«Ужасный план», «реалистичный план», «лучшее из худшего» Мы попросили вас поделиться мнениями о плане Трампа по окончанию российско-украинской войны. Вот ваши ответы

Михайловская площадь в Киеве, на которой выставлена разрушенная российская военная техника. 20 ноября 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

22 ноября в СМИ появился план администрации Дональда Трампа по завершению войны между Россией и Украиной, который предполагает, в частности, признание де-факто контроля России над Донбассом, раздел Херсонской и Запорожской областей по линии фронта, отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ВСУ, а также использование замороженных российских активов для восстановления Украины (с выплатой «прибыли» США). Владимир Зеленский заявил о готовности работать над соглашением; Владимир Путин назвал предложение доработанной версией документа, который он обсуждал с Трампом на Аляске. По имеющимся данным, США настаивают, чтобы Украина и Европа согласились на эти условия в течение нескольких дней. Мнения экспертов и политиков по поводу этого плана разнятся. Несколько дней назад мы попросили вас — наших читателей — поделиться своим мнением. Вот некоторые из ваших ответов.

Некоторые письма были незначительно отредактированы. В некоторых из них мат.

Надежда

Россия

[План] — филькина грамота. Вот и все, что можно о нем сказать. [Как будто] вот сейчас Путин согласится отдать активы и откажется от Херсонской и Запорожской областей. Украине просто выкручивают руки. Ну, понятно — Трамп обещал за два дня помирить воюющие стороны, а они все что-то никак не мирятся. И поскольку на Россию давить не слишком получается, будем давить на Украину.

Я понимаю, что люди нечеловечески, смертельно устали. Это видно и по письмам украинцев (вон хоть письмо Владимира возьмите), они согласны на любой мир, потому что есть предел человеческим возможностям. Но. Большое но. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Неужели американцы такие наивные, что считают, будто Путин удовлетворится куском Украины? Ну, проживет он еще шесть лет, надо будет опять выборы организовывать, и что он предъявит электорату? Это ведь извечный прием диктаторов — объявить маленькую победоносную войну. Движуху. И все начнется по новой.

Так что этот план — просто очередное сотрясение воздуха. Имитация бурной деятельности.

Наталья

Кременчуг

Предложенный план завершения войны для моей страны — это лучшее из худшего, что могут предложить сейчас сильные мира сего. Предлагали и в 2022-м, и в 2023-м, и условия тогда были более приемлемые, чем сейчас. Потому что ситуация на поле боя была в пользу Украины.

Тогда казалось, что можно потерпеть и вернуть, как было до 24.02.22. Увы! Как было никогда не будет ни у нас, ни у россиян. У политиков не хватило благоразумия и адекватности не только быстро завершить в безумии начатую войну, но и не начинать эту бойню вовсе. Потому что реальных и здравых причин для ее начала не было, нет и не будет. Все причины были выдуманы российской пропагандой и успешно транслировались и вливались в уши и умы россиян. […]

Правильный ответ на вопрос о мире сейчас могут дать только украинские военные, которые каждую минуту рискуют жизнью и теряют эту жизнь за секунду. Только они в праве дать положительный или отрицательный ответ. Как гражданин могу сказать одно: лучше плохой мир, чем долгая и изнурительная война и бесчисленные жертвы гражданских и военных. Все можно купить и построить в этом мире, а вот погибших не вернешь, искалеченных этой войной не излечишь.

Победителей и побежденных в этой войне нет и никогда не будет. Никто ничего не приобрел в результате, особенно Россия и ее граждане. Моя страна и мой народ приобрел, увы, очень горький опыт и понимание того, что со слабыми не считаются, а с сильными договариваются, и что не территории и их количество делают успешным и процветающим государство, а народ, который живет и созидает в своей стране. Лучше, на мой взгляд, сохранить то, что есть, и приложить максимум усилий, чтобы то, что осталось, превратить наконец-то в развитую европейскую страну с работающими законами, процветающей экономикой и местом счастливой жизни для ее граждан.

Федор

Ростов-на-Дону

То, что предлагают США, нельзя назвать мирным планом. Это условия капитуляции Украины. Трамп оказался очень слабыми лидером, который ничего не может противопоставить Путину. Поэтому ничего не другого, кроме этого ужасного плана, от него никто не ждет. Тут только один выход: продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию.

Время играет на Украину! Путин все ближе и ближе к земле, плюс экономика России уже минусовая. Россия вряд ли осилит финансирование войны в таком объеме еще несколько лет. Уже начали уменьшать выплаты за подписание контракта, и желающих повоевать становится меньше. Кроме того, россияне уже устали от всего этого, и этот фактор нужно учитывать. […]

Дмитрий

Германия

Это никак не капитуляция, а очень хороший шанс Украине сохранить то, что еще РФ не захватила. Сохранить многие жизни, которые сейчас вылетают в топку этой тупой войны. Не вижу минусов в плане Трампа (ни одного) для украинцев. Только плюсы. Донбасс в любом случае уже практически весь ушел к Путину. То есть план Трампа — это просто констатация факта: русские выиграли войну за Донбасс.

Если Зеленский продолжит сопротивляться, то погибнет еще много людей. Сейчас лучше украинцам сосредоточиться на сохранении и защите того, что осталось. Есть только сомнения, что Путин подпишется под этим планом. Он же заявлял о четырех областях, а не двух. С тех пор новых заявлений не было.

Аста

Эстония

План ужасен, он не сдерживает Россию, ничего не гарантирует Украине и Европе. Возможно в той части, о которой мы не знаем, больше конкретики, но я что-то сомневаюсь. И тем не менее, худой мир лучше доброй войны. Украина при поддержке ЕС должна попытаться выторговать по этому соглашению все, что сможет, но саботировать и продолжать войну точно не стоит. Это все мерзко, но жизнь людей дороже.

Лео

Разумеется, решать народу Украины. Но, если честно, это соглашение кажется лучшим вариантом, чем риск полного коллапса. Украинцы должны оценить, могут ли они выиграть войну — или хотя бы просто удержать нынешнюю линию фронта — в условиях тяжелой реальности.

Конечно, в каком-то смысле план США вознаграждает агрессию. Но он одновременно и дает Украине реальный шанс наконец почувствовать себя в безопасности, начать восстановление и движение в сторону более благополучного будущего, возможно, под другим руководством.

Тимур

Германия

Нормальный план, точно лучше, чем предыдущие. Если оттуда вычистить всякие странные конструкции типа «беспричинный пуск ракеты по Москве или Санкт-Петербургу» (а если по Самаре? а если причина будет?), то вполне можно сказать, что так и так, мы готовы, господин Трамп, вы великий миротворец, зовите же скорее Владимира Владимировича подписывать!

Вот только что-то мне подсказывает, что Путин ни при каких условиях не подпишет ту бумагу, в которой будет написано буквально «части России, а именно Запорожье Запорожской области и Херсон Херсонской области, будут еще очень долгое время оккупированы иностранной державой — Украиной».

Поэтому у украинской делегации в Швейцарии задача довольно простая: отшлифовать пару формулировок и сорвать подписывание бумаги по вине Путина.

Олеся

Это не капитуляция, а возможность остановить кровопролитие. Капитуляция означала бы смену власти, признание Украины российской территорией, ничего этого нет. Очень хочется, чтобы война завершилась как можно быстрее, потому что гибнут люди.

Олег

США

Непонятен и оскорбителен сам факт: почему США присвоили себе право решать судьбы мира, пренебрегая мнением жертвы агрессии Украины и потенциальной жертвы новой агрессии — Европы. Давайте все-таки попытаемся вспомнить историю — и, не побоюсь этого слова, даже попробовать поучиться на ее уроках: попытка умиротворить Гитлера в Мюнхене в 1938 году к чему привела? Правильно — ко Второй Мировой войне.

И надо понимать, что Путлеру его подотчетное народонаселение — не более чем расходный материал для достижения его цели: стать если не полным властелином мира, то уж как минимум диктатором, определяющим его устройство. Подобного отношения к людям-соотечественникам не было даже у Гитлера — и именно поэтому Путлер, к тому же обладающий контролем над огромным ядерным арсеналом, представляет собой угрозу человечеству такого масштаба, с которым оно еще не сталкивалось.

Василий

Харьков

Не понимаю, зачем мне нужно платить за войну в этих разрушенных землях. На Донбассе не осталось ничего ценного, ничего целого. Столько людей погибло, пусть уж забирают, если им нужны эти руины. Лишь бы война закончилась.

Петр

Россия

Разговоры о политике, о будущем, о вопросах безопасности, о коррупции важны, интересны и абстрактны. Сейчас тысячи людей в плену, в окопах, просто замерзают в своих квартирах без тепла и света. Сравнивать надо именно это — абстрактное будущее и живых людей. Тогда выбор будет очевиден. Спасти тех, кого можно спасти.

Признать территории захваченными? Так это очевидно, это факт. Разрешить русский язык? Так он и так не запрещен. Для меня соглашение выглядит, как единственная возможность сохранить лицо двум сторонам. Я за любой мир, за простых людей, их жизни и здоровье.

Николай

[…] Каждый раз появляются громкие заявления: «Трамп обещает закончить войну за неделю», «Встреча в Будапеште», теперь вот «Мирный план Трампа». И каждый раз думаешь: ну может сейчас? Но внутри уже нет веры. Похоже, это просто очередные слова, которые никто не собирается выполнять.

Честно, хочется просто нормальной жизни. Просыпаться без чувства тревоги, строить планы, думать хотя бы на несколько месяцев вперед. А не жить от заявления до заявления, от обещаний до новых обещаний. […]

Алексей

Фрязино

Это не мирный план, а начало следующей войны. В нем нет никаких ограничений, чтобы у РФ не было денег на следующую войну — ни снижения НДС, на запрета карт «Мир», ни соблюдения GDPR и AI Act, ничего. Долговременный мир — это когда у сторон нет ресурсов и желания воевать. А этот «план» оставляет россиянских чиновников с деньгами и отнятой землей, на которой живут люди, которых будут обирать налогами. А на них делать новое оружие и копить ядерные боеголовки.

Без такого «мира» станет хуже, но и после пары лет такого «мира» русские коррупционеры наворуют денег, а военные наделают нового оружия, и нападут снова. Просто оттого, что во главе страны человек, который четверть века не ходил с женой по магазинам и не ездил на дачу, как все. А в его окружении жулики и воры, которые думают только о своем кармане, для которых чужие жизни просто товар.

Аристарх

Австрия

На мой взгляд, план вполне реалистичный и учитывает текущую ситуацию. Следующий будет хуже. Вызывает удивление реакция ЕС и Великобритании на него. Выясняется, что в ЕС знали месяц назад о существовании этого плана. С весны они знали о планах Трампа в отношении Украины. И сделали ровно ноль. Никакого плана мира у ЕС нет.

Слушать глупости про незыблемость границ и репарации от России всем надоело. Смешно смотреть, как Макрон продает несуществующие самолеты за несуществующие деньги. Украина против сокращения армии до 600 тысяч? А есть у нее средства содержать хотя бы такую армию без внешней помощи? Есть люди, чтобы в ней служить в мирное время? На фоне лозунгов о незыблемой поддержке страна тает и гибнут люди.

Аня

Москва

Сейчас мне четырнадцать. Когда началась война, мне было десять, и с самого начала я следила за новостями. За это время многое произошло. Неизменным осталось одно — безумное чувство стыда за свою страну, ненависть к Кремлю и громадное желание мира. Мне очень тяжело осознавать, что пока я взрослею и живу своей в какой-то степени хорошей жизнью, каждый день умирают люди. […]

Да, я понимаю, что во многом нынешний план, предложенный США, неприемлем для Украины, и он требует внесения серьезных изменений, и все же я хочу, чтобы это просто закончилось. Хоть как-нибудь, хочу, чтобы люди перестали умирать за безумство главы моего государства. […]

Кендалл

Россия

Да, есть спорные пункты в плане, но не вижу его катастрофой. Катастрофа — это то, что сейчас творится, и я просто уже хочу, чтобы все закончилось. Очень надеюсь, что подписывающие стороны тоже такого мнения. Если стороны не подпишут соглашение, я окончательно потеряю надежду в конец этого ужаса, по крайней мере в этом десятилетии.

Аноним

Мариуполь

Пусть засунут себе свои планы в жопу.

Иван

Мирный план США выглядит попытка услышать как Украину, так и Россию. К сожалению, теперь мир поделился на «до и после». Что бы ни говорили в Украине, но, реалистично говоря, она не сможет отвоевать свои территории в своем нынешнем состоянии, когда у нее толком нет отлаженного военного производства, а большинство оружия и техники даны европейскими странами и США. У России же много ресурсов, и поэтому когда российские источники говорили, что они готовы воевать хоть 10 лет — они были вполне серьезны.

Тут вопрос в другом — на какие жертвы готовы пойти обе стороны ради своих политических амбиций? Скольким обычным людям придется умереть ради «высшей цели» по обе стороны фронта? Как ни крути, но кому-то придется пойти на сделку с дьяволом ради будущего мира. Сейчас главное — чтоб вся эта война (будем называть вещи своими именами) закончилась, и люди перестали гибнуть. Сейчас главное — восстановить мир, пускай и шаткий, но мир. Даже если кому-то придется убить в себе гордость ради его достижения.

Владимир

Екатеринбург

Когда план был опубликован почти сразу после раскрутки дела о коррупции от , все встало на свои места. Это же просто вся ситуация с этой войной в миниатюре: коллективный Запад против коррупции и за европейские ценности, но вот вспомним мы об этом, когда надо будет надавить на руководство Украины. Или кто-то всерьез верит, что организации, занимающееся расследованиями с 2015 года, только в этом году узнали, что творил Миндич и вся верхушка Украины?

Сам мирный план — просто перечень требований Кремля. Если это не попытка просить невозможного, чтобы начать торги, то я практически не верю, что его подпишет Зеленский. Ну или после этого ему и всем ратифицировавшим план депутатам надо будет переезжать в другую страну — это политическое самоубийство с последующей потерей свободы (а то и жизни).

Глядя на все это, начинаю задумываться, что Путину текущий президент Украины стал выгоден как никто другой — по политическим мотивам не выводит армию из полуокружений, не может принять сложные решения (усиление мобилизации, перевод экономики на военные рельсы и тому подобное) из-за внутренней ситуации в стране, а теперь еще и коррупционный скандал.

P. S. Если вы думаете, что я злорадствую, то совсем наоборот. Больно осознавать, что война, скорее всего, не закончится ни в этом, ни следующем году при таких «мирных планах» и раскладах.

Елена

Италия

Я не могу понять одного: как можно в здравом уме (если он сохранился в 79 лет у Трампа) представить на обсуждение всему мировому сообществу эту парашу и без всякого зазрения совести называть это новым мирным планом, пункты которого он списал, как последний двоечник, у .

Я задаюсь вопросом: Трамп делает вид или действительно не понимает, что страна, которая уже четыре года истекает кровью по прихоти кагэбэшного ублюдка, согласно этому плану, должна еще потерять достоинство и свободу решать, как ей жить? […]

Николь

США

Отвратительный договорняк, подготовленный втихаря. Если реализуют, это позволит почувствовать себя победителем и утвердиться в собственной правоте, что в перспективе чревато продолжением агрессии. Трамп сдает Украину ради реализации своих целей, ему все равно, как закончится война, в отличие от непосредственных участников и ближайших соседей.

Михаил

Израиль

Да, мир сейчас необходим. Он давно уже необходим. Кто прав, кто виноват — это все можно постараться выяснить потом. Но военным путем ничего решить не получится. А пока люди погибают на войне, или прячутся и бегут от войны, при этом очень многим это вообще не нужно, им просто хочется спокойно жить. И главное, люди по всему миру привыкают к войне, все больше и больше людей начинают считать, что война — это не так уж и страшно, это нормальный способ взаимоотношений. И это в будущем будет подталкивать к новым войнам и к пренебрежению человеческими жизнями в целом.

Константин

Санкт-Петербург

Это полный позор, пиздец. И правда очень похоже на Мюнхенский сговор 1938-го и пакт Молотова-Рибентроппа 1939-го. Никакого удовлетворения агрессора быть не должно. Всем прочим странам нужно, наконец, совершить решительные действия и сделать России больно.

Я начинаю понимать название книги «Я желаю пепла дома своему». Как режиму — да. Как Родине — нет. Но от этой немотивированной агрессии, ресентимента, имперства, закручивающихся гаек и репрессий не лучше никому.

Единственный для меня был вопрос, что с русским языком в Украине. Но, кажется, никто по-русски говорить не мешал. Сейчас же на таких людей, думаю, посмотрят косо, и теперь я их пойму. Россия сама все разрушила.

Михаил

Урал

Хочу, чтобы все закончилось еще вчера, еще год назад, никогда не начиналось, но меня берет оторопь от списка условий «мирного плана». Впрочем, если это реальная попытка переговоров, то мне кажется, что этот лысый дурак умудрился бы сорвать переговоры, даже если бы эти конские условия приняли без изменений. Играется в людские судьбы как в игру. […]

Но вероятнее, что это просто какое-то очередное для развода всех причастных: устроить политический кризис в Украине, перессорить Европу с США, США с Украиной, и попытаться отсидеться в сторонке, пока союзнички друг другу кровь портят. […]

Не знаю, что сказать украинцам. Пусть это будет та параллельная реальность, где каким-то чудом из этих переговоров вам удастся вырвать из лап моральных уродов как можно больше плюсов и получить как можно меньше минусов.

Анжела

Кривой Рог

У меня нет доверия к президенту. Пусть Украина капитулирует, но ни в чем невиновные люди перестанут гибнуть.

Саша

Россия

Трамп неистово хочет Нобелевку и ради нее готов «прекратить» сколько угодно войн, любыми способами. На [Путина] ему давить нечем — потому он будет давить на Украину. Ему важен только результат.

Яхим

Германия

Категорически против [плана]. Получается, что жертва Украина еще и виновата?Вместо того, чтобы Россию уничтожить экономически. Все знают, что если Украина падет, следующие — европейские страны. Поэтому Европа против плана американского мудака.

Аноним

Москва

Странно вообще собирать мнение россиян о мирном плане для Украины — россиян не спрашивали, когда войну начинать, не будут и спрашивать, когда ее закончить и на каких условиях. Тем более об условиях для Украины.

