«Осталось всего несколько разногласий». В Белом доме заявили, что большинство пунктов мирного плана согласованы

Большинство пунктов плана по прекращению войны России с Украиной, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Осталось всего несколько разногласий, над ними наши команды продолжают работать», — заявила Левитт (цитата по CNN).

Она подчеркнула, что Трамп «сохраняет надежду и оптимизм» в отношении мирного соглашения с Украиной. «Я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы попытаться завершить эту сделку», — сказала она.

При этом Левитт, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не запланирована.

Мирный план был подготовлен, по информации издания Axios, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Украинская сторона в работе над ним участия не принимала. План, в частности, предполагает переход всего Донбасса под контроль России, сокращение численности ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО.

«РБК-Украина» 24 ноября сообщало со ссылкой на источники, что украинской и американской делегациям накануне на встрече в Женеве удалось согласовать большинство пунктов мирного плана США, а значительную часть спорных — скорректировать. Вопросы территорий и вступления в НАТО, писало издание, должны будут обсуждать Зеленский и Трамп при личной встрече. В свою очередь Reuters писал в понедельник, что Зеленский может приехать в Вашингтон до конца недели.

