.

Как сообщали источники «РБК-Украина», на встрече в Женеве украинской и американской делегациям удалось согласовать большинство пунктов мирного плана Трампа, а значительную часть спорных — скорректировать. К последним, по информации издания, отнесены вопросы численности ВСУ, вопрос контроля над Запорожской АЭС, а также формат обмена пленными и заключенными. Также делегации договорились «вынести за скобки» пункты о территориях и невступлении Украины в НАТО — их обсудят на уровне президентов, писало издание.

Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва получила проект мирного соглашения, но «его обсуждение с нами никто не вел». «Нам передали проект, который обсуждается, и он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и наверняка с украинской стороны, и с американской, и с европейской», — сказал он журналистам. По его словам, многие положения плана Трампа представляются Кремлю «вполне приемлемыми». «По другим положениям — там много, 28 пунктов — эти положения требуют самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами», — добавил он.

