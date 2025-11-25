Axios: в Абу-Даби идут переговоры с участием США, России и Украины
В Абу-Даби, где, как ранее сообщалось, проходят переговоры США и России, также присутствует делегация Украины. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, украинскую команду возглавляет начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Украинцы «ведут переговоры с американской и российской делегациями», пишет Axios, не уточняя, проходят ли встречи в трехстороннем формате или же США ведут челночные переговоры с каждой стороной по отдельности.
Axios также отмечает, что первоначально в Абу-Даби планировалось проведение переговоров между российской и украинской разведками «по другой теме» (вероятно, не связанной непосредственно с мирным урегулированием), однако неожиданный приезд туда спецпосланника президента США Дэна Дрисколла поменял ситуацию.
В пресс-службе Дрисколла сообщили, что переговоры американцев и россиян «идут хорошо» и США «остаются оптимистичными».
В Абу-Даби Дрисколл обсуждает с представителями РФ новую версию плана Дональда Трампа, которая была скорректирована по итогам переговоров США, Украины и европейских стран в Женеве.
По данным СМИ, новый план насчитывает не 28, а 19 пунктов. Из него исключены требования об ограничении численности ВСУ и амнистии за военные преступления. Территориальные вопросы, как предполагается, в ближайшие дни президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудят во время личной встречи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что в Москве считают «очень хорошей основой для переговоров» первоначальный план Трампа. Он отметил, что в Москве «понимают», что в процессе консультаций США и Украины в план вносятся коррективы.