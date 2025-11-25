Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают мирный план Дональда Трампа единственным субстантивным документом, который может стать основой для переговоров по прекращению войны в Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас единственное, что есть субстантивное, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. И об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Настанет черед, и мы этим предметно займемся», — заявил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что США не показывали России новую версию мирного плана из 19 пунктов. Он отметил, что план США по прекращению войны уже претерпел изменения, и Москва ждет, когда Вашингтон официально поделится им.

«Мы следим за сообщениями СМИ, тщательно анализируем их, мы понимаем, что идет переговорный процесс американцев с украинцами, мы понимаем, что вносятся какие-то коррективы в тот текст, который опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения. В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами, и мы уже официально получим какую-то информацию. Пока никаких новаций у нас в этом плане нет», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Пескова также попросили прокомментировать сообщения о том, что спецпредставитель президента РФ участвовал в разработке американского плана. Пресс-секретарь Путина прямого ответа не дал, заявив вместо этого, что «предметно» мирный план с Россией не обсуждался. По его словам, план «верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях», которые были достигнуты во время переговоров на Аляске. «И он во многом соответствует духу Анкориджа», — добавил он.

Обновление. Российские чиновники назвали пересмотренный план из 19 пунктов неприемлемым, пишет Bloomberg, не уточняя, о ком речь. Других подробностей агентство не приводит.

Изначально в новом мирном плане Трампа было 28 пунктов. 23 ноября в Женеве прошли переговоры США, Украины и европейских стран, после которых список пунктов в плане сократился до 19. Советник офиса президента Украины Александр Бевз, участвовавший в переговорах, заявил, что «часть пунктов была изъята, часть — изменена». По его словам, «финальные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь сообщил, что Москва получила проект мирного соглашения, но «его обсуждение с нами никто не вел». «Нам передали проект, который обсуждается, и он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и наверняка с украинской стороны, и с американской, и с европейской», — сказал он 24 ноября. По его словам, многие положения плана Трампа представляются Кремлю «вполне приемлемыми».

