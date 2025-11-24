Стена памяти павших за Украину в Киеве. 24 ноября 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

На прошлой неделе мы спросили вас — наших читателей — что вы думаете о плане завершения российско-украинской войны, предложенном президентом США Дональдом Трампом. Мы опубликовали отдельный материал с вашими мнениями — и после его выхода за два дня получили еще несколько сотен сообщений от вас — с самыми разными точками зрения по поводу происходящего. Спасибо, что пишете нам! Вот еще несколько (очень много) ваших писем.

Большинство писем были незначительно отредактированы. В некоторых из них есть мат.

Миша

Смешно читать письма, что соглашение — дрянь, надо вернуть Украине обратно все территории, а с России стрясти репарации. Какие территории? Про Крым даже мечтать глупо. Он у России уже 12 лет. Просить репарации с выигравшей стороны тоже странно. РФ просто незачем соглашаться на такие условия. Их деньги уже украли, сильнее их украсть не получится.

Жизнь — это не диснеевская сказка. Очень много вещей в жизни несправедливы, и с этим нужно мириться. Можно сколько угодно быть обеспокоенными, негодовать против агрессии и ожидать справедливость. Фактов это не меняет. Одна страна вторглась в другую и отвоевала там территории. Противостоять ей, даже имея бесконечный бюджет из других стран, не получается. Есть два варианта: смириться и принять горькую правду или тянуть резину в ожидании чуда.

План прекрасный, и лучше сейчас не придумаешь. У него только один минус — Россия может не согласиться. Карты-то в ее руках.

Мирослава

Днепропетровская область

Сложно сказать, о каких [потенциально] лучших условиях [для Украины] в будущем вы говорите. Я живу в городе Желтые воды, это правый берег Днепра, а моя старшая сестра живет на левом берегу в Павлограде, у нее оттуда муж. Когда в 2022 году русские начали полномасштабную войну, и были первые переговоры, тогда было у нее относительно тихо. Тогда был Борис Джонсон, и теперь пишут, что он запретил сдаваться. А сейчас с каждым годом все хуже и хуже. Сейчас прилеты каждую неделю, шахеды. По сравнению с 2022 годом стало страшно жить.

Еще были переговоры летом [весной] 2025 года, о которых много говорили. И тоже после них стало только хуже. Муж сестры служит, она его не видела уже полгода с июля. Дети у нее и у меня уехали и живут в Польше, у них тоже все непросто, но я не могу им помогать, так как сама еле свожу концы с концами.

Сейчас, если дальше начнут наши слуги народа пальцы гнуть, то что будет? Какие позиции должны стать лучше? Снова опять станет только хуже! А может и до Покровска дойдут путинские войска. Поэтому согласиться на условия не просто стоит, а надо было давно, еще в 2022 году. Скоро зима, и как сказал президент, самая сложная зима. Боюсь, что он даже не подозревает, насколько сложная она будет для простых людей по сравнению с условиями, в которых находится он и его окружение. Наверное, они могут так еще несколько лет жить спокойно, пока мы умираем в своих квартирах, а наши мужики на фронте. Нужно спрятать свою гордость президенту и начать делать хоть что-то, чтобы заключить мир.

Роман

Вопреки некоторым мнениям, ситуация для Украины не настолько плоха, чтобы соглашаться на этот «план», представляющий собой плохо замаскированную капитуляцию Украины и не менее плохо замаскированные максималистские хотелки РФ.

Напротив, если сравнить нынешние предложения Трампа с хотелками РФ времен Стамбула в апреле 2022 года и с предложениями Трампа сразу после Анкориджа, то несложно заметить, что условия для Украины в них значительно лучше, а аппетиты РФ несколько сократились. Между тем, экономика РФ уже трещит по швам, а общество проявляет все больше усталости от войны. Нужно наращивать давление на РФ и поддержку Украины, и все получится гораздо лучшим для Украины образом, а не пытаться выкручивать Украине руки ради призрачной Нобелевки.

Николай

Украина

Чем дольше мы будем воевать, тем хуже будет наше положение. Отчетливо вижу это изнутри (воюю 3 года, командир маленького подразделения). У нас как пиздили все [в течение] 30 лет независимости, так и сейчас пиздят, для меня этот Миндич-гейт вообще не новость. Очень показательно что наши как огня боятся что американцы проверят, куда ушли деньги с их помощи. А мы, помимо того что воевать, должны еще ездить пилить бревна на блиндажи, выпрашивать у людей деньги на ремонт машин и тому подобное. И все, кто выжил и не списался из армии, ужасно устали от этого всего, самые заряженные потеряли веру в какой-либо хороший исход. Так что перемирие хорошо хотя бы потому, что даст нам передышку. А там посмотрим…

Майк

Одесса

Не бывает справедливого мира. Бывает только позорный мир.

Я очень устал, я морально вымотан. Пусть какой-то, но мир. Пусть хоть на пару-тройку лет, но мир.

Давид

Берлин

Больше всего мне понравился пункт про сдачу незахваченных территорий Донецкой области. Все остальное в плане хоть как-то приемлемо, но этот пункт сулит новую катастрофу. Ну вот представим себе, что стороны подписывают договор, и украинцы уходят из Донецкой области. А через две недели Путин говорит: «Я передумал», и ВС РФ дальше уже без особых трудностей идут по открытой местности и, и не встречая на своем пути каких-либо укреплений до самого Днепра, быстро подходят к Харькову с юга и к Запорожью с востока. А что Трамп? Так и впишется за Украину, пошлет морпехов в Киев? Ничего такого в плане не прописано. Что-то мне подсказывает, что американцы просто разведут руками и немного поругают Путина, и все. И на этом история Украины как независимой страны закончится.

Аноним

Франция

Очень удобно говорить, что план плохой, когда это не ты воюешь и не тебе умирать. Извечная проблема заключается в том, что умирать за деньги и споры правящих — обычным людям, а эти нелюди в итоге пожмут друг другу руки и поедут доживать свою жизнь на наворованных виллах.

Клочок земли и пару кирпичей не стоят ни одной жизни. Закончить эту бессмысленную войну нужно как можно скорее. Если вы считаете иначе и вы не в окопе — ваше мнение не учитывается.

Об альтернативных версиях плана The Telegraph и Reuters опубликовали европейский мирный план — альтернативу американскому Численность ВСУ предлагается не сокращать, вступление Украины в НАТО не ограничивать, а российские активы оставить замороженными до возмещения ущерба

Михаил

Россия

Когда хам на видавшей виды «семерке» (вариант: на новом китайском джипе) вас подрезает и теснит, первая ответная реакция: «Наказать его, гада! Ни пяди не уступать!» А по зрелому размышлению понимаешь, что важнейшим выстраданным принципом будет «правило трех д» : дай дорогу дураку.

Даже если этих дураков полно повсюду и все гуще, даже если они плодятся под камерами и после 19-го пакета санкций. Пусть обгоняет. Это ненадолго.

Сергей

Сиэтл, США

Конечно, выглядит все это дико. Ограничения на вооружения и создание всяческих зон демилитаризации исторически обычно происходят в отношении стран-агрессоров (как это было в случае с кайзеровской и нацистской Германией), в наказание за развязывание войны. Здесь все это предлагается применить к жертве агрессии. В этой логике это звучит примерно так: ты пожалуйста, мил человек, убери железные двери и поставь из фанеры, потому что соседу неудобно будет ее ногой выбивать…

Петр

Киев

Стоит соглашаться. Если продолжать воевать, то к лету Россия может дойти до Киева. Условия в этом мирном плане хуже, чем в стамбульском. В следующем будут еще хуже. Так можно и до безоговорочной капитуляции дойти.

Разговоры, что подписание плана открывает дорогу новым войнам, — это предположение, спекуляция, а не факт. Чаще войны начинали реваншисты после проигранных войн, а не победители. Та же Германия начала войну после унизительного Версальского договора.

Так что скорее наоборот — в следующий раз вместо войны будет торг супердержав о сферах влияния. Все будут знать, что концентрация войск и учения — это не блеф.

Лилия

Германия

Мне не нравится этот мирный план, но разве есть другой, на который согласится Россия? А если она не согласится, что будет дальше? Территории Украины все меньше и меньше, все больше убитых людей. Я считаю, что вопрос с территориями в плане Трампа правильный — иначе захватят больше. До сих пор Украина не вернула свои земли, а Россия захватила новые. Убитых не оживить, но можно спасти других.

Вопрос дальнейшей безопасности, конечно, можно оспаривать, придумывать поправки и прочее, тянуть еще. Но Россия пока и на этот план не согласилась.

А согласится ли Россия? США работают над мирным договором вместе с Украиной и Европой, но как отреагирует Путин? Объясняет Александр Баунов

Алекс

Израиль

После ознакомления с планом сразу же возникает один вопрос. А зачем Украина воевала почти четыре года, если она сейчас с ним согласится? Можно было бы просто удовлетворить все пожелания Путина еще в 2022 году, а то и раньше. Не было бы ни жертв, ни разрушений при тех же результатах для обеих сторон. На какие компромиссы идет Россия? Она что-то там запишет в документах об обязательствах ни на кого не нападать? После изменений в Конституцию на пеньках и разрешения Конституционного суда не исполнять решений международных судов? Об этом даже смешно упоминать в мирном договоре. Перемирие на условиях Трампа будет лишь передышкой перед гораздо более жестокой войной. У Путина разыграется аппетит, а у украинцев — жажда мщения.

Олег

Россия

Несмотря на критику этого плана со всех сторон, мне план не кажется таким уж плохим. Это точно не капитуляция Украины. Каждой из сторон придется уступить. Да, для Украины уступки более тяжелые и, исходя из ситуации на фронте, это ожидаемо. А есть ли основания ожидать лучших условий в случае продолжения боев? Если посмотреть на самые сложные для Украины пункты без истерии, окажется, что все не так плохо. Например, ограничение численности ВСУ в 600 тысяч человек — это в 2,5 раза больше, чем до войны. Нужно ли больше в мирное время? Отдать Донбасс — тяжело. Но что там осталось? Руины, не пригодные для жизни. Сможет ли ВСУ их удержать, если война продолжится? А что ждет еще не разрушенные города Запорожья и Днепропетровщины по мере продвижения ВС РФ?

Возвращаясь к тезису о капитуляции: разве капитулирующая сторона получает репарации от победителя? И самое главное — Украине удалось отстоять свою независимость.

Во многих письмах читателей видится фатализм и почти неизбежное продолжение войны в будущем. Но это вовсе не обязательно! Так, завершением корейской войны были недовольны все стороны конфликта, но это не привело к возобновлению боевых действий даже спустя более чем 70 лет. Во всяком случае, хочется верить как в скорое завершение войны, так и в то, что это больше не повторится.

Сергей

Днепр

Кто против любого мирного плана — волен записаться либо в армию, либо в Интернациональный легион. Украина никогда не получит назад территории которые под контролем РФ. И если люди не в силах смириться с реальностью, в которой не существует «справедливости» (либо которая у каждого своя), они могут либо отдать здоровье за свои убеждения, либо не мешать любым попыткам прекратить наши мучения и смерти людей. [Мнения против плана] особенно кровожадно и цинично читать от людей, пишущих из Австрии, Италии, США. Систематично разрушавшие государство свои же, наши, украинские коррупционеры привели страну к краху — и либо страна очистится, либо перестанет существовать, как это происходит в природе.

Виктор

Россия

Мой отец — ветеран (не войны в Украине), а многие мои друзья- из семей военных (и российских, и украинских). Ни один из них не хочет продолжения войны.

Когда ты из первых уст или вообще на собственном опыте знаешь, что это такое — война, тебе становится плевать на гордость, амбиции, патриотизм и прочие глупости, придуманные, чтобы посылать людей на убой. Любой план, любой мир априори не может быть хуже, чем массовое убийство людей другими людьми. И мне искренне, но со слезами на глазах, смешно читать сообщения людей, которые выступают против мира, говорящих о достоинстве, о справедливости, что нужно идти до конца. Смешно в этом то, что они все написаны людьми, не участвующими в войне: теми кто мигрировал, женщинами, просто людьми, отсиживающимися подальше от всего ужаса.

Оно и понятно, для этих людей война — что-то, что не подвергает их жизнь риску каждую секунду. Да, даже если они живут в Украине, для них это не то же самое, что для солдат, которые прямо сейчас стреляют друг по другу, подвергаются бомбардировкам и мерзнут в окопах. Просто почитайте письма солдат, поймите — что война не для простых людей, и любое ее завершение, даже самое скотское, лучше, чем смерть мечт и чувств тысяч людей. Справедливость — это то, чем можно поступиться ради жизней.

Дмитрий

Берлин

Сплошное разочарование. Не зря сравнивают с мюнхенским сговором 1938-го. Кто выбирает между позором и войной, в итоге получит и позор, и войну. А Европе придется вооружаться, чтобы избежать украинской участи. К счастью, сейчас это хотя бы понимают, но нужно переставать делать Путину подарки для его пропаганды. Необходимо облегчать «утечку мозгов» из России.

К счастью, Путин смертен, и когда он умрет — необходимо не просрать момент, когда система будет неизбежно перестраиваться.

Дима

Россия

Это плохой план. Россия вправе требовать большего.

Антуан

Париж

Делюсь мнением того, чей брат был бусифицирован и служит «добровольцем» в ВСУ. Больше всего на свете хочу его возвращения домой. Если Трамп дожмет и прекратит войну, я буду лично ему очень благодарен. Легко судить о границах и условиях издалека, но когда твой родной человек там — думаешь совсем о другом. Плану — сбыться.

Аноним

Токио

Если честно, мне искренне без разницы, каким образом закончатся боевые действия — главное, чтобы они уже наконец закончились. Разумеется, это несправедливо, что по этому так называемому «плану» Россия получает то, что хочет, а Украине предлагается принять капитуляцию, однако, на мой взгляд, о понятии справедливости невозможно говорить с самого начала войны.

Россия развязала преступную и по определению несправедливую войну против Украины 24 февраля 2022 года, до этого ранее осуществила несправедливую и незаконную аннексию Крыма в 2014 году. То, что такие несчастья выпали на долю народа Украины, — тоже несправедливо. То, что России все сойдет с рук, — абсолютно несправедливо. Однако, на мой взгляд, главное — чтобы люди перестали умирать. Я потерял нескольких знакомых, которых Путин мобилизировал на свою войну. Так получилось, что практически вся жизнь одного из них прошла перед моими глазами: от момента, когда я гулял с ним, когда он только учился ходить, и до момента получения похоронки. Этот факт не отпускает меня, и каждый раз, когда я задумываюсь об этом, душевная боль невыносима. И это только один пример.

Я не представляю себе, каково родителям и родным тех, кто погибает на этой войне — с обеих сторон. Я разделяю озабоченность тех, кто считает что план развязывает руки в том числе и самому Путину, давая карт-бланш на будущие военные авантюры, фактически признавая то, что они называют «правом сильного». У меня нет ответа на вопрос «как лучше» и «что делать, чтобы такое не повторилось в будущем», однако я не могу просто игнорировать чувство горечи от осознания продолжения абсолютно бессмысленных смертей.

Аноним

Сербия

По мирному плану: мне кажется, чтобы понимать, в каких условиях находится Украина, можно просто открыть украинский же ресурс — карту захваченных территорий и текущих военных действий DeepState. Берем, смотрим — видим, что оккупировано 19,15% страны. — даже с учетом, что большую часть этого захватили до полномасштабной войны, этого более чем достаточно, чтобы ужаснуться. Почти 12% с 24 февраля 2022 года.

Думаем дальше: что такое оккупированные территории, что такое эвакуация для тех городов и сел, которые рядом с боевыми действиями. А это большое количество людей, которые вынуждены собрать какие-то вещи, побросать оставшееся нажитое и поехать в общем-то в никуда, внутри страны или вне страны — стать переселенцами. Резко упасть в уровне жизни, где-то находить деньги на аренду, где-то искать работу, что тоже довольно трудно. Поломать жизнь еще сильнее, чем ее и так сломала война. Или попасть в оккупацию и, вполне вероятно, умереть под пытками.

Еще думаем. Обстреливают всю Украину, но есть несколько областей, которые живут в аду — Харьковская, Запорожская, Херсонская, Сумская. Есть Никополь [в Днепропетровской области], который близко. Сами представьте — каждый день и каждую ночь на них летят ракеты, шахеды. Каждый день и каждую ночь кто-то из этих областей и городов мучительно умирает или тоже хоронит близких — мужей, жен, детей, родителей, домашних животных. Лишается квартиры, работы, ещё одного привычного места, куда можно ходить за покупками, любимой кафешки и так далее. И длится это почти четыре года.

Я думаю, если посмотреть с этой точки зрения, ответ, нужен ли хоть даже самый убогий и невыгодный мирный план, очевиден.

Сергей

Харьков

Жаль, что у Америки не было Трампа в 1941 году. Он бы договорился с Гитлером, а то, понимаешь ли, люди гибнут. Если такой план будет подписан, война достанется моим детям, только и всего.

Анатолий

Украина

При всей своей циничности заявление Трампа о том, что Украина потеряет оставшуюся часть Донбасса в любом случае (по условиям переговоров или на поле боя), фактически отражает реальную ситуацию и является той горькой правдой, которую не расскажут на телемарафоне. И при всех своих личных тщеславных мотивах очень похоже, что Трамп действительно хочет остановить эту войну.

Но любой мирный план будет отвергнут под любым предлогом, потому что сейчас окончание войны будет означать потерю власти для Зеленского, а это то, что и он сам себе не может позволить, и приближенные уже ему не дадут. То, что Ермак сохранил свой пост на фоне скандала о дикой коррупции, реально показывает, что «короля играет свита». Пока уравнение, как сохранить власть и контроль над финансовыми потоками после войны не будет решено, — война будет продолжаться.

Антон

Варшава

План нормальный. Мог ли он быть хуже для Украины? Конечно, мог. Мог ли он быть хуже для РФ? Наверное, не особо. Я к тому, что это реальный мир, а не либеральные фантазии. Здесь не всегда побеждает добро, здесь даже нет причин для справедливости. Сама эволюция работает на другом топливе, откуда этим причинам браться здесь.

Люди умирают, у них заканчивается будущее. Вот оно еще есть, когда человек живой, а вот его уже нет, когда он умер. Время пройдет, историю перепишут победители, старания проигравших будут напрасны. Надо заканчивать и думать о себе. О том, как именно тебе жить дальше. Не про активизм, митинги и всеобщее благо, а про то, как прокормить свою семью, затем помочь, может, своему дому, двору, району, городу и так далее, так конструкция будет устойчивее.

Игорь

Германия

Карибский кризис в свое время был предотвращен во многом благодаря тому, что решения принимали люди, прошедшие через мясорубку Второй мировой войны, которые до мозга костей понимали, что такое смерть и что в мире ядерного оружия все вопросы должны решаться дипломатией — пусть грязной, порой закулисной, полной сделок с дьяволом, но никак иначе. Поэтому сейчас особенно тяжело смотреть, как дилетанты-политики, не нюхавшие пороху, лихо рассуждают о том, что надо всем миром усилить давление на РФ и «сделать ей больно». Удивительное сочетание иллюзий и глупости. И если есть шанс еще вернуть эту ситуацию на путь дипломатии, здесь не должно быть двух мнений, и уж точно не место для высокопарных заявлений о «справедливости», «достоинстве» и «поощрении агрессора», особенно от людей, которых война не коснулась напрямую.

Нападет ли Путин на Украину/Европу вновь? Если продолжать игнорировать ту самую «грязную» классическую дипломатию, угрожать поставками оружия и одновременно бояться, как бы США не оставили Европу один на один с Россией, то конечно, Путин сделает это. Просто потому что может. Как это ни прискорбно, никто его не остановит, он должен сам не захотеть этого делать. И без прямого диалога с «агрессором» добиться этого будет невозможно.

Аноним

Поволжье

План безграмотный и, как заметила Екатерина Шульман, «составлен разными акторами». Я бы даже добавил, что разными людьми, которые не могут согласиться не только друг с другом, но и с первопричинами войны. Черным по белому выражена мысль, что Америка Трампа должна получить для себя выгоду, что вызывает отвращение.

Ужасно, что США отказываются от роли международного жандарма и не способны противостоять устаревшей дремучей диктатуре из-за симпатий своего безумного президента. Убежден, что Украина могла бы одержать победу в этой войне, если бы НАТО и ЕС с первых недель конфликта стабильно поддерживали бы правительство в Киеве и заранее позаботились о всех реформах, которые нужно сделать для противостояния амбициям России. Но к четвертому году войны Запад подходит слабым, не способным на быстрое перевооружение и реформу вооруженных сил, при этом имея экономику и демографию, которая в несколько раз превышает возможности РФ. В итоге получается странная картина, когда нищая, но злая Россия готова воевать даже под ударами санкций, а Запад за четыре года продолжает посасывать лапу и на словах демонстрирует единство и грозность, а на деле тут же пользуются первой возможностью, чтобы решить дело миром, не тратя баснословные суммы, сохраняя иллюзию стабильности и внешней безопасности.

Все это раздражает. Если бы в 1941 году США, Великобритания и СССР такими способами боролись бы с Гитлером, то ни о какой победе стран Антигитлеровской коалиции говорить бы не приходилось. Почему-то тогда у стран была политическая воля и ресурсы для создания военной экономики и быстрого ответа на угрозы. Сейчас же нет. Почему-то КНДР может посылать своих военных умирать за интересы России, а ЕС не может прикрыть свой восточный фланг от очевидной угрозы.

Мирное соглашение ужасно, Трамп омерзителен, Украину жалко но к политикам симпатий мало. И самое главное — нет никакой альтернативы, потому что с учетом того, как идут дела на фронте за последние месяцы, есть неприятное чувство, что Россия просто выйдет к заявленным границам через года два-три. Потому что Путин готов идти на риски и жертвы, а ЕС и США — нет.

Лера

Россия

Не думаю, что риторику сравнивания Гитлера с Путиным можно назвать правильной. Гитлеру было 49 лет в 1938 году, Путину в 2025-м уже 73 года. Отсрочка на десять лет может оказаться верным решением, потому что Путин имеет неслабый шанс тупо не дожить до следующей эскалации — или как минимум посадить здоровье в достаточной степени, чтобы любые военные действия перестали быть успешными. И любой следующий после него президент будет восприниматься заведомо более «слабым» и сговорчивым на всех уровнях. [А отвергнув план сейчас], Украина может умереть от своей гордости.

Аноним

Швеция

Я против подписания этого плана. Сейчас время работает на стороне Украины. Санкционное давление постепенно усиливается, и с введением вторичных санкций его эффект станет еще более ощутимым. Уже сегодня видны первые последствия: экономическая удавка начинает затягиваться.

Чтобы предотвратить новую агрессию в будущем, необходимо дать санкциям больше времени — чтобы они нанесли серьезный и долгосрочный удар по экономическим возможностям России, и соответственно, по режиму. Эти деньги все равно не идут обычным людям и несут только зло всем при нынешнем режиме. Следующая война невозможна, если у РФ элементарно не будет ресурсов на ее ведение и внутренняя ситуация не позволит это делать. Это и есть лучшая гарантия безопасности всем.

История показывает, что такие процессы работают: Германия вышла из Первой мировой войны не из-за военных поражений на поле боя, а из-за внутреннего экономического истощения.

Никки

Москва

Все знают, кто начал войну и кто виноват в ней. Однако это знание не помогает остановить ужас. А моральные рассуждения на тему, хороший это план или нет, — бесполезны. Как это остановит войну?

Не согласен с утверждением о капитуляции Украины в этом плане. Этот план выгоднее для Украины, чем тот, что предлагался в Стамбуле-2022. Тогда для Украины предлагалось существенно меньшая численность армии, не шло речи ни о каких выплатах со стороны России на ее восстановление.

И давайте честно: подписанное тогда, в 2022 году мирное соглашение могло сохранить сотни тысяч жизней и в России и в Украине, украинские города и энергетику. В конце концов, значительное число из тех территорий, что сейчас разрушены, остались бы целыми и под контролем Украины.

И еще честнее: о событиях 2022 года уже мало бы кто вспоминал. Украина бы начала восстанавливаться, а в России не произошло всего дикого бреда, что случилось с ней за эти четыре года. Тогда это было еще возможно. Мы не знаем, случилась бы новая война или нет, но был реальный шанс ее остановить тогда. Надеюсь, что этот шанс не будет упущен сейчас.

Другие мнения читателей «Медузы»

«Ужасный план», «реалистичный план», «лучшее из худшего» Мы попросили вас поделиться мнениями о плане Трампа по окончанию российско-украинской войны. Вот ваши ответы

Другие мнения читателей «Медузы»

«Ужасный план», «реалистичный план», «лучшее из худшего» Мы попросили вас поделиться мнениями о плане Трампа по окончанию российско-украинской войны. Вот ваши ответы