Почти 250 украинских дронов атаковали юг России и Крым. В Таганроге трое погибших, в Новороссийске есть раненые

Над территорией России и аннексированным Крымом в ночь на 25 ноября сбиты 249 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

116 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской областью, по четыре — над Курской областью и акваторией Азовского моря, два — над Белгородской, один — над Липецкой.

В Таганроге в результате атаки дронов погибли три человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Еще 10 жителей города и Неклиновского района области получили различные ранения. В регионе повреждены лакокрасочный цех, складское помещение, социальные объекты, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, четыре автомобиля.

По данным телеграм-канала Astra, пожар в Таганроге возник в районе взлетно-посадочной полосы рядом с авиастроительным предприятием ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак со стороны Украины, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. В результате ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

В Новороссийске четыре человека госпитализированы с осколочными ранениями, уточнил глава города Андрей Кравченко. По данным Кондратьева, в селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.