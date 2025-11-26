Уиткофф консультировал Кремль о том, как представить Трампу мирный план по Украине Bloomberg узнал об этом из телефонного разговора помощников президентов России и США

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в октябре предложил помощнику президента РФ Юрию Ушакову провести совместную работу над мирным соглашением по урегулированию российско-украинской войны, выяснил Bloomberg. Агентство опубликовало 25 ноября большой материал, основанный на расшифровке телефонной беседы Уиткоффа и Ушакова, прошедшей 14 октября. Издание не уточнило, откуда получило запись беседы двух чиновников.

Во время разговора, который длился чуть более пяти минут, Уиткофф сказал Ушакову, что глубоко уважает президента России Владимира Путина. Он рассказал, что говорил президенту США Дональду Трампу о том, что убежден, что Россия всегда стремилась к мирному соглашению. Посланник президента США отметил, что скоро, 17 октября, Белый дом посетит президент Украины Владимир Зеленский, и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей.

Ушаков спросил у Уиткоффа, будет ли Путину «полезно» позвонить Трампу, и посланник американского лидера ответил утвердительно. В ходе разговора Уиткофф дал несколько рекомендаций, как Путину во время общения с Трампом следует поднять вопрос мирного урегулирования.

Как отмечает Bloomberg, Уиткофф и Ушаков разговаривали вскоре после того, как Трамп добился мирного соглашения по палестино-израильскому конфликту и освобождения заложников, удерживаемых террористами ХАМАС. В ходе беседы Уиткофф предложил, чтобы Путин в разговоре с Трампом использовал соглашение по Газе в качестве отправной точки.

Так, Уиткофф рекомендовал, чтобы Путин поздравил Трампа с мирным соглашением по Газе, сказал, что Россия поддержала его и что он уважает президента как человека мира. «Тогда это будет действительно хороший разговор», — сказал Уиткофф.

«Вот что, по-моему, было бы замечательно. Может быть, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсудили очень похожий [на соглашение по Газе] план мирного урегулирования из 20 пунктов, и мы считаем, что это может немного сдвинуть ситуацию с мертвой точки, мы открыты для таких вещей», — заявил Уиткофф.

Юрий Ушаков, судя по всему, принял некоторые из советов Уиткоффа. Трамп после разговора с Путиным, прошедшего 16 октября, сообщил: «Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке». Ушаков говорил журналистам, что Путин «начал разговор с поздравления Дональда Трампа с успехом в его работе по нормализации обстановки в секторе Газа».

Во время беседы Уиткоффа и Ушакова, отмечает Bloomberg, спецпосланник президента США назвал некоторые из условий, которые, по его мнению, могут лечь в основу мирного плана в Украине: «Я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецкая область и, возможно, обмен территориями где-нибудь».

Уже после этого разговора Уиткофф встречался в США со специальным представителем президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Сам Дмитриев говорил, что с 24 октября провел три дня в Майами.

29 октября Дмитриев и Ушаков поговорили по телефону и обсудили, насколько решительно Москва должна настаивать на своих требованиях в мирном предложении, согласно другой записи, проанализированной Bloomberg. Ушаков выступал за то, чтобы требовать «максимального». Он опасался, что США могут неверно истолковать любые предложения и что-то убрать, а затем заявить о достижении соглашения, что может поставить под угрозу завершение переговоров.

Дмитриев в ответ предложил неофициально поделиться документом с США и выразил уверенность, что даже если администрация Трампа не примет российскую версию полностью, она, по крайней мере, сделает что-то очень близкое к ней. Он также сказал Ушакову, что тот сможет обсудить документ позже со «Стивом».

Как указывает агентство, телефонный разговор Уиткоффа и Ушакова показывает, что могло стать источником мирного плана США, который появился в начале ноября. Bloomberg не удалось выяснить, какими предложениями Россия поделились с США и в какой степени они повлияли на окончательный вариант мирного плана.

Читайте также

The Wall Street Journal рассказала, кто и как придумал мирный план Написали его зять и друг Трампа. Но без Кирилла Дмитриева тоже не обошлось

