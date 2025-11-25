Рустем Умеров: Киев и Вашингтон достигли «общего понимания» по ключевым условиям мирного плана. В ближайшие дни Зеленский поедет на встречу с Трампом

Украинская и американская делегации достигли «общего понимания» по ключевым условиям соглашения о прекращении войны, которое обсуждалось на переговорах в Женеве. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров.

«Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах», — заявил он.

По словам Умерова, до конца ноября планируется организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в США для того, чтобы обсудить финальные этапы соглашения и достичь договоренности с Дональдом Трампом.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры США, Украины и европейских стран, посвященные мирному плану Дональда Трампа. Киев и Вашингтон назвали их очень продуктивными. По данным источников «РБК-Украина», на переговорах делегациям удалось согласовать большинство пунктов первоначальной версии американского плана и скорректировать «значительную часть» спорных, среди которых будущее Запорожской АЭС и вопрос о численности ВСУ.

Территориальные вопросы и будущие отношения Украины и НАТО делегации решили оставить для обсуждения лично Трампом и Зеленским. Financial Times писала, что мирный план Трампа сократился с 28 до 19 пунктов.

По информации CBS News, министр армии США Дэниел Дрисколл приехал в Абу-Даби, где встретился с представителями России для обсуждения мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают мирный план Дональда Трампа единственным «субстантивным» документом, который может стать основой для переговоров о прекращении войны в Украине. При этом, по данным Bloomberg, российские официальные лица назвали пересмотренный план из 19 пунктов неприемлемым.

