Украина не вступит в НАТО. Альянс не будет расширяться на восток Это пункты «мирного плана Трампа». Мы поговорили о них с бывшим постпредом США в НАТО Джулианн Смит

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Aaron Schwartz / CNP / Scanpix / LETA

В «плане Дональда Трампа» о прекращении российско-украинской войны содержатся четыре пункта, касающиеся НАТО. Они такие — Украина не вступит в НАТО, альянс прекратит расширение на восток, не станет размещать войска на территории Украины и вступит в диалог с Россией по вопросам безопасности «при посредничестве США» (которые входят в НАТО). Англоязычная «Медуза» обсудила этот план с Джулианн Смит, которая была постоянной представительницей США в НАТО при президенте Джо Байдене. Мы публикуем фрагменты этой беседы.

Джулианн Смит

Россия уже очень давно пытается добиться того, чтобы альянс не расширялся. Она с самого начала выступала против политики расширения НАТО и обвиняла его в том, что он «окружает» российскую территорию. Так что нет ничего удивительного, что россияне попытались вставить в это соглашение некое положение об отказе альянса от дальнейшего расширения.

Проблема в том, что это не тот вопрос, где Россия имеет право голоса. У нее нет ни влияния, ни права вето на процесс расширения. И на деле расширение — это не просто желание союзников, оно закреплено в договоре альянса, в статье 10. Чтобы изменить эту статью, все 32 члена НАТО должны согласиться — и я просто не могу себе представить, чтобы это стало возможно.

<…> [Такое впечатление], что некоторые представители администрации Трампа не осознают, что США сами являются частью НАТО. Указание сторон переговоров как России, НАТО и Соединенных Штатов — это игнорирование того факта, что США все еще являются членом и лидером альянса.

Я не уверена, была ли это просто невинная ошибка или оговорка, или же намеренная попытка показать, что позиция США будет отделена от позиции НАТО. Но такая формулировка кажется тревожной — мне бы хотелось, чтобы там было написано: «НАТО и Россия могут встретиться и обсудить X, Y и Z».

<…> [Этот план] — испытание единства НАТО. Мы видели, что премьер-министр Словакии поддержал сделку. Другие союзники, такие как Польша, выразили серьезные сомнения в жизнеспособности этого плана и высказали возражения против ключевых положений документа. Альянсу будет непросто разобраться с этим. Однако я скажу, что за почти четыре года войны в Украине меня удивляла способность союзников сохранять единство и решимость в поддержке Украины, несмотря на все различия внутри альянса. Поэтому я надеюсь, что НАТО удастся сохранить это единство и дальше.

<…> У России есть довольно стандартный набор приемов, который она использует, чтобы запугивать союзников по НАТО, пытаться расколоть альянс и посеять сомнения в статье 5 (нападение на одного означает нападение на всех). Они применяют разные тактики — от дезинформации и вредоносного влияния до экономического давления и повреждения подводных кабелей. А теперь мы видим эти вторжения в воздушное пространство НАТО.

Это типичная тактика. Стандартный маневр, который мы наблюдаем много лет. Похоже, сейчас они увеличили частоту таких действий. И я думаю, что это вызывает обеспокоенность во всем альянсе. Союзники гордились тем, что Польша смогла быстро поднять F-35 в воздух и отреагировать. Но, думаю, многие признают, что использовать сверхдорогой самолет вроде F-35 для того, чтобы сбить пенопластовый дрон без оружия стоимостью, возможно, 5–10 тысяч долларов — не самый эффективный способ. Союзники понимают, что предстоит еще много работы, чтобы защитить территорию НАТО от подобных инцидентов. Но для альянса это не стало сюрпризом — мы видели такие методы буквально десятилетиями.

Беседовала Айлиш Харт